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Khánh Thi tự hào về anh trai ruột là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng

Thứ năm, 15:30 11/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy - anh trai ruột của Khánh Thi - là một tài năng của làng âm nhạc Việt Nam với khả năng chơi vĩ cầm (violin) xuất sắc. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm và niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc.

Khánh Thi tự hào về anh trai ruột là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng - Ảnh 1.Phan Hiển khen mẹ ruột của Khánh Thi

GĐXH - Phan Hiển chia sẻ rằng, trong suốt 18 năm quen biết Khánh Thi, dù đôi lúc anh mắc sai lầm, mẹ vợ vẫn luôn dịu dàng và nhẹ nhàng góp ý.

Anh trai ruột của Khánh Thi tài giỏi khiến nhiều ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Hồi tháng 11/2025, Nguyễn Khánh Thi viết về anh trai với tình cảm dạt dào. Khánh Thi chia sẻ rằng anh trai cô là một nghệ sĩ vĩ cầm (violin) rất tài năng. Mỗi khi anh chạm tay vào cây đàn và tiếng vĩ cầm cất lên, cô luôn xúc động nghẹn ngào và nổi da gà. Tuy nhiên, để được nghe anh kéo đàn là điều rất hiếm hoi và không dễ dàng. Cô cho biết mình luôn tự hào về anh trai - người Đông Nam Á đầu tiên từng giữ vị trí violin số 1 trong dàn nhạc trẻ của Công nương Diana. Khánh Thi cũng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại với âm nhạc.

Anh trai ruột của Khánh Thi tài giỏi khiến nhiều ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy đúng như Khánh Thi tự hào chia sẻ, nam nghệ sĩ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là người chế tác và biểu diễn đàn violin bằng sứ đầu tiên tại Việt Nam.

Anh trai ruột của Khánh Thi tài giỏi khiến nhiều ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Sở thích của nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy không chỉ chơi vĩ cầm, anh còn chế tác nhạc cụ. Một trong những dấu ấn đặc biệt nhất của Nguyễn Xuân Huy là cây đàn vĩ cầm bằng sứ do anh chế tác đã được biểu diễn trước cựu Nhật hoàng Akihito. Sau buổi biểu diễn, cây đàn trở thành món quà ngoại giao văn hóa đặc biệt và hiện được lưu giữ tại Hoàng cung Nhật Bản.

Anh trai ruột của Khánh Thi tài giỏi khiến nhiều ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Dù sở hữu tài năng nổi bật và nhiều thành tích đáng nể, Nguyễn Xuân Huy lại có cuộc sống khá kín tiếng. Trái ngược với sự sôi nổi của em gái Khánh Thi, anh ít xuất hiện trước truyền thông, dành phần lớn thời gian cho âm nhạc và công việc sáng tạo.

Anh trai ruột của Khánh Thi tài giỏi khiến nhiều ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Tuy vậy, trong mắt gia đình và giới chuyên môn, anh luôn được đánh giá là một nghệ sĩ có cá tính riêng, đam mê mãnh liệt và không ngừng theo đuổi những giá trị nghệ thuật độc đáo.

Anh trai ruột của Khánh Thi tài giỏi khiến nhiều ngưỡng mộ - Ảnh 6.

Không chỉ là niềm tự hào của gia đình Khánh Thi, nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy còn được xem là một trong những gương mặt đặc biệt của âm nhạc Việt Nam đương đại, góp phần đưa hình ảnh và sự sáng tạo của người Việt đến với bạn bè quốc tế.

Anh trai ruột của Khánh Thi tài giỏi khiến nhiều ngưỡng mộ - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Huy thỉnh thoảng mới xuất hiện trong một vài sự kiện quan trọng, thời gian còn lại anh bận rộn với công việc sáng tạo cho nghệ thuật.

Anh trai ruột của Khánh Thi tài giỏi khiến nhiều ngưỡng mộ - Ảnh 8.

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Huy và em gái Khánh Thi cùng là những tài năng cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật nước nhà.

Nghệ sĩ violin Xuân Huy sinh năm 1972, sinh ra trong gia đình có bố là nghệ sĩ vĩ cầm, mẹ là ca sĩ. Anh học đàn từ năm 3 tuổi. 7 tuổi, Nguyễn Xuân Huy trở thành thủ khoa đầu vào khoa Violin (vĩ cầm) – Nhạc Viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

13 tuổi, Nguyễn Xuân Huy đứng trong top 16 Thần đồng âm nhạc thế giới, tổ chức ở Venhepsky (Ba Lan). 16 tuổi, anh học hệ trung cấp âm nhạc ở Gnhexinsky, Moscow. Sau đó, nghệ sĩ học tiếp hệ đại học ở Học viện Tchaikovsky. Nguyễn Xuân Huy là người Việt Nam duy nhất chơi trong Dàn nhạc Giao hưởng Century của công nương Diana 8 năm liền.

Năm 1998, anh về nước, đầu quân cho Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam nhưng mỗi nơi đều làm một thời gian ngắn.

Khánh Thi tự hào về anh trai ruột là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng - Ảnh 10.Mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesport, đời thực Khánh Thi giàu có ra sao?

GĐXH - Khánh Thi không chỉ sở hữu số lượng huy chương và bằng khen đồ sộ trong sự nghiệp dancesport mà còn có cuộc sống sung túc với nhiều tài sản giá trị.


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