Con trai Hòa Minzy phản ứng thế nào về bạn trai quân nhân của mẹ?
GĐXH - Hòa Minzy đã công khai bạn trai quân nhân Văn Cương và tiết lộ mối quan hệ của bé Bo với anh. Khán giả rất tò mò về phản ứng của con trai cô đối với người đàn ông đặc biệt này.
Mới đây, thông tin Hòa Minzy chính thức công khai người đàn ông đặc biệt trong đời, cũng như tiết lộ đã được gia đình bạn trai sang thưa chuyện, hỏi cưới nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.
"Cương sinh ngày 30/5/1995 - Hoà sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm … và cách nhau chỉ có 1 ngày. Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau", Hòa Minzy hạnh phúc chia sẻ điểm chung của hai người.
Ca sĩ gốc Bắc Ninh và chàng quân nhân gốc Bắc Giang bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Hiện anh mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.
Khi công khai về người đàn ông đặc biệt trong đời, Hòa Minzy cho biết nhà trai đã đến nhà cô để thưa chuyện, hỏi cưới và cũng bày tỏ gia đình của cô đã đón nhận và thương Văn Cương: "Em vui vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh".
Nữ ca sĩ cũng dành lời ngọt ngào, xúc động đến một nửa của mình: "Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh, thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hòa".
Giữa những lời chúc phúc gửi đến giọng ca Bắc Bling, có không ít khán giả tò mò về mối quan hệ giữa bé Bo - con trai Hòa Minzy và bạn trai của mẹ.
Ngay trong thông báo tin vui, Hòa Minzy cũng chia sẻ một khoảnh khắc đời thường, phần hé lộ về mối quan hệ của con trai và bạn trai. Theo đó, bé Bo quấn quýt, vô cùng thân thiết với Văn Cương.
Với khoảnh khắc này, nhiều khán giả càng thêm xúc động, cũng như gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ khi đã gặp được người đàn ông xứng đáng vừa trân trọng cô cũng như yêu thương bé Bo.
Nhiều năm qua, Hòa Minzy kín tiếng trong chuyện tình cảm và dành thời gian tập trung cho sự nghiệp cũng như chăm sóc con trai nhỏ. Nữ ca sĩ được nhiều khán giả khen ngợi là nuôi dạy con khéo léo, tử tế nên bé Bo rất hiểu chuyện, thông minh và lanh lợi.
Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995, quê Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên,... Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV Bắc Bling, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.
Về đời tư, Hòa Minzy từng công khai yêu cầu thủ Công Phượng và doanh nhân Minh Hải nhưng đều không đi đến cái kết viên mãn. Sau khi chia tay Minh Hải, cô làm mẹ đơn thân của bé Bo và rất kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ từng bị đồn yêu Văn Toàn nhưng nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.
