Con trai Phương Oanh cưng chiều em gái song sinh như thế nào?

Cặp song sinh nhà Phương Oanh lớn phổng phao, đáng yêu

Phương Oanh mới đây tiếp tục chia sẻ hình ảnh khi chơi đùa của cặp song sinh Jimmy - Jenny. Cô còn tiết lộ cậu anh Jimmy còn rất cưng chiều em gái bằng một hành động cụ thể. Nữ diễn viên khoe: "Mặc dù cái cột bong bóng không thể đổ được nhưng người anh vẫn cương quyết đứng giữ cho bà em tha hồ hưởng".

Jimmy rất yêu chiều em gái và ra dáng anh cả khiến Phương Oanh rất tự hào về con trai.

Cách đây 1 tuần, Phương Oanh cũng tích cực chia sẻ hình ảnh bản thân và 2 con trên trang cá nhân. Theo đó, cô quay video cùng cặp song sinh Jimmy - Jenny cùng mẹ vào bếp học làm bánh trôi, bánh chay. Trong khi mẹ thì khéo tay còn 2 bé có vẻ không tập trung và coi đây như trò chơi của mình. Tuy nhiên, thái độ của Jimmy - Jenny lại khiến khán giả rất thích thú.

Đây không phải là lần đầu Phương Oanh khoe ảnh vào bếp sau biến cố gia đình, trước khi có động thái trên trang cá nhân, hồi tháng 12/2025, cô xuất hiện trong vlog nấu ăn được đăng tải trên TikTok một nhãn hàng. Đi kèm clip là dòng chú thích: "Bếp nàng Ỉn vừa ra lò chả cá Lã Vọng vàng óng, thơm nức mũi". Giữa tâm điểm chú ý của dư luận dành cho gia đình Phương Oanh, video này thu hút hơn một triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích, hơn 400 lượt chia sẻ và hàng trăm nhận xét.

Phương Oanh và cặp song sinh đáng yêu.

Trong video được đăng tải trên nền tảng TikTok lần này, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện áo bà ba giản dị, bờm tóc gọn gàng khi vào bếp thực hiện món chả cá lăng tại căn bếp quen thuộc của gia đình. Phương Oanh thoăn thoắt thực hiện các thao tác lọc cá, ướp gia vị, sơ chế nguyên liệu...

Khi xuất hiện video của Phương Oanh, nhiều tài khoản TikTok đã đăng tải lại. Có rất nhiều bình luận xoay quanh việc nữ diễn viên xuất hiện sau thời gian ở ẩn. Trước một số khán giả có bình luận trái chiều, nhiều người đã lên tiếng phản biện.

Phương Oanh trở lại cuộc sống bình thường sau biến cố.

Được biết, thời gian qua, Phương Oanh hoàn toàn kín tiếng trên MXH nhưng cô vẫn xuất hiện trên phim giờ vàng của VTV. Dù vướng phải lùm xùm về đời tư nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng giữ vững tinh thần để đóng trọn vẹn vai diễn trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" vào năm ngoái.

Phương Oanh (tên đầy đủ Đỗ Phương Oanh) là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng và giàu cảm xúc. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, trước khi khẳng định tên tuổi với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê – tác phẩm tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án như Hương vị tình thân, nơi cô thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực. Không chỉ ghi điểm ở khả năng hóa thân linh hoạt, Phương Oanh còn được đánh giá cao bởi sự nỗ lực làm mới bản thân và giữ vững vị trí trong làng phim truyền hình Việt Nam.

