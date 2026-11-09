Tin sao 9/11: Nguyễn Văn Chung được 'giải cứu' bởi mùa đông đã lạnh, Trương Quỳnh Anh nhan sắc quyến rũ ở tuổi U40
GĐXH - Ca sĩ Trương Quỳnh Anh khiến người hâm mộ trầm trồ với nhan sắc "lão hóa ngược" đầy quyến rũ, trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chính thức được "giải cứu" bởi mùa đông đã thực sự đến.
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