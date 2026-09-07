Tin sao 7/9: Hồ Quỳnh Hương chia sẻ lời yêu thương với chồng doanh nhân, Đăng Khôi gây ấn tượng tại 'Silk Way Star 2026'
GĐXH - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ cảm xúc may mắn khi có được người bạn đời luôn yêu thương gia đình, trong khi ca sĩ Đăng Khôi có sự khởi đầu ấn tượng tại "Silk Way Star 2026".
NSND Lê Khanh ở tuổi 63Giải trí -
GĐXH - NSND Lê Khanh ở tuổi 63 vẫn ngập tràn năng lượng và dành đam mê cho công việc diễn xuất. Chị vẫn tham gia các dự án phim, xuất hiện trước công chúng một cách rực rỡ.
Long nghi ngờ Khánh làm việc 'mờ ám' với ThúyXem - nghe - đọc -
GĐXH - Khánh cảm thấy áy náy vì đã làm ảnh hưởng tới công ty nên đã nói lời xin lỗi Long, tuy nhiên hành động này lại gây ra hiểu lầm.
Phản ứng của Việt Anh về chuyện có con chung với Quỳnh NgaGiải trí -
GĐXH - Việt Anh và Quỳnh Nga gây chú ý với bộ ảnh tình tứ. Nam diễn viên bày tỏ niềm vui khi được khán giả ủng hộ chuyện tình cảm và có con chung.
Các con NSƯT Lê Vi bày tỏ cảm xúc yêu mến quê hương Việt NamGiải trí -
GĐXH - Trong chuyến trở về Việt Nam thăm gia đình bên ngoại, các con NSƯT Lê Vi cảm thấy hạnh phúc và trân trọng tình cảm của người thân ở nơi đây.
Chơn đưa Thành đi tìm bằng chứng 'cát tặc'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Chơn và Thành tiếp tục âm thầm ra bãi sông để tìm bằng chứng hoạt động trái phép của "cát tặc".
Chí Anh - Khánh Thi sau hơn 20 năm 'tình yêu, tình bạn' quyết định làm một điều ý nghĩaGiải trí -
GĐXH - Khánh Thi - Chí Anh không chỉ có một tình bạn đẹp mà họ còn là những cộng sự tốt trong nghề. Mới đây, cặp đôi kiện tướng dancesport đã chung tay đưa giải vô địch thế giới Showdance Latin 2026 về Việt Nam.
Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với khoảnh khắc cùng 2 hoa hậu thế giớiGiải trí -
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh thể hiện vẻ đẹp và sự trưởng thành khi hội ngộ cùng các hoa hậu thế giới: Karolina Bielawska (Miss World 2021) và Krystyna Pyszkova (Miss World 2024).
Bố Châu Bùi tiết lộ chiêu thử con rể tương laiThế giới showbiz -
GĐXH - Bố Châu Bùi khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ một “chiêu” thử con rể tương lai. Ông coi đây là cách để gửi gắm sự tin tưởng đến chàng trai mà con gái mình yêu thương.
Lý do Khương Ngọc chọn Võ Tấn Phát vào vai chínhGiải trí -
GĐXH - Đạo diễn Khương Ngọc đã chọn Võ Tấn Phát vào vai chính, sau khi nam diễn viên từng lỡ hẹn với vai cameo trong phim "Cục vàng của ngoại".
Gia tài phim ảnh đáng nể của 'nam thần' 16 tuổi đóng 'Quý tử vượt giàu'Câu chuyện văn hóa -
Chàng trai 16 tuổi này là một trong những diễn viên trẻ nhất góp mặt trong 2 bộ phim trăm tỷ: "Đất rừng phương Nam" (hơn 140 tỷ đồng) và "Đèn âm hồn" (106 tỷ đồng).