Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'
Công an Hà Nội lấy lời khai các bên, phân tích dữ liệu camera để làm rõ vụ bé trai viết tâm thư "hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác" gây xôn xao dư luận.
Ngày 6/10, tại họp báo của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Công an TP Hà Nội thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ bé trai Đ.C.H (13 tuổi) viết tâm thư “hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác”, xảy ra tại chung cư Văn Phú - Victoria, phường Kiến Hưng.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, sau khi vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội và thông tin từ cơ quan báo chí, Công an thành phố vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung.
Qua thu thập, cơ quan chức năng xác định 3 đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội là hình ảnh được quay lại vào các ngày 16/1, 20/1 và 1/2, phản ánh quá trình sinh hoạt của cháu H.
Kết quả giám định nội dung cho thấy, trong đoạn video ngày 16/1, hình ảnh thể hiện chị N.T.T (mẹ kế của H) cầm cán chổi dọa đánh, song không có hành vi tác động gây thương tích cho cháu.
Đoạn video ngày 20/1 ghi lại cảnh cháu H nằm trên bàn học, chị T cầm chổi đập nhẹ vào tay cháu đang cầm điện thoại, mục đích nhắc nhở cháu tập trung học bài.
Đoạn video ngày 1/2 quay cảnh H khóc trong phòng do bị thu đồ chơi, sau đó chị T có lời nói dỗ dành, yêu cầu cháu quay lại học, không có hành vi bạo lực hay đánh đập.
Theo Phó Giám đốc Công an Hà Nội, lời khai của cháu H cùng cháu T.V.T.P (con riêng của chị T, sống cùng nhà) và người giúp việc đều thống nhất rằng chị T nhiều lần nhắc nhở, dạy dỗ cháu H trong quá trình học tập, sinh hoạt, nhưng không có hành vi đánh đập gây thương tích.
Các nhân chứng đều khẳng định mối quan hệ giữa chị T và cháu H bình thường, không có mâu thuẫn, bạo lực hay xâm hại thân thể.
Theo kết quả xác minh, anh Đ.V.H (41 tuổi) là cha ruột cháu H, chị T kết hôn với anh H từ năm 2022. Cả hai sinh sống cùng cháu H và con riêng của chị T tại tòa V1 chung cư Văn Phú - Victoria.
Anh V.H khai trong quá trình chung sống, đầu năm nay phát hiện con trai mình có biểu hiện sợ sệt, gầy yếu, ít nói nên gặng hỏi thì được H kể bị chị T phạt, bắt nói những điều không đúng.
Sau đó, anh đã quay clip và gửi ông bà nội H xem xét xử lý nội bộ gia đình. Đến tháng 5, 2 người ly hôn nhưng chưa giải quyết xong tài sản. Anh V.H cung cấp cho tòa án 3 đoạn video và 2 lá thư có nội dung “dì ghẻ bạo hành con riêng” nhưng xin rút lại.
Tuy nhiên, người cha sau đó lại đăng lên mạng xã hội.
Về phía mình, chị T khai nhận trong quá trình sống chung, giữa chị và H có một số lần mâu thuẫn do cháu vi phạm nội quy học tập, song, chị chỉ nhắc nhở, chưa bao giờ đánh hay gây thương tích.
Chị T. cũng cung cấp nhiều tài liệu, thư viết tay, bản kiểm điểm của cháu H thể hiện việc cháu nhận lỗi và bày tỏ tình cảm tốt với chị.
Kết quả xác minh bước đầu của Công an Hà Nội cho thấy, nội dung phản ánh “dì ghẻ đánh con riêng” là không có căn cứ, các clip đăng tải trên mạng xã hội mang tính suy diễn, phản ánh sai bản chất sự việc; chưa có cơ sở xác định hành vi bạo hành trẻ em.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập ý kiến, chứng cứ để bảo đảm tính khách quan, toàn diện trước khi có kết luận chính thức.
Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch kỹ lưỡng, bắn camera che giấu hành vi phạm tộiPháp luật - 4 giờ trước
Nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Đồng Nai rất manh động, lên kế hoạch kỹ lưỡng, trước khi gây án hắn bắn camera để che giấu hành vi phạm tội.
Khởi tố nữ tài xế lái ô tô 7 chỗ tông chủ tịch xã tử vongPháp luật - 4 giờ trước
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ tài xế tông Chủ tịch xã Dray Bhăng tử vong.
Công an vào cuộc vụ 'lùm xùm' liên quan dự án tiền số do Shark Bình làm cố vấnPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã nắm bắt vụ việc tiền số liên quan đến Shark Bình và các đơn vị đang điều tra, làm rõ.
Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng NaiPháp luật - 21 giờ trước
Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Bắt xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý xếp chồng như gạo từ Lào vào Việt NamPháp luật - 1 ngày trước
Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp đấu tranh, triệt phá chuyên án mang bí số QT925.3, phát hiện xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý, bắt 2 người Lào.
Hà Nội: Kịp thời giải cứu thiếu niên người Mông sập bẫy 'việc nhẹ, lương 50 triệu/tháng'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bỏ công việc hiện tại ở Hải Phòng để lên Hà Nội theo lời mời gọi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng, nam thiếu niên người dân tộc Mông may mắn được Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, giải cứu khỏi "bẫy" đối tượng lừa đảo.
Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'Xã hội - 1 ngày trước
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (Facebooker Thủy Tẹt Bé Nhỏ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắtXã hội - 1 ngày trước
Mặc dù là đơn vị được cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp... ra môi trường.
Bắt nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công tyXã hội - 1 ngày trước
Được phân công nhiệm vụ đi giao hàng nhưng sau khi nhận tiền của khách, Lê Minh Nhân chiếm đoạt mà không nộp lại cho công ty theo quy định.
Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạngPháp luật - 2 ngày trước
Trong suốt mấy năm qua, cái tên Hoàng Hường gây sốt trên mạng xã hội. Từ những buổi quảng cáo thực phẩm chức năng ồn ào, đến những màn khoe tiền, khoe nhà trên mạng xã hội khiến dư luận choáng ngợp bởi vẻ ngoài giàu sang. Nhưng sự hào nhoáng ấy đã nhanh chóng bị bóc trần khi cơ quan điều tra vừa công bố các sai phạm tài chính nghiêm trọng.
Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng NaiPháp luật
Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).