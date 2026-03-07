Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý khi Hòa Minzy công khai bạn trai
GĐXH - Hòa Minzy vừa công khai bạn trai là quân nhân Văn Cương. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái hài hước khiến fan chú ý.
Hòa Minzy khiến nhiều người bất ngờ khi chính thức công khai diện mạo, thân thế bạn trai quân nhân - Văn Cương. Ca sĩ gốc Bắc Ninh và chàng quân nhân gốc Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) bén duyên từ chương trình "Sao nhập ngũ 2022". Hiện anh mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.
Ngay sau đó, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại bình luận chúc mừng, bày tỏ sự tò mò về "nửa kia" của giọng ca sinh năm 1995. Đáng chú ý là phản ứng từ Nguyễn Văn Chung bởi trước đó vài ngày, anh từng có khoảnh khắc tình tứ cùng Hòa Minzy bị fan "đẩy thuyền".
Tuy nhiên, khi người em thân thiết công khai "nửa kia", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước cho biết sẽ dừng màn trêu Hòa Minzy và chúc phúc: "Định trêu em tiếp mà thôi, phải dừng lại để chúc em hạnh phúc thật nhiều rồi!". Ngay sau đó, giọng ca Bắc Bling cũng nhanh chóng phản hồi dưới bài viết. Hòa Minzy dí dỏm đáp: "Cũng là Văn C. Nhưng ko phải là Chung mất rồi haha".
Không chịu lép vế trước màn trêu ghẹo của đàn em, Nguyễn Văn Chung đã nhanh chóng đáp lời bằng một câu "trách móc" nhưng lại cực kỳ duyên dáng: "Em viết thiệp hồng tên em thì đúng nhưng tại sao sai tên anh". Phản ứng lầy lội của Nguyễn Văn Chung đã nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt yêu thích từ cư dân mạng.
Màn đối đáp ngắn gọn nhưng đầy hài hước của cả hai khiến phần bình luận trở nên sôi động, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước sự tung hứng tự nhiên giữa nữ ca sĩ và nam nhạc sĩ.
Thực tế, Hòa Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng hợp tác trong một số dự án âm nhạc và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Ngoài đời, họ cũng giữ mối quan hệ gần gũi, thoải mái trêu đùa nhau trên mạng xã hội, tạo nên hình ảnh thân thiện trong mắt khán giả. Màn tương tác lần này tiếp tục cho thấy mối quan hệ thân tình giữa nữ ca sĩ và nam nhạc sĩ.
Thực tế, Hòa Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có mối quan hệ thân thiết. Cả hai từng có không ít màn tương tác thú vị và những khoảnh khắc đẹp khiến fan thích thú "đẩy thuyền".
Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên,... Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV "Bắc Bling" trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.
Về đời tư, Hòa Minzy từng công khai yêu cầu thủ Công Phượng và doanh nhân Minh Hải. Sau khi chia tay Minh Hải, cô làm mẹ đơn thân của bé Bo và rất kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ từng bị đồn yêu Văn Toàn nhưng nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.
Thời gian gần đây cô bắt đầu cởi mở hơn khi chia sẻ những câu chuyện đời thường cũng như các khoảnh khắc vui vẻ trên mạng xã hội. Thậm chí, giọng ca quê Bắc Ninh còn nhiều lần úp mở về chuyện hẹn hò, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.
Cách đây không lâu, nữ ca sĩ từng nửa đùa nửa thật khi nói về kế hoạch tổ chức đám cưới trong tương lai. Hòa Minzy cho biết nếu có ngày trọng đại, cô muốn tổ chức trên một sân vận động vì danh sách khách mời quá dài. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn hài hước nói rằng sẽ "tiện thể mời thêm người hâm mộ chung vui luôn".
Cuối cùng, Hòa Minzy đã chính thức công khai tìm được một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình. Bạn trai Hòa Minzy tên Thăng Văn Cương, xuất thân trong một gia đình làm nông ở Bắc Giang cũ, hiện phục vụ trong quân ngũ.
NSƯT Lê Vân 'Bao giờ cho đến tháng 10' có cuộc sống ra sao ở tuổi U70?Câu chuyện văn hóa - 16 phút trước
GĐXH - NSƯT Lê Vân mới đây đã cùng 2 em gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch các tỉnh miền Trung. Thông qua những hình ảnh này, khán giả vẫn nhận ra mỹ nhân của thập niên với những bộ phim kinh điển.
Con trai Hòa Minzy phản ứng thế nào về bạn trai quân nhân của mẹ?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy đã công khai bạn trai quân nhân Văn Cương và tiết lộ mối quan hệ của bé Bo với anh. Khán giả rất tò mò về phản ứng của con trai cô đối với người đàn ông đặc biệt này.
Sau khi cứu con gái Thượng tướng, Minh Kiên tiếp tục vào biển lửa tìm kiếm LợiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi kịp thời đưa Lam Anh thoát khỏi đám cháy tại nhà máy nhiệt điện, Trung tá Kiên tiếp tục quay trở lại để tìm kiếm và giải cứu Lợi.
Hòa Minzy công khai bạn trai, người ấy là ai?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông mặc trang phục quân nhân xuất hiện bên cạnh Hòa Minzy chính là "nửa kia" của cô.
Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ TâmXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Sĩ Toàn đã bị tụt huyết áp nặng và phải nhờ đến bác sĩ sơ cứu khi đóng phim "Tài" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.
Hai NSND cùng tên Thu Hà: Người là 'lá ngọc cành vàng', người là 'nữ tướng'Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
Hai nữ nghệ sĩ tài năng cùng tên, một người là “lá ngọc cành vàng” của màn ảnh, người kia là Đại tá, mệnh danh “nữ tướng sân cỏ''.
NSND Minh Châu: 'Trấn Thành rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý khán giả'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - NSND Minh Châu dù đã ở tuổi 70 nhưng bà vẫn tâm huyết với nghề và cũng có nhiều trăn trở với điện ảnh Việt. Trong câu chuyện về thực trạng điện ảnh Việt Nam, nữ nghệ sĩ gạo cội dành lời khen cho đạo diễn Trấn Thành.
NSND Đức Long độc thân ở tuổi U70: 'Không nhà lầu xe hơi, tôi dùng thẻ xe bus dành cho người già'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - NSND Đức Long chia sẻ về cuộc sống độc thân ở tuổi U70: "Tôi không cô đơn, cũng không buồn... Với tôi, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là không được hát, ngoài ra tôi không sợ gì cả!".
Con gái Ngô Thanh Vân biểu cảm ngộ nghĩnh 'gây sốt' mạng xã hộiGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Con gái 6 tháng tuổi nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần khiến fan thích thú với nét biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu khi diện đồ đôi cùng mẹ.
Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con traiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bị xã hội đen kéo đến đe doạ để đòi tiền, thầy Thắng đã quyết định uống chai thuốc trừ sâu chứ không trả nợ cho con trai.
Nhan sắc NSƯT Lê Vi sau nhiều năm sinh sống ở PhápGiải trí
GĐXH - Về Hà Nội đón Tết cùng mẹ (NSƯT Lê Mai) và 2 chị gái Lê Khanh - Lê Vân sau nhiều năm sinh sống ở Pháp, NSƯT Lê Vi gây chú ý với nhan sắc ở tuổi U60.