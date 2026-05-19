Phan Hiển được Khánh Thi yêu chiều như thế nào?

Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim' GĐXH - Khánh Thi mới đây vừa tiết lộ kỷ niệm Phan Hiển theo đuổi cô. Chính nam kiện tướng dancesport cũng thừa nhận điều này. Theo anh tiết lộ, hồi đó anh đã bay ra Hà Nội để theo đuổi tình yêu.

Trong làng dancesport Việt Nam, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Không chỉ đồng hành trên sàn nhảy suốt nhiều năm, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách họ vun vén tổ ấm và dành cho nhau sự quan tâm đầy tinh tế. Đặc biệt, sau nhiều sóng gió, Khánh Thi ngày càng thể hiện rõ hình ảnh một người vợ tâm lý, yêu chiều chồng bằng những hành động giản dị nhưng bền bỉ.

Khánh Thi từng là "nữ hoàng dancesport" nổi tiếng của Việt Nam với sự nghiệp rực rỡ và cá tính mạnh mẽ. Trong khi đó, Phan Hiển là học trò của cô trước khi cả hai trở thành bạn đời. Chênh lệch tuổi tác cùng mối quan hệ cô – trò từng khiến cặp đôi đối mặt không ít áp lực dư luận. Tuy nhiên, theo thời gian, họ chứng minh tình cảm chân thành bằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

Nhiều năm bên nhau, Khánh Thi không ngần ngại thể hiện sự tự hào dành cho chồng. Trên mạng xã hội, nữ kiện tướng thường xuyên chia sẻ hình ảnh Phan Hiển tập luyện, thi đấu hoặc chăm sóc con cái. Cô gọi chồng bằng những lời lẽ ngọt ngào và luôn dành sự động viên mỗi khi anh tham gia các giải đấu lớn. Với Khánh Thi, Phan Hiển không chỉ là người bạn đời mà còn là cộng sự quan trọng trong công việc và cuộc sống.

Điều khiến công chúng chú ý là cách Khánh Thi âm thầm đứng phía sau hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Dù từng là gương mặt nổi bật hơn trong giới dancesport, cô sẵn sàng lùi lại để Phan Hiển tỏa sáng ở vai trò vận động viên và huấn luyện viên. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Khánh Thi thừa nhận cô cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy chồng trưởng thành, bản lĩnh và đạt nhiều thành tích quốc tế.

Không ít lần, người hâm mộ bắt gặp hình ảnh Khánh Thi chăm chút cho Phan Hiển từ những điều nhỏ nhất. Từ việc chuẩn bị trang phục thi đấu, nhắc nhở chế độ ăn uống đến đồng hành trong các chuyến công tác dài ngày, nữ kiện tướng luôn muốn chồng có trạng thái tốt nhất. Với cô, sự quan tâm không cần quá phô trương mà thể hiện qua từng hành động cụ thể trong đời sống thường nhật.

Không chỉ quan tâm và mặt tinh thần, Khánh Thi còn tặng quà có giá trị vật chất cho Phan Hiển. Cụ thể, nữ kiện tướng dancesport từng nhiều lần gây chú ý khi tặng xe cho chồng là Phan Hiển, chủ yếu để động viên sau các cột mốc sự nghiệp:

Năm 2022, sau khi Phan Hiển giành hat-trick 3 HCV tại SEA Games 31, Khánh Thi bí mật tặng anh chiếc mô tô Harley-Davidson Breakout trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cô cho biết đã đặt xe từ trước đó khoảng nửa năm vì biết đây là mẫu chồng mơ ước.

Trước đó, nhiều bài báo cũng nhắc việc Khánh Thi từng tặng Phan Hiển một chiếc mô tô khác khoảng 600 triệu đồng vì cùng chung sở thích xe phân khối lớn.

Ở chiều ngược lại, Phan Hiển cũng dành cho vợ sự trân trọng đặc biệt. Anh nhiều lần chia sẻ rằng Khánh Thi là người phụ nữ hy sinh rất nhiều cho gia đình. Sau khi sinh con, cô vẫn duy trì công việc đào tạo dancesport, điều hành trung tâm và chăm sóc tổ ấm. Chính sự đồng hành ấy giúp cả hai giữ được sự gắn kết dù lịch trình bận rộn.

Một trong những điều làm nên sức hút của cặp đôi chính là cách họ đối xử với nhau đầy văn minh và tinh tế. Khánh Thi không ngại khen chồng đẹp trai, tài năng trước công chúng. Trong các sự kiện giải trí, cô thường chủ động chỉnh trang trang phục cho Phan Hiển hay dành ánh nhìn trìu mến mỗi khi anh biểu diễn. Những khoảnh khắc tự nhiên ấy khiến nhiều người tin rằng tình cảm của họ vẫn nồng nhiệt như thuở ban đầu.

Sau khi chính thức tổ chức đám cưới hoành tráng, Khánh Thi càng thoải mái hơn trong việc thể hiện tình yêu với chồng. Cô thường chia sẻ những chuyến du lịch gia đình, các buổi hẹn hò riêng tư hay những món quà nhỏ dành cho Phan Hiển. Không cần những phát ngôn quá hoa mỹ, chính sự quan tâm đều đặn đã tạo nên hình ảnh một cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ trong showbiz Việt.

Bên cạnh tình yêu dành cho chồng, Khánh Thi còn được đánh giá cao ở cách xây dựng gia đình hạnh phúc. Cô và Phan Hiển hiện có ba người con đáng yêu. Dù công việc bận rộn, cả hai vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc và dạy dỗ con cái. Trên mạng xã hội, nữ kiện tướng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như cùng chồng đưa con đi học, tổ chức sinh nhật hay quây quần bên bữa cơm gia đình.

Nhiều khán giả cho rằng sự thay đổi của Khánh Thi sau hôn nhân là điều dễ nhận thấy. Từ hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc, cô trở nên mềm mại và giàu cảm xúc hơn khi ở cạnh gia đình. Sự yêu chiều dành cho Phan Hiển không làm mất đi cá tính riêng, mà ngược lại giúp cô trở nên gần gũi và nữ tính hơn trong mắt công chúng.

Trong môi trường giải trí vốn nhiều áp lực, việc giữ được một cuộc hôn nhân bền vững không phải điều dễ dàng. Thế nhưng, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn duy trì được sự đồng hành đáng quý suốt nhiều năm qua. Họ không xây dựng hình ảnh hoàn hảo, mà chọn cách chia sẻ những niềm vui giản dị và sự thấu hiểu trong cuộc sống thường ngày.

Có thể nói, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển là minh chứng cho việc tình yêu bền lâu không chỉ đến từ cảm xúc, mà còn được nuôi dưỡng bằng sự hy sinh, tôn trọng và chăm sóc lẫn nhau. Những hành động yêu chiều chồng của Khánh Thi vì thế không đơn thuần là biểu hiện tình cảm, mà còn cho thấy sự trưởng thành trong cách cô gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Giữa showbiz nhiều biến động, hình ảnh Khánh Thi luôn đồng hành bên Phan Hiển, âm thầm hỗ trợ và dành cho chồng sự quan tâm đặc biệt đã trở thành điều khiến công chúng ngưỡng mộ.

Khánh Thi tên thật là Bùi Thị Khánh Thi, sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport.

Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao.

Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance .

