Tin sao 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình du lịch xuyên Việt

Hoa hậu Phương Oanh nhân dịp kỳ thi THPT đã dành lời chúc đến các sĩ tử. "Đây là một cột mốc đặc biệt đối với các sĩ tử, nhưng các bạn đừng để áp lực làm nản lòng mình nhé. Hãy hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh đọc đề và đón nhận thử thách này như một cơ hội để tỏa sáng. Mong rằng ngày mai mọi thứ đều sẽ thật dịu dàng với các bạn, như cách các bạn đã kiên trì suốt thời gian qua. Chúc các sĩ tử có một kỳ thi THPT thật suôn sẻ và thuận lợi. Cố lên nhé", người đẹp viết.