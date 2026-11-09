Đỗ Mỹ Linh nói gì về kết quả Hoa hậu Việt Nam 2026?

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GĐXH - Đỗ Mỹ Linh vừa có những chia sẻ chú ý sau 3 tháng đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026 trong vai trò giám khảo. Nàng hậu bày tỏ sự tự hào về kết quả chung cuộc và gửi những lời nhắn gửi chân thành tới Top 3 vừa đăng quang.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cảm xúc về kết quả Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.Khoảnh khắc mẹ chồng Đỗ Mỹ Linh trông cháu nội để con dâu chấm thi hoa hậu khiến fan thích thú

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh xuất hiện tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11. Mẹ chồng là bà Thanh Hòa khiến fan thích thú khi chăm sóc cháu nội Titi trong lúc con dâu chấm thi.

Sau chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cảm xúc khi khép lại ba tháng đồng hành cùng các thí sinh. Hoa hậu Việt Nam 2016 bày tỏ niềm vui trước kết quả cuộc thi và sự trưởng thành của các cô gái mà cô có dịp theo dõi trong vai trò giám khảo.

"Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 20 đã khép lại và chiếc vương miện đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Ba tháng qua, tôi rất vui khi được chứng kiến các em ngày một tự tin hơn và dám thử sức với những điều mới. Đêm chung kết dù khép lại nhưng cũng là lúc nhiều cánh cửa mới sẽ mở ra để mỗi cô gái tiếp tục theo đuổi những điều mình tin tưởng", Đỗ Mỹ Linh viết trên trang cá nhân.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cảm xúc về kết quả Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Đỗ Mỹ Linh là một trong những thành viên của ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô nhận xét vương miện năm nay đã tìm được “chủ nhân xứng đáng”. 

Tại đêm thi, Nguyễn Yến Trang giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2006, là sinh viên năm ba ngành Giáo dục tiểu học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Hai gương mặt còn lại trong Top 3 là Khánh Linh và Phương Nghi.

Trong lời nhắn gửi đến ba cô gái, Đỗ Mỹ Linh nhấn mạnh điều cô mong họ giữ được sau cuộc thi là niềm vui, sự tự tin và nét riêng của mỗi người. "Chúc mừng ba cô gái của chúng ta Yến Trang, Khánh Linh, Phương Nghi! Mong các em luôn giữ được niềm vui, sự tự tin và nét riêng đã giúp mình tỏa sáng. Chúc các em sẽ còn rực rỡ hơn nữa trên chặng đường phía trước", Đỗ Mỹ Linh bày tỏ. 

Dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng Top 3 và bày tỏ mong đợi vào những hoạt động của họ trong nhiệm kỳ. Một số người cũng dành lời động viên cho Đỗ Mỹ Linh khi cô trở lại cuộc thi với vai trò giám khảo, 10 năm sau ngày đăng quang.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cảm xúc về kết quả Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Nữ giám khảo cũng gửi lời chúc đến Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026: Yến Trang, Khánh Linh và Phương Nghi sau đêm chung kết.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội. Một năm sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2016, cô đại diện Việt Nam dự Miss World 2017, vào Top 40 và giành giải Người đẹp Nhân ái với dự án "Cõng điện lên bản". 

Cô từng làm MC, biên tập viên truyền hình và tham gia các hoạt động thời trang, thiện nguyện. Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào năm 2022, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ở mùa thi năm nay, cô có dịp trở lại sân chơi từng giúp mình đến với công chúng để chia sẻ kinh nghiệm và theo dõi một thế hệ thí sinh mới.

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