Chí Anh - Khánh Thi sau hơn 20 năm 'tình yêu, tình bạn' quyết định làm một điều ý nghĩa

Khánh Thi chia sẻ lại ảnh chụp cùng Chí Anh từ 26 năm trước GĐXH - Khánh Thi xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc chụp ảnh bìa báo cùng Chí Anh từ năm 2000. Sau 26 năm, cả hai vẫn giữ được tình bạn đẹp và luôn dành cho nhau sự trân trọng.

Chí Anh - Khánh Thi làm một điều ý nghĩa cho dancesport Việt Nam

Từng là cặp đôi nổi tiếng của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam, Chí Anh và Khánh Thi đã có nhiều năm gắn bó trên sàn đấu lẫn trong cuộc sống. Sau khi chia tay, cả hai chọn cách giữ lại sự trân trọng dành cho nhau, cùng vun đắp cho bộ môn dancesport và trở thành những người bạn đồng hành đặc biệt.

Chí Anh - Khánh Thi cùng chung tay làm một việc ý nghĩa cho dancesport Việt Nam.

Mới đây, vì mong muốn đưa dancesport quốc tế đến gần hơn với Việt Nam, Khánh Thi và Chí Anh đã chung tay đưa giải vô địch thế giới Showdance Latin 2026 về Việt Nam. Được biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam được Liên đoàn Nhảy Thể thao Thế giới (WDSF) trao quyền đăng cai Giải vô địch thế giới Showdance Latin 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 19 - 20/12, không chỉ mở ra cơ hội để các VĐV dancesport Việt Nam tranh tài ngay trên sân nhà mà còn đánh dấu bước tiến mới trong khả năng tổ chức những giải đấu quốc tế lớn.

Chí Anh - Khánh Thi và Phan Hiển là những kiện tướng vàng trong làng dancesport Việt Nam.

Trong hành trình này, Khánh Thi và Chí Anh đã sát cánh cùng nhau và chung tay đưa giải đấu chuyên nghiệp dancesport chuyên nghiệp về Việt Nam. Họ mong muốn các vận động viên, các vũ công của bộ môn khiêu vũ thể thao Việt Nam được vươn xa hơn và tiến gần với thế giới.

Chí Anh - Khánh Thi: Tình yêu, tình bạn và tình đồng chí

Khánh Thi - Chí Anh quen nhau từ năm 1999 và bắt đầu trở thành bạn nhảy của nhau từ những năm đầu 2000. Mối quan hệ của họ không chỉ tạo nên một cặp đôi ăn ý trên sàn đấu mà còn góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho phong trào dancesport chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Năm 2002, cả hai tự bỏ tiền sang Pháp học khiêu vũ thể thao. Những ngày tháng ở nước ngoài không hề dễ dàng khi họ phải vừa tập luyện, vừa tìm cách trang trải cuộc sống. Thế nhưng, chính những năm tháng cùng nhau vượt qua khó khăn đã giúp Chí Anh và Khánh Thi ngày càng ăn ý trong thi đấu.

Chí Anh và Khánh Thi trên sàn diễn.

Trong sự nghiệp, họ từng giành nhiều thành tích đáng chú ý, trong đó có ba lần vô địch quốc gia và lọt vào top 10 giải vô địch châu Á. Chí Anh và Khánh Thi vì thế trở thành một trong những cặp đôi được nhắc đến nhiều nhất khi nói về thế hệ đầu của dancesport Việt Nam.

Sau nhiều năm vừa là bạn nhảy vừa là người yêu, Chí Anh và Khánh Thi quyết định đường ai nấy đi. Chuyện tình kết thúc từng khiến nhiều người tiếc nuối, bởi họ đã có một hành trình dài bên nhau và cùng gây dựng sự nghiệp từ những ngày đầu dancesport còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

Tuy nhiên, thay vì để những chuyện trong quá khứ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại, cả hai dần tìm được cách ứng xử văn minh. Khánh Thi từng chia sẻ rằng sau khi chia tay, cô và Chí Anh vẫn giữ tình bạn tốt đẹp. Với cô, Chí Anh không chỉ là người yêu cũ mà còn là người thầy đầu tiên, người đã dẫn dắt cô đến với dancesport.

Điều đáng quý là khi mỗi người đã có cuộc sống riêng, mối quan hệ giữa họ vẫn không biến mất. Chí Anh xây dựng gia đình và tiếp tục gắn bó với dancesport trong vai trò huấn luyện viên, trọng tài. Trong khi đó, Khánh Thi cũng có gia đình riêng bên Phan Hiển, đồng thời tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực khiêu vũ thể thao.

Họ giữ một tình bạn đẹp bên nhau sau hơn 20 năm đồng hành.

Điều khiến mối quan hệ giữa Chí Anh và Khánh Thi được nhiều người chú ý không nằm ở câu chuyện "tình cũ gặp lại", mà ở cách cả hai lựa chọn ứng xử sau khi tình yêu kết thúc.

Họ từng có những năm tháng tuổi trẻ bên nhau, cùng tập luyện, thi đấu, du học và trải qua những giai đoạn khó khăn nhất để theo đuổi đam mê. Vì thế, khi tình yêu không còn, những ký ức và sự trân trọng dành cho nhau vẫn được giữ lại.

Hơn hai thập kỷ kể từ ngày bắt đầu đồng hành, Chí Anh và Khánh Thi giờ đã có gia đình, sự nghiệp và những vai trò khác nhau. Nhưng mỗi khi nhắc đến chặng đường đầu tiên của dancesport Việt Nam, tên tuổi của họ vẫn thường được đặt cạnh nhau.

Chí Anh - Khánh Thi luôn đồng hành với nhau trong mọi chặng đường.

Từ một cặp đôi trên sàn đấu, một đôi tình nhân rồi trở thành những người bạn, Chí Anh và Khánh Thi đã cho thấy đôi khi một mối quan hệ không nhất thiết phải kết thúc hoàn toàn sau khi tình yêu khép lại. Điều còn lại có thể là sự biết ơn, trân trọng và những ký ức đẹp về một quãng đời từng cùng nhau nỗ lực.

Chí Anh là vũ công, huấn luyện viên và giám khảo dancesport nổi tiếng tại Việt Nam. Anh từng là bạn nhảy và có thời gian gắn bó với Khánh Thi, đồng thời góp phần đào tạo nhiều thế hệ vận động viên khiêu vũ thể thao. Chí Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua chương trình "Bước nhảy Hoàn vũ". Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Khánh Thi luôn cảm thấy 'nhẹ lòng' khi có Phan Hiển ở bên GĐXH - Khánh Thi có những ngày nghỉ đúng nghĩa trong dịp lễ 2/9 bên gia đình ấm áp. Cô còn tiết lộ được Phan Hiển yêu thương, chiều chuộng từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống.



