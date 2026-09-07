Chơn đưa Thành đi tìm bằng chứng 'cát tặc'

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Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Chơn và Thành tiếp tục âm thầm ra bãi sông để tìm bằng chứng hoạt động trái phép của "cát tặc".

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim "Phù sa", Chơn cùng ông Tư Quận đích thân đến bãi tập của công ty nạo vét bùn dưới sông để hỏi thăm thông tin về "ông chủ". Nhưng Chơn nhận ra ở bãi tập kết chỉ có cát xây dựng, không phải bùn nạo vét dưới sông. 

Người phụ trách bảo vệ tại bãi lảng tránh và trả lời chống chế rằng dưới sông có gì thì họ khai thác cái nấy. Hình ảnh này của cả hai nhanh chóng bị ông chủ phát hiện.

Chơn đưa Thành đi tìm bằng chứng 'cát tặc' - Ảnh 1.

Chơn cố gắng tìm hiểu về hoạt động khai thác ở bãi sông của một công ty. Ảnh VTV

Không chỉ vậy, Chơn và Thành đã ra bãi sông để tìm bằng chứng hoạt động trái phép của "cát tặc". Lần này, Thành đã hoàn toàn tin lời Chơn khi chứng kiến tận mắt.

Trong khi đó, Phù Sa bênh Nghiệm ra mặt trước câu hỏi của dì Tám. Cả hai tranh cãi nhưng Phù Sa ăn nói thiếu khôn khéo dẫn đến việc dì Tám tự ái bỏ về giữa chừng.

"Ảnh nói là dự án của ảnh không có nằm trong khu dân sinh, còn dự án của người khác thì ảnh không có biết. Con thấy ảnh nói cũng đúng, ở xã mình kêu gọi nhiều nhà đầu tư mà mỗi nhà đầu tư nhận một dự án. Ảnh làm sao mà biết được. Đường đi là do mình chọn, ảnh đâu có trách nhiệm sống thay mọi người ở Bình Hòa mình được đâu", Phù Sa nói với dì Tám.

Chơn đưa Thành đi tìm bằng chứng 'cát tặc' - Ảnh 2.

Phù Sa khiến dì Tám nổi giận. Ảnh VTV

Tại một cuộc họp bàn về dự án sắp giao cho tập đoàn Bình Minh, một người tham gia dự án đề xuất cần sớm tổ chức buổi gặp mặt trực tiếp với bà con xã Bình Hòa. Lý do là vì trong dân đang có quá nhiều lời đồn đại về việc quy hoạch và thu hồi đất, khiến ai cũng bất an. 

Cán bộ này nhấn mạnh rằng chính quyền cần minh bạch cái gì đã được phê duyệt thì công bố, cái gì chưa có thì phải nói rõ để dân yên tâm.

Chơn đưa Thành đi tìm bằng chứng 'cát tặc' - Ảnh 3.

Bảy Sang phải đi kiếm được nghề làm ăn chân chính như bố mẹ đặt ra. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Hai Phước không ép con trai đến xưởng của Chơn làm việc nữa, nhưng phải học được một nghề kiếm tiền chân chính. Nghe thấy cha mẹ đồng ý đầu tư cho mình, Bảy Sang vui ra mặt. Tuy nhiên, hiện Bảy Sang cũng chưa định hướng được mình sẽ làm gì.

Tập 12 phim "Phù sa" phát sóng vào 21h ngày 7/9 trên VTV1.

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