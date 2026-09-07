Các con NSƯT Lê Vi bày tỏ cảm xúc yêu mến quê hương Việt Nam

NSƯT Lê Vi và quan điểm về hôn nhân: 'Tôi luôn coi trọng và gìn giữ những giá trị tốt đẹp được bền vững' GĐXH - NSƯT Lê Vi cho rằng, hôn nhân không chỉ bắt đầu từ tình yêu mà còn cần sự trách nhiệm, bao dung và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống gia đình. Sau hơn 30 năm gắn bó với người chồng Pháp, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì nhiều nét văn hóa Việt trong tổ ấm và mong các con trân trọng những giá trị ấy.

NSƯT Lê Vi chia sẻ, kỳ nghỉ tại Việt Nam đã kết thúc, các con của chị đã trở về Pháp để chuẩn bị bước vào năm học mới. Trước khi chia tay, các con ôm NSƯT Lê Vi và bày tỏ rằng rất thích Việt Nam, yêu gia đình và cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của bạn bè mẹ cũng như mọi người dành cho mình. Các con cũng hiểu rằng mọi người yêu NSƯT Lê Vi nên chỉ cần các con của nữ nghệ sĩ vui thì NSƯT Lê Vi cũng sẽ vui.

Các con cũng bày tỏ tình yêu với gia đình, với Việt Nam và cảm thấy bản thân may mắn khi có những trải nghiệm ý nghĩa trong kỳ nghỉ. Ôm các con, NSƯT Lê Vi cũng nói rằng chị cảm thấy mình may mắn vì có gia đình và những người yêu thương, quan tâm đến các con.

Các con của NSƯT Lê Vi được gia đình bên ngoại yêu thương, chào đón khi về Việt Nam.

Được biết, hồi cuối tháng 8 trên trang cá nhân, NSƯT Lê Vi cho biết, trong lần trở về Việt Nam này, cậu con trai thứ của chị đưa bạn gái về cùng. Hai người đã yêu nhau gần hai năm và mối quan hệ rất nghiêm túc. Dù con trai mới 22 tuổi, bạn gái 20 tuổi, cả hai đã tính đến tương lai và dự định sau khi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới.

Thấy các con trưởng thành, NSƯT Lê Vi cảm thấy rất vui mừng. Chị cho rằng, trong thời buổi hiện nay, đặc biệt ở các nước phương Tây, hôn nhân đối với giới trẻ khá hiếm. Nhiều người thường lựa chọn sống cùng nhau, có con rồi đến khi nào cảm thấy phù hợp mới kết hôn.

Theo NSƯT Lê Vi, nhiều người ủng hộ lối sống này và cho rằng đó là tư tưởng văn minh của phương Tây để học theo. Tuy nhiên, chị nhìn nhận đây thực chất là sự đi ngược lại với văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc trên thế giới, bởi hôn nhân là một điều vô cùng thiêng liêng, được ví như sự giao thoa giữa trời và đất, giữa âm và dương.

Con trai và bạn gái của con trai NSƯT Lê Vi trong chuyến trở về Việt Nam.

NSƯT Lê Vi cũng bày tỏ sự xúc động khi nhìn các con đoàn tụ trong niềm hạnh phúc cùng gia đình. Chị cho biết các con vẫn luôn tự hào khi mang dòng máu Việt trong mình, đồng thời tự hào về xuất thân trong một gia đình làm nghệ thuật và được nuôi dưỡng trong một lối sống vẫn giữ những giá trị truyền thống.

NSƯT Lê Vi bình yên ở tuổi U60.

Về cuộc sống hiện tại của NSƯT Lê Vi, hiện tại chị có tổ ấm bình yên ở Pháp bên chồng là Thị trưởng và 3 con khôn lớn trưởng thành. Ngoài thời gian dành cho chồng con, chị còn chăm chỉ luyện tập múa và bộ môn thể dục phù hợp để duy trì sức khỏe. Dù đã tuổi gần 60 nhưng NSƯT Lê Vi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp, năng lượng hạnh phúc.

NSƯT Lê Vi sinh năm 1967 là một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam, đặc biệt được khán giả nhớ đến qua những vai diễn giàu cảm xúc trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Chị gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tự nhiên, sâu sắc và vẻ đẹp đằm thắm, nền nã. Một trong những tác phẩm giúp tên tuổi Lê Vi được khán giả biết đến rộng rãi là Cây bạch đàn vô danh. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chị còn được yêu mến bởi cuộc sống khá kín tiếng, giản dị sau khi rời xa màn ảnh.

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