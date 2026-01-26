Công an cảnh báo khẩn tới những người trong độ tuổi U40 - U60 nhận được tin nhắn sau: Có nguy mất sạch tiền trong tài khoản
Các đối tượng lừa đảo đã bày ra nhiều chiêu thức tinh vi mới, nhắm vào "con mồi" là những người ở độ tuổi trung niên.
Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng liên tục ghi nhận nhiều vụ việc người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các nhóm “kết nối tình yêu”, “hẹn hò tuổi trung niên” trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nạn nhân chủ yếu là người trung niên, những người đang sống độc thân, ly hôn, góa bụa hoặc có nhu cầu tìm kiếm sự chia sẻ, bầu bạn trong đời sống tinh thần.
Theo cơ quan Công an, các đối tượng lừa đảo đã lập nhiều nhóm trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo với những tên gọi dễ tạo thiện cảm và đánh trúng tâm lý người dùng như “Kết nối yêu thương tuổi trung niên”, “Hẹn hò nghiêm túc U40–U60”, “Tìm bạn đời tuổi xế chiều”… Các nhóm này thường được quảng bá là không gian giao lưu lành mạnh, nghiêm túc, nhằm thu hút những người có nhu cầu kết bạn, tìm hiểu mối quan hệ lâu dài.
Sau khi tạo lập nhóm, các đối tượng sử dụng hàng loạt tài khoản ảo, đóng vai những người tham gia thật. Những tài khoản này thường xuyên đăng tải các bài viết chia sẻ hoàn cảnh cá nhân như sống cô đơn, từng đổ vỡ hôn nhân, mong muốn tìm người bầu bạn, đồng cảm trong cuộc sống. Nội dung các bài đăng được xây dựng khéo léo, giàu cảm xúc nhằm tạo sự tin tưởng và đồng cảm từ các thành viên khác trong nhóm.
Khi xác định được “con mồi”, các đối tượng chủ động tiếp cận bằng cách nhắn tin riêng, trò chuyện thường xuyên, thể hiện sự quan tâm, hỏi han đời sống cá nhân. Trong thời gian ngắn, mối quan hệ được đẩy nhanh theo hướng thân thiết, thậm chí mang màu sắc tình cảm, khiến nạn nhân dễ tin tưởng và chia sẻ nhiều thông tin cá nhân.
Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng bắt đầu dẫn dụ nạn nhân tham gia các hoạt động được giới thiệu là “làm nhiệm vụ online kiếm tiền”, như thả tim, xem video, đặt đơn hàng ảo hoặc đầu tư số tiền nhỏ với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền nhanh chóng. Ở giai đoạn đầu, nạn nhân thường được trả hoa hồng hoặc cho rút tiền thật nhằm củng cố niềm tin và xóa bỏ sự nghi ngờ.
Tuy nhiên, sau khi nạn nhân đã tham gia sâu hơn, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạp số tiền lớn hơn với nhiều lý do khác nhau như “nâng cấp nhiệm vụ”, “mở khóa đơn hàng giá trị cao”, “hệ thống bị lỗi cần nạp thêm để rút tiền”, hoặc “hoàn thành đủ chỉ tiêu mới được hoàn tiền”. Quá trình này khiến nạn nhân liên tục chuyển tiền với mong muốn thu hồi số tiền đã bỏ ra và nhận lợi nhuận như cam kết ban đầu.
Khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền, bắt đầu nghi ngờ hoặc yêu cầu rút toàn bộ số tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản, rời khỏi nhóm hoặc giải tán nhóm, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nạn nhân đã chuyển trước đó. Nhiều trường hợp chỉ đến khi mất liên lạc hoàn toàn, nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa đảo.
Trước thực trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các mối quan hệ quen biết trên không gian mạng. Người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào các mối quan hệ phát sinh qua mạng xã hội, đặc biệt là những mối quan hệ phát triển nhanh, gắn liền với lời mời gọi đầu tư, làm nhiệm vụ kiếm tiền online.
Cơ quan Công an cũng nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức “làm nhiệm vụ online”, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, rút tiền nhanh, không rủi ro đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của các vụ việc tương tự, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các chứng cứ liên quan như tin nhắn, hình ảnh, sao kê chuyển tiền và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ 'sàm sỡ', đánh người tại hầm Kim LiênPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày 26/1, Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc "sàm sỡ", đánh người xảy ra tại hầm Kim Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).
Bắc Ninh: Người phụ nữ bị bạn trai sát hại dã man vì mâu thuẫn tình cảmPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi thấy bạn gái đi ăn cùng người đàn ông lạ, Vi Văn Cương đã bí mật theo dõi đến quán karaoke ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) rồi dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân ngay tại bãi gửi xe.
Triệt phá hàng loạt vụ cướp tài sản cuối năm ở Thanh HóaPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các vụ cướp tài sản manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm tại khu vực vắng vẻ hoặc lợi dụng lòng tin của nạn nhân.
Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại họcPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã bắt giữ hai đối tượng cướp tiệm vàng Hồng Ngát khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên. Trong đó một đối tượng đang là sinh viên đại học.
Chôn lấp chất thải xây dựng trái phép, hai người đàn ông bị khởi tốPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thiều Ngọc Hân và Vũ Minh Chung về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235, Bộ luật Hình sự.
Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá 'khủng'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, số tiền giao dịch khoảng hơn 90 tỷ đồng.
"Báo chốt" giao thông, 2 đối tượng ở Thái Nguyên bị phạt hơn 6 triệu/ngườiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp "báo chốt" giao thông trái quy định của pháp luật. Mức phạt là 6.250.000 đồng/trường hợp.
Chạy trốn công an khi chở thuốc lá lậu trị giá hơn 6 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Khi lực lượng chức năng có hiệu lệnh dừng xe, tài xế bất ngờ tăng ga, lạng lách trên đường để bỏ trốn. Sau hơn 2km truy đuổi tài xế mới chịu dừng xe.
Clip: Hai đối tượng bịt mặt, cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại Ninh BìnhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai đối tượng cầm dao xông vào cướp tiệm vàng tại phường Duy Tiên, Ninh Bình, đập vỡ tủ kính, vơ vét tài sản rồi tẩu thoát.
Sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ, hai chủ cơ sở bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14/1 đến 18/1/2026, hai cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận (Hưng Yên) đã dùng chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm để kích thích sinh trưởng gần 3 tấn giá đỗ bán ra thị trường.
Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại họcPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã bắt giữ hai đối tượng cướp tiệm vàng Hồng Ngát khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên. Trong đó một đối tượng đang là sinh viên đại học.