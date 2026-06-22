Con trai Khánh Thi - Phan Hiển rạng rỡ trong ngày đặc biệt
GĐXH - Kubi - con trai của Khánh Thi và Phan Hiển, vừa hoàn thành chương trình tiểu học và chuẩn bị bước vào một hành trình học tập mới. Từ nhỏ, cậu bé đã nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp nối sự nghiệp dancesport của bố mẹ.
Khánh Thi trên trang cá nhân đã bày tỏ niềm vui trong ngày tốt nghiệp của con trai, cô viết: "Vậy là Kubi của ba mẹ đã chính thức tốt nghiệp cấp 1 (Tiểu học). Thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào con còn là cậu bé nhỏ xíu, ngày đầu tiên đến trường với chiếc cặp trên vai, vậy mà hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều và hoàn thành một dấu mốc đẹp của tuổi thơ".
Khánh Thi bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến các con ngày càng khôn lớn, tự tin, biết yêu thương, biết nỗ lực và nuôi dưỡng những ước mơ riêng. Nữ kiện tướng dancesport cho rằng việc hoàn thành bậc tiểu học là một dấu mốc đẹp để con tiếp tục bước vào những hành trình mới, khám phá thêm nhiều điều, học hỏi nhiều hơn và theo đuổi những hoài bão lớn lao của mình. Cô cũng nhắn nhủ con luôn giữ trong tim sự tử tế, lòng biết ơn và niềm đam mê. Khánh Thi và ông xã mong con sẽ luôn mạnh mẽ, tự tin, dám ước mơ và dám vươn cao trên bầu trời của riêng mình.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống dancesport, Kubi (tên thật là Nguyễn Minh Cường) từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu mến gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, đáng yêu, cậu bé còn gây ấn tượng bởi tài năng nổi bật ở bộ môn khiêu vũ thể thao ngay từ khi còn rất nhỏ.
Kubi sinh năm 2015, là con trai đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Được tiếp xúc với dancesport từ khi mới 2-3 tuổi, cậu bé sớm bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu đặc biệt với bộ môn này. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của bố mẹ, Kubi liên tục tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế, gặt hái nhiều thành tích đáng nể.
Năm 2023, Kubi cùng bạn nhảy Linh San đã xuất sắc giành huy chương vàng tại giải Syllabus World Championship tổ chức ở Italy. Thành tích này giúp cậu bé trở thành một trong những vận động viên dancesport nhỏ tuổi nhất của Việt Nam đạt được danh hiệu quốc tế.
Không dừng lại ở đó, năm 2024, Kubi tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới ở lứa tuổi thiếu nhi tại giải Syllabus World Championship. Thành tích ấn tượng này khiến nhiều người ngưỡng mộ và gọi cậu bé là "thần đồng dancesport" của Việt Nam.
Bên cạnh tài năng khiêu vũ, Kubi còn được yêu mến bởi tính cách hồn nhiên, lễ phép và tình cảm. Trên mạng xã hội, Khánh Thi và Phan Hiển thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con trai, từ việc học tập, tập luyện đến những chuyến du lịch cùng gia đình. Hình ảnh cậu bé ngày càng cao lớn, chững chạc khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Dù còn nhỏ tuổi, Kubi đã sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước cùng nền tảng vững chắc từ gia đình nổi tiếng trong làng dancesport. Với niềm đam mê và sự đầu tư bài bản, cậu bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và nối bước thành công của bố mẹ trong tương lai.
Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.
Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.
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