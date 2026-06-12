Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng C04 Bộ Công an nói về cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy trong phim 'Lửa trắng' của VTV

Tháng 6 này, Đài truyền hình Việt Nam sẽ công chiếu bộ phim về cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý trên sóng VTV3. Ma tuý vốn là chủ đề gay cấn và hấp dẫn, nay còn "nóng" hơn khi đặt trong bối cảnh thời sự với hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng bị bắt vì chất cấm mới đây.

Bên lề buổi họp báo ra mắt phim "Lửa trắng" của VTV, phóng viên Gia đình và Xã hội đã có cuộc phỏng vấn riêng với Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an.

Ông cho biết, đây là phim do Bộ Công an đặt hàng Đài Truyền hình Việt Nam và cùng phối hợp sản xuất nên ngày từ khâu đầu tiên là xây dựng kịch bản, các chuyên gia và phòng chuyên môn của Cục đã đồng hành, tham gia thảo luận, góp ý cùng Trung tâm phim truyền hình của VTV. Vì thế, về mặt chuyên môn nghiệp vụ, Lửa trắng sẽ là bộ phim phản ánh chân thực, sát với thực tế nhất về công cuộc đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma tuý hiện nay.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn tặng hoa cho các nghệ sĩ phim Lửa trắng. Video: T.H

Ở bên kia biên giới, việc mua bán ma tuý còn khuyến mại thêm súng đạn

Công tác đấu tranh, phòng chống ma tuý đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim chính luận của VTV như Cảnh sát hình sự và gần đây nhất là Độc đạo, Biệt dược đen… với Lửa trắng lần này, tính khốc liệt của thế giới ngầm sẽ được Cục tham mưu đặc tả thế nào, thưa ông?

- Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý là một trong những mặt trận nóng bỏng và phức tạp nhất. Tội phạm ma tuý cũng đặc biệt nguy hiểm bởi không chỉ gây ra nhiều hệ lụy xã hội mà còn tác động trực tiếp đến sức khoẻ con người.

"Lửa trắng" mở ra câu chuyện về một thế giới ngầm - nơi những loại ma túy mới len lỏi vào đời sống giới trẻ qua các cuộc vui. Từ những dấu vết tưởng như rời rạc quanh một loại ma túy mới mang tên Bụi trắng, C04 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - từng bước lần ra mạng lưới tội phạm có tổ chức, hoạt động chặt chẽ, nhiều tầng nấc và luôn biết cách ẩn mình sau những vỏ bọc hợp pháp. Đối diện với sự tinh vi và manh động của đường dây buôn bán ma túy này là những chiến sĩ cảnh sát phải chiến đấu không chỉ bằng nghiệp vụ, sự dũng cảm, mà còn bằng bản lĩnh, trí tuệ và khả năng chịu đựng những áp lực vô hình.

Chúng ta đã từng nghe những địa danh "nóng" về ma tuý như Hang Kia - Pà Cò (Hoà Bình cũ, nay là Phú Thọ)… sẽ được tái hiện trong phim Lửa trắng. Ở đó, tội phạm ma tuý gùi hàng từ Lào về Hang Kia - Pà Cò của Mai Châu, sau đó len lỏi vào nước ta rồi đi sang nước thứ 3.

Những trận chiến này rất nguy hiểm vì tội phạm ma tuý ngày càng manh động và tinh vi hơn. Chúng núp bóng doanh doanh nghiệp, sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là sử dụng hàng nóng, vũ khí để chống trả lực lượng chức năng.

Ở bên kia biên giới, việc mua bán ma tuý còn khuyến mại thêm cả súng đạn, cho nên công tác đấu tranh của chúng tôi rất khó khăn, nguy hiểm.

Bên cạnh công tác đấu tranh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng luôn xác định phòng ngừa xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự tham gia của toàn xã hội và mỗi người dân. Trong đó, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, giúp họ tránh xa ma túy được xác định là một trong những giải pháp hiệu quả nhất.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an chia sẻ tại buổi ra mắt phim Lửa trắng. Ảnh: Tiền Phong

Đặt hàng và phối hợp sản xuất, vậy vai trò của Cục trong phim này cụ thể được thể hiện thế nào thưa ông?

