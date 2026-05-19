Giáng My tuổi U60: Mẹ đơn thân giàu sang kín tiếng, bất ngờ gây chú ý với dòng trạng thái 'xin 1 vé về tuổi thơ'
GĐXH - Giáng My ở tuổi U60 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và cuộc sống giàu có. Hoa hậu Đền Hùng 1992 chia sẻ cảm xúc với dòng trạng thái 'xin 1 vé về tuổi thơ', thu hút sự chú ý của công chúng.
Giáng My tuổi U60, nhan sắc bị "thời gian bỏ quên"
Suốt nhiều năm qua, Giáng My luôn là cái tên đặc biệt của showbiz Việt. Không ồn ào, ít xuất hiện trước truyền thông nhưng mỗi lần lộ diện, Hoa hậu Đền Hùng vẫn khiến công chúng chú ý bởi thần thái sang trọng, nhan sắc trẻ trung và cuộc sống được cho là thuộc hàng "phú bà kín tiếng" của Vbiz.
Mới đây, trên trang cá nhân, Giáng My liên tục cập nhật loạt hình ảnh trong chuyến du lịch nước ngoài, tham dự show thời trang và giao lưu văn hóa... Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Giáng My ở tuổi U60 xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau nhưng vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thanh lịch khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Đặc biệt, dòng trạng thái ngắn gọn: "Xin 1 vé về tuổi thơ" càng khiến nhiều người thích thú bởi sự nhẹ nhàng, đầy cảm xúc của mỹ nhân nổi tiếng một thời.
Ngay dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ thích thú bình luận: "55 mà trẻ thế này rồi mà chị còn xin vé về tuổi thơ nữa sao"; "Trong trẻo rất tươi chị yêu ơi"; "Chị em lúc nào cũng đẹp và toả sáng lắm ạ, cân mọi style"...
Bộ ảnh được Giáng My chia sẻ kèm trạng thái: "Xin 1 vé về tuổi thơ".
Giáng My ở tuổi 55 sở hữu làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn, các đường nét trên khuôn mặt dường như chẳng già đi nhiều so với 34 năm về trước lúc đăng quang.
Cuộc sống đơn thân giàu sang, kín tiếng
Nhiều năm nay, Giáng My được xem là một trong những mỹ nhân có cuộc sống giàu có của showbiz Việt. Người đẹp sinh năm 1971 từng hé lộ cuộc sống độc thân trong căn biệt thự xa hoa tọa lạc tại TP.HCM. Cơ ngơi này được người đẹp trang hoàng theo phong cách châu Âu, gồm 4 tầng lầu. Bên cạnh đó, Giáng My cũng từng hé lộ căn penthouse cao cấp tại trung tâm TP.HCM được thiết kế đơn giản nhưng hiện đại. Phần lớn các vật dụng được cô mua từ Ý về để trang trí.
Mỗi lần xuất hiện ở sự kiện, hoa hậu Đền Hùng thường gây ấn tượng với siêu xe đắt đỏ, đồ hiệu sang chảnh. Giáng My sở hữu loạt xe sang như Mercedes E-class, Mercedes S-Class 2010, Mercedes Maybach S600. Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên sở hữu chiếc đàn dương cầm phiên bản giới hạn có giá gần 5 tỷ đồng.
Giống như bao người đẹp khác, Giáng My cũng có đam mê với túi xách, quần áo và trang sức. Hoa hậu Đền Hùng sở hữu bộ sưu tập túi xách tiền tỷ, trang sức quý giá của các thương hiệu đắt đỏ: Louis Vuitton, Chanel hay Dior…
Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý là dù sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ, Giáng My lại khá kín đáo. Người đẹp rất tiết chế trong việc khoe khoang tài sản hay phát ngôn gây sốc để thu hút sự chú ý. Chính sự tiết chế này giúp Giáng My giữ được hình ảnh sang trọng, khác biệt giữa showbiz đầy ồn ào.
Về đời tư, Giáng My làm mẹ đơn thân. Những năm qua, hoa hậu hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm cũng như chuyện gia đình, con cái.
