Con trai siêu mẫu Kim Cương gây chú ý với chiều cao vượt trội bên bố dượng Ưng Hoàng Phúc

Ưng Hoàng Phúc yêu chiều con riêng của vợ ra sao?

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, mới ngày nào anh còn tất bật chuẩn bị vé máy bay để con riêng của vợ sang Mỹ du học, vậy mà thấm thoát đã gần 10 tháng trôi qua. Nam ca sĩ cho biết tối qua, cậu bé gọi điện vào nhóm gia đình và báo tin vui vì học tốt nên được miễn thi, đồng thời được về Việt Nam sớm gần 20 ngày khiến cả gia đình xúc động.

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ hình ảnh anh cùng con riêng của vợ dạo phố.

Theo Ưng Hoàng Phúc, quãng thời gian xa nhà chưa đầy một năm đã giúp con trai trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều. Từ một cậu bé quen được gia đình chăm sóc từng chút, nay con đã biết tự sắp xếp việc học và nỗ lực cho tương lai của mình. Nam ca sĩ cũng tiết lộ điều khiến anh cảm thấy dễ thương nhất là dù đã thử nhiều món ăn ở nước ngoài, con trai vẫn nhớ và thèm hương vị bún mắm Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ưng Hoàng Phúc cho biết mùa hè này gia đình dự định sẽ cùng các con đi du lịch tại một số địa điểm như Phan Thiết, Nha Trang và Phú Quốc để thưởng cho những thành tích học tập trong năm qua cũng như tiếp thêm động lực cho năm học mới.

Được biết, trong những năm qua, Ưng Hoàng Phúc nhiều lần khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cách anh yêu thương và chăm sóc con riêng của vợ như con ruột. Nam ca sĩ luôn đồng hành cùng con trong học tập, cuộc sống và dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu bé. Không chỉ hỗ trợ vật chất, Ưng Hoàng Phúc còn chú trọng việc động viên tinh thần, giúp con tự lập và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Cả gia đình ấm áp của Ưng Hoàng Phúc.

Qua những chia sẻ đời thường, có thể thấy mối quan hệ giữa nam ca sĩ và con riêng của vợ vô cùng gần gũi, tình cảm. Sự yêu thương chân thành của Ưng Hoàng Phúc dành cho các con cũng nhận được nhiều sự đồng cảm và yêu mến từ khán giả.

Ưng Hoàng Phúc và vợ - siêu mẫu Kim Cương luôn cố gắng vun đắp tổ ấm hạnh phúc

Thời gian qua, Ưng Hoàng Phúc vẫn tham gia đều đặn các chương trình thiện nguyện, các chương trình Phật giáo, các show diễn lớn nhỏ trên khắp cả nước. Anh hy vọng trong năm 2026 sẽ hoạt động sôi nổi hơn nữa để đáp lại sự thương yêu mà khán giả dành cho mình.

Ưng Hoàng Phúc và vợ siêu mẫu xinh đẹp.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, gia đình Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương còn có 11 năm gắn bó với ngành kinh doanh sức khỏe. "Đây là công việc giúp được nhiều người, mang lại ý nghĩa lớn. Công việc giúp chúng tôi nhạy bén hơn. Giờ chúng tôi cũng ổn định tài chính, có nhà, có đất, không nợ nần ai, cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại", Kim Cương chia sẻ thêm.

Một gia đình đủ đầy cả tình cảm lẫn giá trị sống chính là điều mà vợ chồng Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương đang từng ngày vun đắp bằng chính sự yêu thương, đồng hành và lối sống trách nhiệm.

Đằng sau ánh đèn sân khấu, Ưng Hoàng Phúc cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn khi phải đối diện với chấn thương nghiêm trọng về cột sống, buộc anh tạm dừng sự nghiệp một thời gian dài. Thế nhưng, chính nghị lực và tình yêu âm nhạc đã đưa anh trở lại, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và đầy bản lĩnh.

Không dừng lại ở âm nhạc, Ưng Hoàng Phúc còn lấn sân sang điện ảnh với vai trò diễn viên và nhà sản xuất phim hành động. Sự đa tài cùng hình ảnh một người nghệ sĩ chỉn chu, không scandal, yêu gia đình và nghiêm túc với nghề khiến anh trở thành hình mẫu được yêu quý.

Ưng Hoàng Phúc được xem là người bố dượng tốt trong làng Vbiz.

Ngày nay, dù thị trường âm nhạc luôn biến động, Ưng Hoàng Phúc vẫn có cho mình một chỗ đứng riêng mà không cần ồn ào, không cần chiêu trò.

Vợ anh - Kim Cương được biết đến từ khi đoạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008. Cô từng là một người mẫu nổi bật trên nhiều sàn diễn thời trang lớn, có vẻ đẹp sắc sảo và phong thái ấn tượng. Cô cũng từng góp mặt trong một số bộ phim. Sau khi kết hôn với Ưng Hoàng Phúc, cô dần lui về hậu trường, tập trung chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong các dự án nghệ thuật lẫn kinh doanh.

Vợ Ưng Hoàng Phúc gây hài hước khi ghen tị với con gái.

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981. Trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cái tên Ưng Hoàng Phúc không chỉ là một phần ký ức của những khán giả yêu âm nhạc thế hệ 8x–9x, mà còn là một trong những biểu tượng đầu tiên của dòng nhạc thần tượng tại Việt Nam. Trong sự nghiệp, anh có loạt hit đình đám như: Thà rằng như thế, Người ta nói, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, Vầng trăng cô đơn, Căn gác trống... Âm nhạc của Ưng Hoàng Phúc không cầu kỳ, nhưng lại chạm đến những cảm xúc rất thật, rất đời.

