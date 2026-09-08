Con trai Á hậu Thụy Vân cao lớn vượt trội, thừa hưởng gen thông minh từ bố mẹ

Con gái tròn tuổi của Á hậu Thụy Vân gây chú ý GĐXH - Á hậu Thụy Vân mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái đáng yêu nhân dịp sinh nhật cô bé tròn 1 tuổi.

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Thụy Vân đã khoe con trai Tony 14 tuổi khi tham gia một cuộc thi. Á hậu Thụy Vân cho biết con trai đã hoàn thành phần thi của mình. Dù dự án của con trai và người bạn tên Quang chỉ lọt vào Top 20 dự án khởi nghiệp quốc gia Việt Nam do tổ chức quốc tế NYEC tổ chức dành cho thanh thiếu niên, chưa có cơ hội đến New York để thi tài cùng các quốc gia khác, nhưng cậu bé vẫn học hỏi được nhiều kinh nghiệm thi đấu và hiểu thêm về cách thiết lập, vận hành một doanh nghiệp. Á hậu Thụy Vân cũng cho biết con trai gửi lời cảm ơn những người bạn của mẹ đã hỗ trợ thực hiện khảo sát, cung cấp số liệu phục vụ cho cuộc thi.

Con trai Á hậu Thụy Vân gây chú ý ở tuổi 14.

Đây là lần hiếm hoi Á hậu Thụy Vân khoe con trai của mình và điều khiến khán giả bất ngờ là ngoại hình Tony ở tuổi 14. Cậu bé ngày nào theo mẹ đi làm hay đi sự kiện còn bé bỏng giờ đã khôn lớn trưởng thành và thừa hưởng gen trội của bố mẹ.

Tony đã được bố mẹ cho học tại môi trường quốc tế. Khi còn ở độ tuổi mẫu giáo, cậu bé đã có thể sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Á hậu Thụy Vân cũng dành thời gian trò chuyện, đọc sách tiếng Việt cùng con để giúp bé duy trì khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ.

Vóc dáng cao vượt trội của con trai Á hậu Thụy Vân.

Điều đáng chú ý trong cách nuôi dạy con của Á hậu Thụy Vân là cô không chỉ chú trọng chuyện học. Người đẹp từng đưa Tony về những vùng nông thôn để con được trực tiếp trải nghiệm cuộc sống của người nông dân. Trong một chuyến đi tới vùng vải Thanh Hà, cậu bé được tự tay thu hoạch vải, thưởng thức trái cây ngay tại vườn và tìm hiểu về công việc trồng trọt.

Theo Á hậu Thụy Vân, những chuyến đi như vậy giúp con có thêm trải nghiệm, đồng thời hiểu hơn về công sức của người lao động. Dù được tiếp xúc với môi trường giáo dục hiện đại từ nhỏ, Tony vẫn có cơ hội khám phá cuộc sống bên ngoài trường học và thành phố.

Trong gia đình, Á hậu Tony cũng được mẹ hướng tới sự tự lập. Thụy Vân từng chia sẻ rằng cô không đặt nặng việc con phải trở thành người tài giỏi hay đạt thành tích vượt trội. Điều cô mong muốn là con lớn lên vui vẻ, hạnh phúc và có niềm đam mê riêng để theo đuổi.

Tony được mẹ cho đi tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế trong cuộc sống.

Dù con trai lớn dần, Á hậu Thụy Vân vẫn giữ nguyên quan điểm không phô trương đời sống riêng tư. Cô lựa chọn chia sẻ vừa đủ những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình, đồng thời để Tony có không gian phát triển theo cách riêng.

Với Á hậu Thụy Vân, hành trình làm mẹ không chỉ là đầu tư cho con một môi trường học tập tốt mà còn là đồng hành, lắng nghe và giúp con có những trải nghiệm thực tế. Có lẽ vì thế, hình ảnh Tony trong mắt công chúng không chỉ là con trai của một á hậu, mà còn là một cậu bé được mẹ hướng tới sự tự tin, tự lập và có đời sống tinh thần phong phú.