- Chúng tôi đã theo sát đoàn làm phim ngay từ những ngày đầu, từ khâu thẩm định, xây dựng kịch bản… đã có các chuyên gia của Cục tham gia cố vấn sâu về chuyên môn, nghiệp vụ. Từng chi tiết trong phương thức phá án, sơ đồ chiến thuật cho đến tâm lý tội phạm đều được tư vấn kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác và chuẩn về nghiệp vụ.

Chúng tôi đã mời đạo diễn, biên kịch và các diễn viên chính đến Cục nhiều lần để cùng thảo luận, góp ý cho kịch bản. Khi ra hiện trường quay, chúng tôi cũng cử chuyên gia đi cùng.

Lửa trắng đã gần hoàn thiện và sắp công chiếu, ông có thể đưa ra một vài đánh giá về chất lượng của phim?

- Phim đã phần nào phác họa được thực tế cuộc chiến đầy hiểm nguy mà lực lượng phòng, chống ma túy đang trực tiếp đối mặt nhưng cũng đảm bảo tính hấp dẫn nghệ thuật để thu hút công chúng.

Vì có sự đồng hành từ đầu của Cục nên những tình huống trên phim được thực hiện rất sinh động và chân thực. Đặc biệt là những tình huống vây bắt, sử dụng vũ khí,… Hay những biện pháp dùng nghiệp vụ, cài người để đánh sâu vào tổ chức tội phạm, tìm hiểu xem chúng có ma tuý gì và đặc biệt là vũ khí gì. Đây là những tình huống đòi hỏi chuyên môn sâu, đồng thời cũng mang lại sự hấp dẫn cho khán giả.

Một cảnh trong phim Lửa trắng. Ảnh VTV cung cấp

Việc đi sâu vào nghiệp vụ như vậy có phải là bị "lộ bài" với các đối tượng ma tuý không thưa ông?

- Điều này cũng được tính đến trong quá trình thực hiện. Dù đứng ở vai trò cố vấn nhưng chúng tôi cũng phải đảm bảo công tác bí mật về nghiệp vụ. Có những vấn đề không thể đưa lên màn ảnh để đảm bảo tính bí mật trong công tác điều tra.

Xuất hiện xe đặc chủng, công an, súng đạn, nhân dân lại tưởng có "biến"

Như ông vừa chia sẻ, quá trình làm phim ông cũng trực tiếp đến hiện trường. Vậy có câu chuyện hậu trường nào đáng nhớ với ông không?

- Trong quá trình quay, tôi cũng vài lần đi cùng đoàn làm phim lên Mai Châu. Có những cảnh lực lượng công an cùng anh em nghệ sĩ lăn lộn đến 2-3 giờ sáng. Rồi những hôm điều nhiều xe đặc chủng chạy từ Hà Nội lên Mai Châu, chuẩn bị đâu vào đấy hết cả rồi, đến lúc bắt đầu quay thì trời mưa to.

Thế là bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết. Cả đoàn kéo quân về, hôm sau lại tiến hành lại từ đầu. Mà các bạn biết, mỗi lần điều xe đặc chủng là qua rất nhiều khâu.

Sự xuất hiện của các chiến sĩ đặc nhiệm tinh nhuệ cùng trang thiết bị, công cụ hỗ trợ chuyên dụng trong các đại cảnh đã mang đến không khí phá án vô cùng sống động cho phim. Ảnh VTV cung cấp

Chưa kể, mỗi lần xuất quân đi như thế là kéo theo tiếng động lớn, nhân dân nhìn lại tưởng có "biến" gì. Cục phải làm việc với chính quyền và lực lượng công an ở địa phương để thông báo trên loa rằng tối hôm nay có đoàn làm phim, thực hiện cảnh quay ở khu vực này để người dân không tò mò và không hoảng sợ.

Vì các cảnh quay đều sử dụng xe đặc chủng thật, súng bắn đều phát ra tia lửa và tiếng đạn nổ rất lớn nên nếu không thông báo cho người dân sẽ gây ảnh hưởng đến tư tưởng và tạo tin đồn không tốt cho tình hình địa phương.

Như vậy hẳn là kinh phí thực hiện phim cũng rất lớn? Ông có thể tiết lộ kinh phí đầu tư cho phim này?

- (lắc đầu). Hiện phim vẫn đang trong quá trình thực hiện nên chúng tôi chưa có thống kê chính xác.

