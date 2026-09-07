Tin sao 7/9: Hồ Quỳnh Hương chia sẻ lời yêu thương với chồng doanh nhân, Đăng Khôi gây ấn tượng tại 'Silk Way Star 2026'

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh, cảm xúc khi là nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam góp mặt tại sân chơi âm nhạc quốc tế "Silk Way Star 2026". Nam ca sĩ đã có màn trình diễn ở tập mở màn "Introduce Voice" cùng 11 nghệ sĩ khác hát chung bài hát chủ đề, sau đó là thể hiện bài hát riêng "Khi con gọi là ba" do chính anh sáng tác.

