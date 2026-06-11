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Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo và vợ doanh nhân Lý Thùy Chang

Thứ năm, 19:00 11/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Nhân dịp sinh nhật doanh nhân Lý Thùy Chang, diễn viên Chi Bảo cùng các con đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng bên bãi biển tuyệt đẹp để gửi lời chúc mừng tới cô.

Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo và doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 1.Con trai 4 tuổi đáng yêu của Chi Bảo - Lý Thùy Chang

GĐXH - Bé Gia Khang - con trai Chi Bảo và Lý Thùy Chang đã tròn 4 tuổi, cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần khiến khán giả rất yêu thích.

Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 1.

Doanh nhân Lý Thùy Chang - vợ Chi Bảo đã có những dòng viết hạnh phúc về buổi tiệc sinh nhật mừng tuổi mới. Vợ Chi Bảo chia sẻ rằng sinh nhật của cô diễn ra ấm áp bên ba "cục kim cương" của mình. Cô cảm ơn chồng là Chi Bảo vì đã dành tâm huyết xây dựng Chang Paradise Resort Côn Đảo suốt 10 năm qua, để giờ đây gia đình có một nơi để trở về mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Theo cô, việc tái nạp năng lượng ở nơi có rừng và biển thật sự rất tuyệt vời. Cô cũng cho biết nơi đây sẽ sớm được ra mắt và hứa hẹn trở thành địa điểm tổ chức những đám cưới quy mô lớn hay các sự kiện sang trọng, thơ mộng dành cho các khách hàng VVIP.

Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 2.

Kể từ kết hôn cùng chồng diễn viên điển trai, cuộc sống của doanh nhân Lý Thùy Chang luôn hạnh phúc và nhiều thành công. Cô còn được diễn viên Chi Bảo chiều chuộng như bà hoàng với nhiều quà tặng xa xỉ.

Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 3.

Lý Thùy Chang chia sẻ trên trang cá nhân cách đây ít năm, cô được chồng tặng cho biệt thự ven biển với kiến trúc vừa đẹp vừa sang trọng.

Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 4.

Được biết, căn biệt thự này có giá trị triệu đô. Thời điểm đó, vợ Chi Bảo hạnh phúc khoe căn biệt thự sang chảnh, có view nhìn ra biển, gần gũi với thiên nhiên mà Chi Bảo dành tặng vợ sau khi đăng ký kết hôn. Cô viết trên trang cá nhân: "Bé ngoan, bé có quà. Thà đừng cho nhìn concept, nhìn xong lại muốn đè người tặng quà ra bắt xây cho nhanh nhanh tháng sau có liền cho tui".

Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 5.

Ngoài ra, diễn viên Chi Bảo còn dừng công việc nghệ thuật tập trung chăm sóc cho gia đình và phát triển kinh doanh cùng vợ.

Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 6.
Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 7.
Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 8.
Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 9.

Chính tình yêu của chồng đã giúp cho Lý Thùy Chang luôn hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn trong cuộc sống.

Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 10.

Sau 5 năm kết hôn, cuộc sống của cặp đôi ngày càng viên mãn với 2 con xinh xắn.

Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 11.

Khoảnh khắc gia đình Chi Bảo - Lý Thùy Chang bên nhau được khán giả khen đẹp như tranh vẽ.

Chi Bảo ở những năm 2000, anh là một ngôi sao hội đủ tài năng lẫn sắc vóc. Năm 1994, anh đến với nghệ thuật khi đăng ký học tại Câu lạc bộ điện ảnh Tân Sơn Nhất. Sau đó, nhờ mối duyên gặp gỡ NSƯT Hữu Châu, Chi Bảo tham gia một số vở kịch truyền hình. Đến năm 1997, tên tuổi nam diễn viên bật sáng nhờ vai Toàn trong "Đồng tiền xương máu". Đây cũng là vai diễn thành công đầu tiên của anh trên màn ảnh nhỏ.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Chi Bảo còn được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như: Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí, Giao thời, Những đứa con thành phố, Đẻ mướn, Hào quang trở lại, Hương Ga và cách đây vài năm là "Tình khúc bạch dương".

Ảnh FBNV

Khoảnh khắc đẹp như tranh của gia đình Chi Bảo và doanh nhân Lý Thùy Chang - Ảnh 13.Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

GĐXH - Vợ chồng diễn viên Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái Gia Linh tròn 1 tuổi.


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