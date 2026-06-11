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Tin sao 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình du lịch xuyên Việt

Thứ năm, 19:39 11/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Phương Oanh khiến khán giả ngỡ ngàng khi diện những trang phục với gam màu rực rỡ, trong khi Hồng Đăng hạnh phúc bên gia đình trong chuyến du lịch xuyên Việt kéo dài 21 ngày.

Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình du lịch xuyên Việt - Ảnh 1.Động thái lạ của Phương Oanh

GĐXH - Tối muộn 8/6, Phương Oanh đã có những dòng viết đầy tâm tư khiến mạng xã hội chú ý.

Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 1.
Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 2.
Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 3.

Phương Oanh tự tin khoe dáng cực xinh trong bộ đồ rực rỡ. Điều khiến khán giả chú ý chính là thần thái rạng rỡ của người đẹp.

Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 4.
Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 5.
Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 6.
Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 7.

Khoe ảnh đi nghỉ dưỡng nhưng diễn viên Đinh Ngọc Diệp lại than thở có một ngày không vui vì "việc gì cũng không ưng ý". Cô cho biết thèm một chuyến đi chơi.

Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 8.
Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 9.
Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 10.

Diễn viên Hồng Đăng trên trang cá nhân hạnh phúc chia sẻ niềm vui được đi nghỉ hè bên gia đình. Anh viết: "Sau hành trình 3 ngày Quảng Ninh thì giờ đến hành trình xuyên Việt 21 ngày bắt đầu… Khối nghỉ hè đi nhuộm da ngày 1 Đồng Hới- Quảng Trị".

Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 11.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây xúc động khi đăng ảnh với người mẹ đã khuất. Anh chia sẻ: "Tối qua má qua nhà mình chơi. Má vui lắm, nói là "cái nhà cũ của má con sửa lại sân thượng đẹp quá, con làm cái nhà cho ba cũng đẹp nữa, má qua ở rất thích!". Má cười tít mắt hẹn 4h30 chiều nay qua nhà chơi với má. Mình đang định nghĩ mai chở Má đi ăn ở đâu, thì chợt nhớ ra rằng Má đã không còn ở bên mình nữa...Và mình tỉnh giấc".

Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 12.

Hoa hậu Phương Oanh nhân dịp kỳ thi THPT đã dành lời chúc đến các sĩ tử. "Đây là một cột mốc đặc biệt đối với các sĩ tử, nhưng các bạn đừng để áp lực làm nản lòng mình nhé. Hãy hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh đọc đề và đón nhận thử thách này như một cơ hội để tỏa sáng. Mong rằng ngày mai mọi thứ đều sẽ thật dịu dàng với các bạn, như cách các bạn đã kiên trì suốt thời gian qua. Chúc các sĩ tử có một kỳ thi THPT thật suôn sẻ và thuận lợi. Cố lên nhé", người đẹp viết.

Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 13.

Hoa hậu Thanh Thủy khoe chuyến công tác ở Nhật Bản. Cô được khán giả dành lời khen vì có làn da đẹp.

Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình đi chơi xuyên Việt - Ảnh 14.

Nghệ sĩ Tú Oanh đọ vẻ ngoài trẻ trung bên đàn em - diễn viên Phương Thảo.

Ảnh FBNV

Tin sao ngày 11/6: Phương Oanh khoe nhan sắc rực rỡ, Hồng Đăng cùng gia đình du lịch xuyên Việt - Ảnh 16.Con gái Hồng Đăng thi vào lớp 10

GĐXH - Bé Nhím ngày nào trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" giờ đã lớn khôn và vừa thi vào lớp 10. Hình ảnh của cô bé được diễn viên Hồng Đăng chia sẻ cùng niềm hạnh phúc và tự hào.

 

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