Không ít khán giả cho rằng sau 34 năm từ ngày đăng quang, chính sự kín tiếng ấy lại tạo nên sức hút riêng cho Hoa hậu Đền Hùng - "hoa hậu độc nhất vô nhị", "hoa hậu chưa có người kế vị". Cô không xuất hiện dày đặc nhưng mỗi lần lộ diện đều nhận được sự quan tâm lớn.
Giáng My sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Điều đặc biệt là cuộc thi này chỉ được tổ chức duy nhất một lần trong lịch sử, khiến cô trở thành Hoa hậu Đền Hùng duy nhất của Việt Nam suốt hơn 30 năm qua.
Thời điểm đó, Giáng My gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất Á Đông, gương mặt thanh tú cùng phong thái dịu dàng, nền nã. Sau đăng quang, cô nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật nhất thập niên 1990.
Không chỉ thành công ở lĩnh vực sắc đẹp, Giáng My còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió, Sài Gòn trong trái tim em, Ngọn nến hoàng cung... Với vẻ đẹp sang trọng và khí chất quý phái, cô từng được xem là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Việt một thời.
Phan Hiển được Khánh Thi yêu chiều như thế nào?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Sau quá trình “trồng cây si”, Phan Hiển đã chiếm được tình cảm của Khánh Thi. Kể từ khi chính thức hẹn hò và kết hôn, nam kiện tướng dancesport Việt Nam luôn được vợ yêu thương, chiều chuộng.
Theo chân các streamer lật mở bí mật căn nhà ma gắn liền truyền thuyết ‘Oan hồn Hứa thị’Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
GĐXH - Poster và trailer chính thức của phim "Lầu chú Hỏa" vừa tung ra gợi lên cảm giác rùng rợn đầy tiềm năng trên màn ảnh Việt từ những hình ảnh đầu tiên, hứa hẹn cho một tác phẩm kinh dị "nặng đô" nhất hè này.
Tin vui của vợ chồng Thúy Diễm sau một thập kỷ bên nhauGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Cặp đôi Lương Thế Thành và Thúy Diễm vừa chính thức thông báo tin vui mang thai con thứ hai đúng vào cột mốc kỷ niệm 10 năm ngày cưới.
Trịnh Thăng Bình, Thái VG tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" xác nhận có sự tham gia của 5 nghệ sĩ tiếp theo, đây là những cái tên được khán giả yêu mến trong thời gian qua.
Phim kinh dị ra rạp mùa hè 2026 không chỉ dọa ma khán giả mà đằng sau đó là tầng ý nghĩaXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Phim Ma Xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay và dự đoán được công chúng vô cùng quan tâm bởi nhiều yếu tố từ tâm linh đến tâm lý.
Mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên có sức ảnh hưởng đến con gái ra sao?Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên không chỉ là một doanh nhân thành đạt quê Thành Nam, bà còn là người có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trong nghề nghiệp của con gái.
Tin sao ngày 19/5: MC Mai Ngọc gây sốt, Hoa hậu Trần Tiểu Vy thăng hạng nhan sắc, Diva Hồng Nhung lên tiếng sau phẫu thuậtGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - MC Mai Ngọc tiếp tục gây chú ý khi lấy lại vóc dáng đáng ngưỡng mộ sau hơn 1 năm sinh con, trong khi đó Diva Hồng Nhung trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe của cô.
Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'Thế giới showbiz - 15 giờ trước
Nữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.
Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Khánh Thi mới đây vừa tiết lộ kỷ niệm Phan Hiển theo đuổi cô. Chính nam kiện tướng dancesport cũng thừa nhận điều này. Theo anh tiết lộ, hồi đó anh đã bay ra Hà Nội để theo đuổi tình yêu.
Con gái H'Hen Niê gây sốt với những biểu cảm đáng yêu khi lần đầu đi biểnGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, lần đầu tiên tắm biển tại Đà Nẵng gây sốt với những biểu cảm đáng yêu.
Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim'Giải trí
GĐXH - Khánh Thi mới đây vừa tiết lộ kỷ niệm Phan Hiển theo đuổi cô. Chính nam kiện tướng dancesport cũng thừa nhận điều này. Theo anh tiết lộ, hồi đó anh đã bay ra Hà Nội để theo đuổi tình yêu.