Ngoài việc cố vấn về nghiệp vụ, liệu có chuyện là đơn vị đặt hàng thì sẽ can thiệp vào chuyên môn, đề nghị cắt, chỉnh sửa kịch bản theo ý mình không thưa ông?

"Ở bên kia biên giới, việc mua bán ma tuý còn khuyến mại thêm cả súng đạn, cho nên công tác đấu tranh của chúng tôi rất khó khăn, nguy hiểm".

- Chúng tôi không can thiệp vào nội dung và sự sáng tạo của đạo diễn. Sự chỉ đạo, cố vấn đều trên tinh thần hài hoà, tôn trọng sự sáng tạo của đoàn làm phim.

Về lựa chọn diễn viên thì sao? Không hẳn là chỉ đạo nhưng liệu có sự gợi ý vì yêu thích diễn viên nào đó với đạo diễn không thưa ông?

- Như đã nói, về nghệ thuật chúng tôi không can thiệp, đó là quyền của đạo diễn, chúng tôi chỉ quan tâm về nghiệp vụ.

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng bị bắt vì ma tuý đã làm xấu đi hình ảnh của người nghệ sĩ, đồng thời tác động rất lớn đến niềm tin của công chúng. Ông đánh giá thế nào về hiện tượng này?

- Sau khi phát hiện một số nghệ sĩ, người nổi tiếng có liên quan đến ma tuý, với vai trò của Cục, chúng tôi đã có báo cáo với cấp trên, xin chủ trương và trao đổi với các cơ quan chức năng của các ngành. Sắp tới đây chúng tôi sẽ có một buổi gặp gỡ các nghệ sĩ, KOLs nổi tiếng để tuyên truyền, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của họ với Cục để nâng cao công tác phòng ngừa, vì đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự tham gia của toàn xã hội và mỗi người dân… Dự kiến trong tháng này chúng tôi sẽ tổ chức.

"Dù công tác điều tra, phòng chống tội phạm ma tuý hiện nay vô cùng phức tạp và nguy hiểm nhưng chúng tôi luôn luôn giữ lời thề ban đầu là đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý", Đại tá Nguyễn Đức Tuấn khẳng định. Ảnh VOV

"Lời thề đó vẫn khắc sâu trong tim"

Qua bộ phim Lửa trắng, cá nhân ông muốn nhắn gửi điều gì đến khán giả?

- Dù công tác điều tra, phòng chống tội phạm ma tuý hiện nay vô cùng phức tạp và nguy hiểm nhưng chúng tôi luôn luôn giữ lời thề ban đầu là đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý. Chúng tôi cũng cảm ơn đằng sau lực lượng phòng chống ma tuý luôn có Đảng, Nhà nước, có Nhân dân và hậu phương bảo vệ, giúp cho công tác điều tra, đấu tranh và phòng chống tội phạm về ma tuý luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi xin trích dẫn lời bài hát về lực lượng công an - "Bài ca những anh hùng thầm lặng" của ca sĩ Hiền Anh Sao Mai có những câu rất ý nghĩa: "Giữa thời bình, đồng đội tôi chắc tay súng/ Giữa thời bình cha mẹ già vẫn ngóng trông con/ Cái chết trắng mang đau thương, đồng bào tôi hao mòn"; "Mẹ yêu ơi, mẹ đừng buồn, khi mà con không về/ Em ơi đừng giận, anh lỡ hẹn một lần này thôi/ Đồng đội hỡi, có nghe vọng hồn thiêng núi sông, lời thề đó là bản trường ca anh hùng".

Và lời thề đó chúng tôi vẫn luôn khắc sâu trong tim, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý.

Cảm ơn Đại tá Nguyễn Đức Tuấn về cuộc trò chuyện!

Lê Thanh Hà (thực hiện)

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, quê quán Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị, tốt nghiệp khóa D19 Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân) năm 1998. Ông từng giữ chức vụ Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Cục Tham mưu Cảnh sát, thuộc Tổng cục Cảnh sát trước đây. Tháng 8/2018, khi Bộ Công an giải thể cấp Tổng cục, Đại tá Tuấn được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Trên cương vị công tác của mình, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn đã tham mưu với lãnh đạo các cấp nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, đặc biệt là tham mưu ban hành phương án nghiệp vụ số 2 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm, tập trung là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung – Tây Nguyên và Tây Nam, qua đó góp phần ngăn chặn, kiềm chế tội phạm ma tuý. Tháng 6/2022 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04).

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