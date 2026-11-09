Tin sao 9/11: Nguyễn Văn Chung được 'giải cứu' bởi mùa đông đã lạnh, Trương Quỳnh Anh nhan sắc quyến rũ ở tuổi U40

Thứ hai, 17:59 09/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Trương Quỳnh Anh khiến người hâm mộ trầm trồ với nhan sắc "lão hóa ngược" đầy quyến rũ, trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chính thức được "giải cứu" bởi mùa đông đã thực sự đến.

Nguyễn Văn Chung được giải cứu bởi mùa đông lạnh , Trương Quỳnh Anh quyến rũ tuổi U40 - Ảnh 1.

Diễn viên, ca sĩ Trương Quỳnh Anh tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn khi đăng tải loạt ảnh xinh tươi, rạng rỡ. Nữ nghệ sĩ nhận về "cơn mưa" lời khen từ khán giả nhờ nhan sắc trẻ trung, gợi cảm bất chấp thời gian ở tuổi U40.

Nguyễn Văn Chung được giải cứu bởi mùa đông lạnh , Trương Quỳnh Anh quyến rũ tuổi U40 - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại khiến cộng đồng mạng được trận cười nghiêng ngả khi đáp lại những bình luận trêu đùa đòi "gỡ" bài hát "Mùa đông không lạnh". Nam nhạc sĩ hóm hỉnh đáp trả trên trang cá nhân: "Mùa đông lạnh cỡ này, quý khách khu vực miền Bắc - Bắc Trung Bộ đã hài lòng chưa ạ?".

Nguyễn Văn Chung được giải cứu bởi mùa đông lạnh , Trương Quỳnh Anh quyến rũ tuổi U40 - Ảnh 3.

Diva Hồng Nhung lan tỏa năng lượng tích cực, tràn đầy sức sống khi chia sẻ loạt khoảnh khắc thăng hoa và trẻ trung trong chuyến biểu diễn tại Đà Lạt.

Nguyễn Văn Chung được giải cứu bởi mùa đông lạnh , Trương Quỳnh Anh quyến rũ tuổi U40 - Ảnh 4.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà "đốn tim" người hâm mộ với những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, ấm áp trong chuyến nghỉ dưỡng tại đảo ngọc Phú Quốc.

Nguyễn Văn Chung được giải cứu bởi mùa đông lạnh , Trương Quỳnh Anh quyến rũ tuổi U40 - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, MC Khánh Vy nhận về nhiều lượt tương tác khi chia sẻ 3 phương pháp hữu ích giúp cô giải tỏa áp lực, cân bằng nhịp sống và tìm lại sự nhẹ nhàng, bình yên trong cả công việc lẫn đời sống thường nhật.

Nguyễn Văn Chung được giải cứu bởi mùa đông lạnh , Trương Quỳnh Anh quyến rũ tuổi U40 - Ảnh 6.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm đầy cuốn hút trong bộ ảnh mới mang phong cách trẻ trung, nhưng không kém phần ngọt ngào, gợi cảm.

Nguyễn Văn Chung được giải cứu bởi mùa đông lạnh , Trương Quỳnh Anh quyến rũ tuổi U40 - Ảnh 7.

Diễn viên Huyền Lizzie khiến khán giả thích thú khi hé lộ những khoảnh khắc hậu trường nhí nhố, vui tươi bên bạn diễn Duy Hưng trong quá trình ghi hình bộ phim "Căn nhà không mái che".

Nguyễn Văn Chung được giải cứu bởi mùa đông lạnh , Trương Quỳnh Anh quyến rũ tuổi U40 - Ảnh 8.

Ca sĩ Lưu Hương Giang tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo rạng ngời, thần thái trẻ trung và phong cách thời trang tinh tế.

(Ảnh FB nhân vật)

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