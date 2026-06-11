Khánh Thi tự hào về anh trai ruột là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng
GĐXH - Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy - anh trai ruột của Khánh Thi - là một tài năng của làng âm nhạc Việt Nam với khả năng chơi vĩ cầm (violin) xuất sắc. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm và niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc.
Nghệ sĩ violin Xuân Huy sinh năm 1972, sinh ra trong gia đình có bố là nghệ sĩ vĩ cầm, mẹ là ca sĩ. Anh học đàn từ năm 3 tuổi. 7 tuổi, Nguyễn Xuân Huy trở thành thủ khoa đầu vào khoa Violin (vĩ cầm) – Nhạc Viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).
13 tuổi, Nguyễn Xuân Huy đứng trong top 16 Thần đồng âm nhạc thế giới, tổ chức ở Venhepsky (Ba Lan). 16 tuổi, anh học hệ trung cấp âm nhạc ở Gnhexinsky, Moscow. Sau đó, nghệ sĩ học tiếp hệ đại học ở Học viện Tchaikovsky. Nguyễn Xuân Huy là người Việt Nam duy nhất chơi trong Dàn nhạc Giao hưởng Century của công nương Diana 8 năm liền.
Năm 1998, anh về nước, đầu quân cho Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam nhưng mỗi nơi đều làm một thời gian ngắn.
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GĐXH - Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy - anh trai ruột của Khánh Thi - là một tài năng của làng âm nhạc Việt Nam với khả năng chơi vĩ cầm (violin) xuất sắc. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm và niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc.