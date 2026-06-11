Nữ nghiên cứu sinh quê Thái Nguyên gây sốt tại Miss Grand Vietnam 2026
GĐXH - Đặng Quỳnh Trang quê Thái Nguyên được fan sắc đẹp đánh giá phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hơn sân chơi cá tính như Miss Grand Vietnam 2026.
Fanpage Miss Grand Vietnam đã thu hút sự chú ý khi công bố hồ sơ đăng ký của Đặng Quỳnh Trang, cô gái sinh năm 1998 đến từ Thái Nguyên.
Theo BTC, Quỳnh Trang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Thiết kế tại Guilin University of Electronic Technology (GUET). Cô là gương mặt mới tại sân chơi nhan sắc Việt.
Chia sẻ về lý do đến với cuộc thi, Quỳnh Trang bộc bạch: "Sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, hành trình học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực thiết kế đã cho tôi cơ hội khám phá nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều con người và trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm. Là một người trẻ yêu văn hóa và sáng tạo, tôi luôn tin rằng mỗi vùng đất đều mang trong mình những câu chuyện, những giá trị bản sắc riêng đáng được gìn giữ và lan tỏa.
Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn góp phần kết nối con người với văn hóa thông qua tư duy thiết kế cùng các hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Đến với Miss Grand Vietnam 2026, tôi mong muốn được học hỏi, hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng về tinh thần dám ước mơ, dám hành động và không ngừng phát triển để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày".
Ngay sau khi hồ sơ Đặng Quỳnh Trang được đăng tải, nhiều fan sắc đẹp để lại bình luận thích thú với nhân tố mới. Bên cạnh đó cũng không ít đánh giá cho rằng sắc đẹp của Quỳnh Trang chưa thực sự phù hợp sân chơi cá tính như Miss Grand. "Ủng hộ người đẹp Thái Nguyên. Nhưng tôi nghĩ nét này thì nên thi Miss World Vietnam hoặc Hoa hậu Việt Nam hợp hơn"; "Cá nhân tôi thấy đây là thí xinh đẹp nhất từ lúc công bố đến giờ đấy"; "BTC nên tìm kiếm nhân tố mới như này hơn là những gương mặt đã cũ";...
Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 với phần thi The Grand Arrival (thể hiện bản thân) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 19/6 tại TP. Hồ Chí Minh.
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