Con trai NSND Trần Lực gây chú ý với ngoại hình bảnh bao
GĐXH - Từng gây ấn tượng trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?", hiện tại con trai của NSND Trần Lực đã dự thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị vào đại học.
NSND Trần Lực vừa chia sẻ về việc con trai Trần Bờm (tên thật là Trần Tú, sinh năm 2008) tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, chiều 10/6, ông dẫn con trai đi nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế. Hai bố con NSND Trần Lực có mặt từ 13h30. Trên đường đến trường, ông hỏi con trai có hồi hộp hay không. Trần Tú nhiều lần khẳng định mình "thấy bình thường".
Tuy nhiên, người cha kể rằng trước khi xuống xe, ông vẫn nhận thấy con trai có phần căng thẳng khi đôi tay run nhẹ lúc mở nắp chai nước. "Trước thi cử ai chẳng thế, có chút hồi hộp lo lắng", ông chia sẻ.
NSND Trần Lực chia sẻ thêm rằng tối hôm qua, ông đã tặng Trần Tú chiếc đồng hồ yêu thích của mình. Món quà không chỉ giúp con theo dõi thời gian trong phòng thi mà còn mang ý nghĩa nhắc nhở cậu đã bước vào tuổi trưởng thành, cần nghiêm túc hơn với cuộc sống.
Trước đó, Trần Tú gây chú ý khi vừa nhận học bổng tài năng tại một trường đại học quốc tế danh tiếng. Trần Tú cho biết, sẽ theo học chuyên ngành Marketing và Truyền thông số.
Những năm đi học, quý tử nhà NSND Trần Lực còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Anh thường xuyên dẫn đầu bảng xếp hạng thi đua của lớp và có khả năng sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Đầu năm 2026, Trần Tú đã xuất sắc giành chức vô địch cờ vua toàn trường, thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao độ sau những trải nghiệm từ các giải đấu trước đó.
Bên cạnh đó, Trần Tú còn gây ấn tượng với ngoại hình trưởng thành, cao ráo và phong thái tự tin. Ở tuổi 18, anh chàng được nhiều khán giả nhận xét là “bản sao” của bố thời trẻ.
Trần Tú từng nổi tiếng từ nhỏ. Năm 2014, anh nhận được nhiều sự chú ý khi cùng NSND Trần Lực tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?". Thời điểm ấy, cậu bé được khán giả yêu mến bởi sự dễ thương, hóm hỉnh. Nhiều năm trôi qua, quý tử của NSND Trần Lực đã cao lớn thành một thanh niên điển trai và tài năng.
Cuối năm 2025, Trần Tú lần đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim "Thế hệ kỳ tích". Chia sẻ về lần đầu diễn xuất, Trần Tú thừa nhận đã thích điện ảnh từ lâu nhưng đóng phim là chuyện khác. Khi được nhận vai, anh vui nhưng cũng lo lắng, chỉ biết cố hết sức mình, để xem làm được đến đâu.
Vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất nên Trần Tú cũng “tranh thủ” học hỏi từ bố của mình, từ đó giúp bản thân tự tin hơn cho màn hóa thân trên màn ảnh rộng. NSND Trần Lực luôn là người đồng hành, ủng hộ và khuyến khích con trai trải nghiệm hết mình để tìm ra con đường phù hợp nhất.
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