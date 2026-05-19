Mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên có sức ảnh hưởng đến con gái ra sao?
GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên không chỉ là một doanh nhân thành đạt quê Thành Nam, bà còn là người có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trong nghề nghiệp của con gái.
Mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên luôn đứng sau những dấu mốc quan trọng của con gái
Trong hành trình trưởng thành và chạm tới vương miện của Hoa hậu Kỳ Duyên, công chúng thường chú ý đến nhan sắc, sự bản lĩnh hay những dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của nàng hậu quê Nam Định (nay là Ninh Bình). Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy là hình ảnh một người mẹ kín tiếng, luôn âm thầm đồng hành và trở thành điểm tựa lớn trong cuộc sống của con gái.
Khác với nhiều gia đình nghệ sĩ thường xuất hiện trước truyền thông, mẹ của Hoa hậu Kỳ Duyên lựa chọn cuộc sống riêng tư. Thông tin về bà trên báo chí không nhiều, song qua những chia sẻ hiếm hoi của Kỳ Duyên, công chúng phần nào hiểu được vai trò đặc biệt của người phụ nữ này trong quá trình hình thành tính cách và bản lĩnh của hoa hậu.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định (nay là Ninh Bình) trong một gia đình có điều kiện kinh doanh ổn định. Theo nhiều nguồn thông tin công khai, mẹ ruột hoa hậu Thành Nam điều hành một cửa hàng áo cưới tại quê nhà. Chính môi trường gia đình nền nếp, chỉn chu đã giúp Kỳ Duyên sớm được tiếp xúc với cái đẹp cũng như cách ứng xử tinh tế trong cuộc sống.
Những người từng tiếp xúc với gia đình Kỳ Duyên đều nhận xét mẹ cô là người phụ nữ truyền thống nhưng hiện đại trong cách dạy con. Bà không quá hà khắc nhưng luôn yêu cầu con gái phải giữ sự tự lập, biết cư xử và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Điều đó phần nào lý giải vì sao Kỳ Duyên dù đăng quang khi mới 18 tuổi vẫn thể hiện sự tự tin, khả năng giao tiếp tốt và tinh thần cầu tiến.
Khi Kỳ Duyên tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, gia đình chính là hậu phương quan trọng nhất. Thời điểm ấy, cô vẫn đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và chưa có nhiều kinh nghiệm trong môi trường giải trí. Mẹ cô được cho là người luôn ở bên động viên tinh thần, hỗ trợ con gái cân bằng giữa học tập và thi sắc đẹp.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên bước vào giai đoạn áp lực lớn nhất của tuổi trẻ. Từ một cô gái bình thường, cô trở thành gương mặt được truyền thông săn đón, mọi phát ngôn và hình ảnh đều nhận sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Đây cũng là quãng thời gian người mẹ âm thầm bảo vệ con gái trước sóng gió.
Không ít lần Hoa hậu Kỳ Duyên vướng tranh cãi liên quan đến phong cách sống, hình ảnh hay phát ngôn. Trong giai đoạn dư luận khắt khe nhất, gia đình gần như không lên tiếng trước truyền thông. Sự im lặng ấy được nhiều người cho rằng xuất phát từ mong muốn để con gái tự đối diện với áp lực và trưởng thành bằng chính trải nghiệm của mình.
Dù vậy, theo những chia sẻ của Kỳ Duyên trong một số cuộc phỏng vấn trước đây, gia đình luôn là nơi cô tìm về mỗi khi mệt mỏi. Mẹ cô không can thiệp quá sâu vào công việc của con nhưng thường đưa ra lời khuyên về cách ứng xử, giữ gìn hình ảnh và vượt qua áp lực dư luận. Với một người trẻ hoạt động trong môi trường giải trí đầy cạnh tranh, sự đồng hành ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Một điểm đáng chú ý là mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên gần như không tận dụng danh tiếng của con gái để xuất hiện trước công chúng hay tham gia hoạt động giải trí. Trong nhiều năm, bà vẫn duy trì cuộc sống kín đáo tại quê nhà và tập trung cho công việc kinh doanh gia đình. Điều này tạo nên sự khác biệt so với không ít phụ huynh của người nổi tiếng hiện nay. Chính sự kín tiếng đó lại khiến hình ảnh người mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên nhận được thiện cảm từ công chúng.
Sự ảnh hưởng của mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên đến con gái
Không thể phủ nhận rằng hành trình của Hoa hậu Kỳ Duyên là câu chuyện nhiều thăng trầm. Từ một hoa hậu từng gây tranh cãi về nhan sắc, phong thái đến việc liên tục đối mặt áp lực dư luận, cô dần thay đổi để trở nên trưởng thành và chuyên nghiệp hơn trong mắt công chúng. Phía sau sự thay đổi ấy có vai trò không nhỏ của gia đình, đặc biệt là người mẹ.
Nhiều năm sau đăng quang, Hoa hậu Kỳ Duyên cho thấy sự chuyển mình rõ rệt trong hình ảnh và sự nghiệp. Cô tham gia các chương trình thời trang, làm huấn luyện viên truyền hình thực tế, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và xây dựng hình ảnh cá nhân hiện đại, cá tính. Đặc biệt, việc đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của người đẹp Nam Định (nay là Ninh Bình).
Đằng sau thành công ấy là sự bền bỉ của một cô gái không ngừng thay đổi và hoàn thiện bản thân, đồng thời là bóng dáng của người mẹ luôn dõi theo con từ phía sau. Không cần xuất hiện trên sân khấu hay trước ống kính, bà vẫn giữ vai trò quan trọng trong cuộc đời hoa hậu.
Trong xã hội hiện đại, khi nhiều bậc phụ huynh lựa chọn đồng hành cùng con bằng cách xuất hiện công khai, chia sẻ trên mạng xã hội hoặc tham gia hoạt động truyền thông, mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên lại chọn cách khác: lặng lẽ đứng phía sau. Có lẽ chính sự giản dị ấy giúp Kỳ Duyên luôn giữ được một nơi bình yên để trở về sau áp lực của showbiz.
Câu chuyện về mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên không phải là câu chuyện của hào quang hay danh tiếng. Đó là hình ảnh quen thuộc của rất nhiều bà mẹ Việt Nam: âm thầm, nhẫn nại và luôn đặt tương lai con cái lên trên hết. Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, bà vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong hành trình trưởng thành của nàng hậu quê Nam Định (nay là Ninh Bình).
Hoa hậu Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định (nay là Ninh Bình), là người mẫu, hoa hậu và gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi, trở thành một trong những hoa hậu trẻ tuổi nhất thời điểm đó.
