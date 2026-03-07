Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý khi Hòa Minzy công khai bạn trai

Con trai Hòa Minzy phản ứng thế nào về bạn trai quân nhân của mẹ? GĐXH - Hòa Minzy đã công khai bạn trai quân nhân Văn Cương và tiết lộ mối quan hệ của bé Bo với anh. Khán giả rất tò mò về phản ứng của con trai cô đối với người đàn ông đặc biệt này.

Hòa Minzy khiến nhiều người bất ngờ khi chính thức công khai diện mạo, thân thế bạn trai quân nhân - Văn Cương. Ca sĩ gốc Bắc Ninh và chàng quân nhân gốc Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) bén duyên từ chương trình "Sao nhập ngũ 2022". Hiện anh mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.

Ngay sau đó, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại bình luận chúc mừng, bày tỏ sự tò mò về "nửa kia" của giọng ca sinh năm 1995. Đáng chú ý là phản ứng từ Nguyễn Văn Chung bởi trước đó vài ngày, anh từng có khoảnh khắc tình tứ cùng Hòa Minzy bị fan "đẩy thuyền".

Tuy nhiên, khi người em thân thiết công khai "nửa kia", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước cho biết sẽ dừng màn trêu Hòa Minzy và chúc phúc: "Định trêu em tiếp mà thôi, phải dừng lại để chúc em hạnh phúc thật nhiều rồi!". Ngay sau đó, giọng ca Bắc Bling cũng nhanh chóng phản hồi dưới bài viết. Hòa Minzy dí dỏm đáp: "Cũng là Văn C. Nhưng ko phải là Chung mất rồi haha".

Không chịu lép vế trước màn trêu ghẹo của đàn em, Nguyễn Văn Chung đã nhanh chóng đáp lời bằng một câu "trách móc" nhưng lại cực kỳ duyên dáng: "Em viết thiệp hồng tên em thì đúng nhưng tại sao sai tên anh". Phản ứng lầy lội của Nguyễn Văn Chung đã nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt yêu thích từ cư dân mạng.

Màn đối đáp ngắn gọn nhưng đầy hài hước của cả hai khiến phần bình luận trở nên sôi động, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú trước sự tung hứng tự nhiên giữa nữ ca sĩ và nam nhạc sĩ.

Thực tế, Hòa Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng hợp tác trong một số dự án âm nhạc và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Ngoài đời, họ cũng giữ mối quan hệ gần gũi, thoải mái trêu đùa nhau trên mạng xã hội, tạo nên hình ảnh thân thiện trong mắt khán giả. Màn tương tác lần này tiếp tục cho thấy mối quan hệ thân tình giữa nữ ca sĩ và nam nhạc sĩ.

Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên,... Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV "Bắc Bling" trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.

Về đời tư, Hòa Minzy từng công khai yêu cầu thủ Công Phượng và doanh nhân Minh Hải. Sau khi chia tay Minh Hải, cô làm mẹ đơn thân của bé Bo và rất kín tiếng chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ từng bị đồn yêu Văn Toàn nhưng nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Thời gian gần đây cô bắt đầu cởi mở hơn khi chia sẻ những câu chuyện đời thường cũng như các khoảnh khắc vui vẻ trên mạng xã hội. Thậm chí, giọng ca quê Bắc Ninh còn nhiều lần úp mở về chuyện hẹn hò, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ từng nửa đùa nửa thật khi nói về kế hoạch tổ chức đám cưới trong tương lai. Hòa Minzy cho biết nếu có ngày trọng đại, cô muốn tổ chức trên một sân vận động vì danh sách khách mời quá dài. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn hài hước nói rằng sẽ "tiện thể mời thêm người hâm mộ chung vui luôn".