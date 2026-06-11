Con trai Quang Dũng gây chú ý trong ngày đặc biệt

Bảo Nam sinh năm 2008, là con chung của Jennifer Phạm và chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu sống cùng ông bà ngoại tại Mỹ. Cậu từng có thời gian về Việt Nam sống cùng mẹ và doanh nhân Đức Hải trước khi trở lại Mỹ năm 2020.