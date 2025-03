Con trai cấu kết với băng nhóm dàn cảnh cướp 2 triệu USD của bố

Công an đề nghị, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt, giải ngay đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Mọi thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã trên thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (số 1229, đường CMT8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh), qua số điện thoại 02763.822.001 hoặc điều tra viên Trần Trọng Nghĩa, số điện thoại 0902498000.