Tin sao 7/9: Hồ Quỳnh Hương chia sẻ lời yêu thương với chồng doanh nhân, Đăng Khôi gây ấn tượng tại 'Silk Way Star 2026'

Thứ hai, 18:00 07/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ cảm xúc may mắn khi có được người bạn đời luôn yêu thương gia đình, trong khi ca sĩ Đăng Khôi có sự khởi đầu ấn tượng tại "Silk Way Star 2026".

Tin sao 7/9: Hồ Quỳnh Hương chia sẻ lời yêu thương với ông xã doanh nhân, Đăng Khôi gây ấn tượng tại 'Silk Way Star 2026' - Ảnh 1.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh, cảm xúc khi là nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam góp mặt tại sân chơi âm nhạc quốc tế "Silk Way Star 2026". Nam ca sĩ đã có màn trình diễn ở tập mở màn "Introduce Voice" cùng 11 nghệ sĩ khác hát chung bài hát chủ đề, sau đó là thể hiện bài hát riêng "Khi con gọi là ba" do chính anh sáng tác. 

Tin sao 7/9: Hồ Quỳnh Hương chia sẻ lời yêu thương với ông xã doanh nhân, Đăng Khôi gây ấn tượng tại 'Silk Way Star 2026' - Ảnh 2.

"Silk Way Star không chỉ đưa chúng tôi đến cùng một sân khấu, mà còn là cầu nối giữa những con người và những nền văn hóa khác nhau", ca sĩ Đăng Khôi viết.

Tin sao 7/9: Hồ Quỳnh Hương chia sẻ lời yêu thương với ông xã doanh nhân, Đăng Khôi gây ấn tượng tại 'Silk Way Star 2026' - Ảnh 3.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện chiếc váy cúp ngực tôn vẻ gợi cảm, sang trọng, khuôn mặt xinh tươi thần thái. 

Tin sao 7/9: Hồ Quỳnh Hương chia sẻ lời yêu thương với ông xã doanh nhân, Đăng Khôi gây ấn tượng tại 'Silk Way Star 2026' - Ảnh 4.

Bộ ảnh mới của Đỗ Mỹ Linh nhận về "cơn mưa" lời khen nhờ nhan sắc ngày càng xinh đẹp, mặn mà so với thời mới đăng quang.

Tin sao 7/9: Hồ Quỳnh Hương chia sẻ lời yêu thương với ông xã doanh nhân, Đăng Khôi gây ấn tượng tại 'Silk Way Star 2026' - Ảnh 5.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ hình ảnh cùng ông xã doanh nhân và bày tỏ may mắn, tự hào khi chồng cô là người đàn ông tốt, có lối sống thuần chay, biết chăm lo gia đình và còn tặng cho Hương một món quà lớn nhất là bé Táo.

Tin sao 7/9: Hồ Quỳnh Hương chia sẻ lời yêu thương với ông xã doanh nhân, Đăng Khôi gây ấn tượng tại 'Silk Way Star 2026' - Ảnh 6.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh khiến người hâm mộ trầm trồ, thích thú trước vẻ đẹp quý phái đầy cuốn hút và câu hỏi: "Theo các bạn mình nên "quện" màu son gì cho chiều tối nay nè?".

Tin sao 7/9: Hồ Quỳnh Hương chia sẻ lời yêu thương với ông xã doanh nhân, Đăng Khôi gây ấn tượng tại 'Silk Way Star 2026' - Ảnh 7.

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(Ảnh FB nhân vật)

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