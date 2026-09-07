Phản ứng của Việt Anh về chuyện có con chung với Quỳnh Nga

Quỳnh Nga chủ động cho Việt Anh 'danh phận' GĐXH - Quỳnh Nga và Việt Anh gây sốt với bộ ảnh tình tứ, xác nhận mối quan hệ nghiêm túc. Cặp đôi tiết lộ những dự định trong tương lai.

Mới đây, Việt Anh và Quỳnh Nga tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi cùng thực hiện một bộ ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Việt Anh bày tỏ: "Cặp đôi cùng tuần, cùng tháng chúc mọi người vui vẻ, hoan hỷ nhé".

Cùng với đó, nam diễn viên "Sinh tử" đăng tải đoạn video bất ngờ tặng bạn gái Quỳnh Nga bó hoa hồng đỏ tháng sinh nhật. Những khoảnh khắc tình tứ của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều đồng nghiệp như: Hà Hương, Phương Linh, Lã Thanh Huyền... cùng khán giả để lại bình luận chúc mừng sinh nhật, đồng thời dành lời khen ngợi ngoại hình cặp đôi.

Việt Anh chân thành phản hồi bình luận của người hâm mộ về việc có con với Quỳnh Nga.

Việt Anh tặng hoa sinh nhật Quỳnh Nga.

Đáng chú ý, bên cạnh những lời chúc mừng, một khán giả còn hài hước đề cập đến chuyện con cái của cặp đôi: "Đẹp đôi quá. Cả hai đều đẹp. Sau này có con chung chắc sẽ xinh lắm". Trước lời chúc đặc biệt của khán giả, Việt Anh ngay lập tức gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm và tình cảm mà người hâm mộ dành cho hai người. Cách phản hồi của Việt Anh khiến nhiều người thích thú, đồng thời tiếp tục bàn luận về chuyện tình cảm của cặp đôi.

Trước đó, Việt Anh không ít lần bày tỏ niềm vui khi mối quan hệ của hai người được nhiều khán giả ủng hộ, vun vén. Anh đang xúc tiến kế hoạch hoàn thiện nhà chung của cả hai trong năm nay trước khi nghĩ đến các kế hoạch khác.

Quỳnh Nga và Việt Anh đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc sau khi công khai tình cảm.

Về phía Quỳnh Nga, cô từng cho biết vốn ngại dư luận, lo lắng công khai chuyện tình cảm sẽ tạo điều kiện cho việc xuất hiện những ý kiến trái chiều hay bình luận kiểu như "để xem được bao lâu". Hiện tại, nữ diễn viên 8X cho biết cảm nhận được sự nghiêm túc, trách nhiệm và trưởng thành từ nửa kia. Cả hai xác định gắn bó lâu dài, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhưng không quan trọng đám cưới.

Kể từ khi công khai (7/2026), Việt Anh và Quỳnh Nga không còn quá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, gặp gỡ bạn bè và dành thời gian đi du lịch. Điểm chung của Việt Anh và Quỳnh Nga không chỉ nằm ở sở thích du lịch hay thể thao. Hai người còn hỗ trợ nhau trong công việc.