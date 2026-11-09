Tân Hoa hậu Yến Trang: 'Tôi hài lòng với diện mạo hiện tại, không thẩm mỹ'

Sau khi giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Yến Trang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Trước những ý kiến trái chiều về ngoại hình, cô đã chia sẻ rằng mình hiểu và tôn trọng những quan điểm khác nhau về cái đẹp. Yến Trang nhấn mạnh rằng, mỗi khán giả có tiêu chuẩn riêng và điều đó tạo nên sự đa dạng trong cái nhìn về sắc đẹp.

"Khi đọc được những bình luận đó, tôi không quá suy nghĩ hay bận lòng, bởi tôi hiểu mỗi người đều có quan điểm riêng và tôi luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt. Tôi tin rằng những gì mình có thể làm sẽ được thể hiện qua hành động trong thời gian tới", Yến Trang chia sẻ.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc phẫu thuật thẩm mỹ sau đăng quang, người đẹp sinh năm 2006 cho biết, cô chưa có kế hoạch thay đổi ngoại hình. Theo Yến Trang, việc Hoa hậu Việt Nam đề cao vẻ đẹp tự nhiên là một trong những lý do khiến cô chọn tham gia cuộc thi.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Trần Xuân Khánh Linh (trái) và Lê Phương Nghi. Tân Hoa hậu cho biết, không bận lòng vì những lời chê bai nhan sắc.

Hiện tại, Yến Trang chưa có ý định can thiệp thẩm mỹ.

"Tôi hài lòng với diện mạo hiện tại, tự tin với vẻ đẹp của bản thân và chưa có ý định thay đổi. Còn trong tương lai, tôi nghĩ mọi thứ đều có thể, nhưng ở thời điểm này, tôi muốn giữ gìn và trân trọng những nét đẹp vốn có của mình", cô nói.

Yến Trang mong khán giả tiếp tục theo dõi công việc của cô trong nhiệm kỳ. "Tôi tin rằng những gì mình có thể làm sẽ được thể hiện qua hành động trong thời gian tới", tân hoa hậu bày tỏ.

Ở tuổi 20, Nguyễn Yến Trang đang theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được biết đến là nữ sinh có thành tích học tập tốt, lựa chọn theo đuổi ngành sư phạm và từng bày tỏ mong muốn trở thành giáo viên.

Yến Trang bày tỏ mong muốn trở thành giáo viên.

Việc đăng quang đặt ra cho Yến Trang vai trò mới với nhiều trách nhiệm hơn. Khi được hỏi về những dự định cá nhân sau cuộc thi, cô cho biết chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì cho riêng mình. Điều cô quan tâm trước mắt là làm tròn trách nhiệm của người giữ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

"Tôi chưa có dự định riêng cho bản thân. Khi được xướng tên trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm hơn, cống hiến hết mình cho xã hội. Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì cho bản thân, nhưng chắc chắn tiếp tục hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", Yến Trang chia sẻ.

Về các hoạt động trong nhiệm kỳ, Yến Trang cho biết cô đang chờ định hướng từ ban tổ chức và mong có cơ hội tham gia các dự án nhân ái cùng những gương mặt từng đồng hành tại cuộc thi.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, là sinh viên năm ba ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô cao 1m71, số đo ba vòng 79-58-88 cm. Từ vòng sơ khảo, cô cho biết tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 để vượt qua giới hạn bản thân.