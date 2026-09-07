Long nghi ngờ Khánh làm việc 'mờ ám' với Thúy

Trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Mùa hè năm ấy", Phương yêu cầu cấp dưới soạn công văn thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty bảo vệ Duy Long. Ngay lập tức Tùng đã gửi cho Phương danh sách một số công ty bảo an uy tín để lựa chọn thay thế Duy Long. Tùng tỏ ra rất thông cảm cho hoàn cảnh của Khánh, nói không thể làm trái quy định của khách sạn.

Phương cắt hợp đồng với công ty Duy Long vì để xảy ra sai sót của Khánh.

Phương nói thẳng với Khánh rằng việc Duy Long tráo người là vi phạm hợp đồng và cô cũng sẽ xử lý người trong nội bộ có liên quan. Khánh đáp lại việc công ty của Phương đang nâng cao quan điểm bởi trước nay mọi thứ vẫn vận hành như thế.

Trước thái độ dứt khoát của Phương, Khánh bất ngờ đưa ra lời đề nghị với Phương: "Có thể vì tình bạn cũ mà giúp tôi lần này được không?”.

Khánh bất ngờ tới nhờ Phương giúp đỡ.

Trong khi đó, kể từ khi biết có con, Long vui mừng ra mặt và liên tục nhắc tới con. Long cũng nhờ Khánh chọn cũi cho con mình. Nhìn Long vui vẻ nhưng lại sắp mất hợp đồng với khách sạn, Khánh áy náy và nói lời xin lỗi.

Tuy nhiên, Long không hiểu ý và cho rằng Khánh có tình ý gì với Thúy. "Tao xem rất nhiều phim rồi, mày với vợ tao có vấn đề đúng không? Thế tại sao mày xin lỗi tao, mày có ý gì?", Long giận giữ nói.

Long nghi ngờ Khánh và vợ đã làm chuyện "mờ ám".

Tập 13 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 7/9 trên kênh VTV3.

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