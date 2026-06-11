Khánh Thi tự hào về anh trai ruột là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng

Nghệ sĩ violin Xuân Huy sinh năm 1972, sinh ra trong gia đình có bố là nghệ sĩ vĩ cầm, mẹ là ca sĩ. Anh học đàn từ năm 3 tuổi. 7 tuổi, Nguyễn Xuân Huy trở thành thủ khoa đầu vào khoa Violin (vĩ cầm) – Nhạc Viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

13 tuổi, Nguyễn Xuân Huy đứng trong top 16 Thần đồng âm nhạc thế giới, tổ chức ở Venhepsky (Ba Lan). 16 tuổi, anh học hệ trung cấp âm nhạc ở Gnhexinsky, Moscow. Sau đó, nghệ sĩ học tiếp hệ đại học ở Học viện Tchaikovsky. Nguyễn Xuân Huy là người Việt Nam duy nhất chơi trong Dàn nhạc Giao hưởng Century của công nương Diana 8 năm liền.

Năm 1998, anh về nước, đầu quân cho Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam nhưng mỗi nơi đều làm một thời gian ngắn.