Hòa Minzy công khai bạn trai, người ấy là ai?
GĐXH - Người đàn ông mặc trang phục quân nhân xuất hiện bên cạnh Hòa Minzy chính là "nửa kia" của cô.
Vài ngày qua, Hòa Minzy đã ra mắt ca khúc mới "Ngày về anh cưới em". Tuy nhiên không chỉ là một sản phẩm dành tặng cho các đôi lứa trong ngày thanh niên cả nước thực hiện nghĩa vụ quân sự mà là màn "ra mắt bạn trai". Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý với nội dung quảng bá MV "Ngày về anh cưới em" sắp ra mắt: "Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc".
"Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hoà dần dần sẽ nói cho fan hết thôi. Hoà cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn nóng" - Hòa Minzy viết.
Theo Thời báo VTV, nữ ca sĩ còn tiết lộ chân dung của bạn trai bí mật nhiều năm qua. Theo những thông tin thân cận, Hòa Minzy và bạn trai T.V.C quen biết từ khi nữ ca sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế "Sao nhập ngũ". Họ từng dự định tổ chức cuối năm 2024 nhưng lại hoãn.
Bức ảnh khiến người hâm mộ chú ý khi nữ ca sĩ tình tứ bên chàng quân nhân điển trai được chụp trước cửa nhà riêng ở quê hương Bắc Ninh của nữ ca sĩ. Đây là không gian quen thuộc đã được cô và gia đình chụp ảnh, quay clip trong dịp Tết vừa qua. Ca sĩ sinh năm 1995 "bóng gió" chia sẻ chuyện tình cảm của cô đã được hai bên gia đình đồng ý, hứa hẹn một đám cưới trong tương lai gần.
T.V.C chính là chàng trai xuất hiện trong dự án sắp phát hành MV "Ngày về anh cưới em" của Hòa Minzy. Quân nhân T.V.C quê Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh).
Ca sĩ Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1995, quê Bắc Ninh). Học hết cấp ba, cô xin mẹ lên Hà Nội, đi hát ở các phòng trà, quán cà phê để có tiền học thanh nhạc. Ca sĩ được khán giả biết đến khi giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Thời điểm đó, Hòa Minzy nổi tiếng với ca khúc "Thư chưa gửi anh" (Nguyễn Hải Phong), phô diễn chất giọng cao, nội lực.
Năm 2018, cô tuyên bố rút lui khỏi làng nhạc nếu không có bài hit. Sau đó, ca sĩ ra mắt MV "Rời bỏ" (Vũ Huy Hoàng). Tác phẩm đạt hiệu ứng tốt, giúp cô có niềm tin tiếp tục gắn bó nghề. Phát hành sản phẩm "Không thể cùng nhau suốt kiếp" (Mr Siro) năm 2020, Hòa Minzy được đánh giá cao và sau đó thắng giải MV của năm tại Làn Sóng Xanh. Sự nghiệp của cô thăng hoa hơn với loạt hit "Bật tình yêu lên", "Thị Mầu". Hồi tháng 1/2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Mai Vàng sau 10 năm ca hát, thắng hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất.
