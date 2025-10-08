Mới nhất
Video: Kinh hoàng khoảnh khắc tài xế ô tô 7 chỗ lao thẳng vào quán khiến 1 người tử vong chỉ vì mâu thuẫn lúc nhậu

Thứ tư, 11:00 08/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Tài xế ô tô màu trắng lao vào quán nhậu ở Gia Lai khiến một người tử vong. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Theo Báo Gia Lai điện tử, tối 7/10, tại thôn Dương Liễu Đông (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ nam thanh niên điều khiển ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 phụ nữ tử vong. Thanh niên này sau đó bỏ trốn nhưng đã ra đầu thú.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà Lương Thị Q (SN 1970, ở xã Bình Dương, Gia Lai). Người bị thương là Nguyễn Quang S (SN 1999, ở xã Bình Dương).


Video: Ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 phụ nữ tử vong (Nguồn: Báo Gia Lai điện tử)

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào 21 giờ 42 phút ngày 7/10 tại quán nhậu Xóm Nhậu trên đường Nguyễn Nhạc (thuộc thôn Dương Liễu Đông, xã Bình Dương).

Vào thời điểm trên, ô tô màu trắng di chuyển đến trước quán nhậu thì thắng gấp, quay đầu xe. Lúc lùi xe để quay đầu, xe này húc đuôi lên dải phân cách cứng khiến nhiều người trong quán và xung quanh chú ý.

Ngay sau đó, ô tô này tiếp tục rú ga lao vào quán nhậu, đâm thẳng vào 2 nạn nhân nói trên. Ngay sau đó ô tô này lùi lại vài mét và một nam thanh niên bước xuống xe với vẻ bình thản.

Sự việc khiến những người có mặt tại hiện trường hoảng loạn, tri hô, kêu cứu.

Video: Kinh hoàng khoảnh khắc tài xế ô tô 7 chỗ lao thẳng vào quán khiến 1 người tử vong chỉ vì mâu thuẫn lúc nhậu - Ảnh 3.

Hình ảnh ô tô lao vào quán nhậu tại xã Bình Dương (ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Bình Dương đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, xác minh thông tin, điều tra ban đầu.

Vụ việc nhanh chóng được báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra.

Qua xác minh ban đầu, người lái xe lao vào quán nhậu được xác định là Đặng Văn S (SN 1998, ở thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương).

Trên VTC News, ông Đinh Công Hoàng (Chủ tịch UBND xã Bình Dương, Gia Lai) thông tin, tài xế ô tô màu trắng lao vào quán nhậu trên địa bàn đêm 7/10 khiến người phụ nữ tử vong đã đến cơ quan công an đầu thú.

"Nguyên nhân ban đầu là do nhóm hai thanh niên nhậu say xỉn, xảy ra mâu thuẫn và rượt đuổi đánh nhau. Sau đó một người trong nhóm đã lái ôtô lao tông bạn nhậu", ông Đinh Công Hoàng cho hay.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 người đàn ông nhưng khiến một người không liên quan tử vong. Qua test nhanh, người đàn ông lái ôtô lao vào quán nhậu âm tính với ma túy, không có biểu hiện ngáo đá.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

L.Vũ (th)
