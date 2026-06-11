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Con trai Quang Dũng gây chú ý trong ngày đặc biệt

Thứ năm, 14:48 11/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Bảo Nam - con chung của Quang Dũng và Jennifer Phạm - gây chú ý khi được cả bố và mẹ chúc mừng trong ngày tốt nghiệp THPT.

Con trai Quang Dũng gây chú ý trong ngày đặc biệt - Ảnh 1.

Cách đây vài giờ, Quang Dũng gây chú ý đăng tải bộ ảnh chúc mừng con trai - Bảo Nam tốt nghiệp THPT.

Con trai Quang Dũng gây chú ý trong ngày đặc biệt - Ảnh 2.

"Chúc mừng con trai của ba mẹ! Những khoảnh khắc hạnh phúc vô tận mà ba mẹ và gia đình cùng chứng kiến. Nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày. Và giờ đây con bước vào giảng đường đại học với bao ước mơ và hoài bão. Luôn mong con thật nhiều niềm vui may mắn hạnh phúc trong tính cách và suy nghĩ của con. Con nhé! Yêu con trai của ba mẹ nhiều", Quang Dũng chia sẻ.

Con trai Quang Dũng gây chú ý trong ngày đặc biệt - Ảnh 3.

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ và ngưỡng mộ là sự xuất hiện của cả Quang Dũng và Jennifer trong ngày đặc biệt của con trai. Cả hai đều giữ mối quan hệ tốt đẹp, văn minh và cùng nhau chăm sóc con trai chung từ sau khi ly hôn.

Con trai Quang Dũng gây chú ý trong ngày đặc biệt - Ảnh 4.

Bảo Nam sinh năm 2008, là con chung của Jennifer Phạm và chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu sống cùng ông bà ngoại tại Mỹ. Cậu từng có thời gian về Việt Nam sống cùng mẹ và doanh nhân Đức Hải trước khi trở lại Mỹ năm 2020.

Con trai Quang Dũng gây chú ý trong ngày đặc biệt - Ảnh 5.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Bảo Nam đã nhận thư mời nhập học từ một số đại học tại Mỹ và đang cân nhắc chọn trường. Trước đó, Jennifer Phạm đã đưa con tham quan loạt trường nổi tiếng về công nghệ, y học và vật lý để cảm nhận không khí giảng đường, có thêm cơ sở chọn lựa.

Con trai Quang Dũng gây chú ý trong ngày đặc biệt - Ảnh 6.

Theo Jennỉe, Bảo Nam muốn ở ký túc xá Đại học để học cách tự lập. Dù vừa thương vừa lo khi con sắp rời vòng tay gia đình nhưng nàng hậu vẫn đồng ý để con tự lập.


 

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