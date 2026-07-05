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Hà Nội kích hoạt phương án hộ đê, ứng phó lũ trên các tuyến sông

Chủ nhật, 16:55 05/07/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước trên nhiều tuyến sông tại Hà Nội có xu hướng dâng cao. Trước diễn biến này, thành phố đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương kích hoạt phương án hộ đê, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống đê điều.

Hà Nội kích hoạt phương án hộ đê, ứng phó lũ trên các tuyến sông - Ảnh 1.Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất

Bão số 1 Maysak hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, chuyên gia đã đưa ra nhận định thời điểm gió mạnh nhất cũng như mưa lớn nhất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, hiện mực nước trên các sông khu vực Hà Nội đang biến đổi chậm, trong khi các sông, suối nhỏ tiếp tục lên nhưng vẫn ở ngưỡng an toàn.

Từ nay đến ngày 7/7, trên các sông chảy qua địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1-2m. Đỉnh lũ trên các sông Đà, Hồng và Đuống được dự báo ở dưới mức báo động 1.

Đối với sông Đáy và các sông nội tỉnh như sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ, sông Cầu, mực nước cũng có khả năng tăng từ 1-2m, song đỉnh lũ vẫn dưới ngưỡng báo động 1.

Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ Vũ Thanh Long cho biết, nước sông dâng cao có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, đồng thời ảnh hưởng đến an toàn của các tuyến đê xung yếu, cầu, cống, ngầm tràn và hệ thống giao thông khu vực ven sông.

Hà Nội kích hoạt phương án hộ đê, ứng phó lũ trên các tuyến sông - Ảnh 1.

Thành phố đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương kích hoạt phương án hộ đê, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống đê điều.

Để chủ động ứng phó, chiều 5/7, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam đã ký công điện yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường triển khai ngay các biện pháp phòng, chống lũ.

Theo công điện, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật kịp thời thông tin đến người dân, nhất là tại các khu vực ven sông, suối và vùng trũng thấp để chủ động phòng tránh.

Các xã, phường được yêu cầu huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra thiên tai.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các địa phương ven sông tập trung kiểm tra, rà soát và triển khai phương án hộ đê đối với các trọng điểm đê điều xung yếu, những vị trí từng xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý dứt điểm, cũng như các công trình đê điều đang thi công nhằm bảo đảm an toàn trong suốt thời gian mưa lũ.

Song song với đó, công tác tuần tra, canh gác trên các tuyến đê phải được thực hiện nghiêm túc, tăng cường kiểm tra để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn đối với hệ thống đê điều và khu dân cư ven sông.

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