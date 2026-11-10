Lão Đinh và Tươi bất ngờ bị đánh ghen tơi tả trong nhà nghỉ

Theo Thời báo VTV, trong tập 13 phim "Căn nhà không mái che", Toản (Duy Hưng) "tra khảo" Tươi (Trang Moon) việc cô định chuốc anh say để "úp sọt". Tươi hoảng sợ nên khai ra lão Đinh chính là người xúi giục, gợi ý cho cô bày trò này.

Vốn không ưa lão Đinh (Jimmi Khánh), Toàn càng thêm cay cú nên nhờ cậu em thân thiết tên là Sỹ cho lão Đinh một bài học. Sỹ liền nghĩ ra cách giả thư của Hạnh (Huyền Lizzie) gửi cho lão Đinh hẹn tới nhà nghỉ, cùng lúc đó Sĩ giả thư của Toản gửi cho Tươi hẹn đến nhà nghỉ. Sỹ báo cho vợ lão Đinh biết để bà ta bắt quả tang tại chỗ chồng đi nhà nghỉ với Tươi.

Dù bị oan nhưng cả lão Đinh và Tươi không có cách nào để giải thích nên cả hai bị vợ lão Đinh cho một trận đòn nhớ đời. Từ hôm đó, Tươi đi bán bánh rán nhưng đi đến đâu, mua bán gì, đều bị mọi người xua đuổi, xa lánh.

Tươi và lão Đinh bị bắt quả tang khi đang ở trong nhà nghỉ. Ảnh VTV

Toản khi gặp lão Đinh anh cũng dằn mặt: "Đừng bao giờ mang tôi ra làm trò hề, không thì Đinh nào tôi cũng nhổ đấy" khiến lão ta sợ xanh mặt.

Tuy nhiên, sau sự việc, cả Tươi và lão Đinh đều không cam tâm chịu bị điều tiếng. Tươi đến nhà Toản tìm gặp anh để giải thích và mong minh oan tuy nhiên không may, cả cô và lão Đinh lại gặp nhau ở ngoài cổng nhà Toản. Một lần nữa bị vợ lão Đinh bắt quả tang. "Tình ngay lý gian", Tươi bị vợ lão Đinh đẩy xuống ruộng, đồng thời chửi bới cho mất mặt.

Tươi và lão Đinh quyết đi tìm sự thật để minh oan. Ảnh VTV

Trong khi đó, Hùng tình cờ thấy số điện thoại hiện tên "NG" gọi đến cho bố, giống hôm trước cậu từng nhìn thấy ở bữa ăn gia đình. Sau vài giây suy nghĩ, Hùng quyết định bắt máy thay bố. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ giục đến đưa con đi khám vì cậu bé bị sốt.

Hùng cảm thấy sốc khi nghe cuộc điện thoại từ người phụ nữ lạ tới số máy của bố. Ảnh VTV

Hùng nghĩ ngay rằng bố mình ngoại tình. Trên đường được bố đón về bằng ô tô, cậu quyết định hỏi thẳng bố. Bố của Hùng giải thích rằng người gọi điện đến là cô Nguyệt, vợ của người bạn làm ăn cùng bố, do hai số điện thoại gần giống nhau nên thỉnh thoảng bị gọi nhầm. Hùng cảm thấy chưa tin nên xin bố cho gọi lại số "NG", phía bên kia người phụ nữ nghe máy và nói xin lỗi vì gọi nhầm.

Trước mắt vợ con, bố Hùng vẫn khẳng định chắc nịch mình không bao giờ ngoại tình. Tuy nhiên, khi vào phòng chỉ có một mình, ông đã gọi cho "NG" và cho biết suýt nữa thì bị lộ mối quan hệ vụng trộm này. Đồng thời, ông nhắc nhở cô bồ phải cẩn thận.

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