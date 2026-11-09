Tin sao 9/11: Nguyễn Văn Chung được 'giải cứu' bởi mùa đông đã lạnh, Trương Quỳnh Anh nhan sắc quyến rũ ở tuổi U40

5 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Diệu Hương vừa chia sẻ lại kỷ niệm về những ngày tham gia bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, khi cô có dịp hội ngộ cùng diễn viên Hồng Diễm trên phim trường. Trong bức ảnh được chụp vào một buổi sáng đầu tháng 9, cả hai xuất hiện giữa những cảnh quay, khi nhân vật San và Khuê đang trong hành trình tìm địa điểm để mở nhà hàng.