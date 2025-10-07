Không giảm tốc độ khi vào ngã tư, tài xế xe tải gây tai nạn nghiêm trọng

Ngày 7/10, VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lốp (SN 1983, trú xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, chiều 18/5, Phạm Văn Lốp điều khiển xe ô tô tải BKS 38C-175.40 chở vật liệu từ mỏ đá Khe Giàn (xã Kỳ Hoa) về xã Thạch Lạc. Khi đến khu vực ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 8C và đường dẫn cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng (thuộc thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Xuyên), Lốp điều khiển xe rẽ phải về hướng Thạch Hà.

Cùng thời điểm, xe ô tô con BKS 38A-687.71 do anh Đậu Minh Đức (SN 1986, trú xã Cẩm Duệ) điều khiển, chở theo 4 cháu nhỏ, đang lưu thông trên Quốc lộ 8C theo hướng từ xã Cẩm Duệ đi xã Cẩm Xuyên. Khi xe con đi đến ngã tư, bất ngờ bị xe tải do Lốp điều khiển tông mạnh vào hông phải.

Mặc dù phát hiện xe con đang di chuyển cắt ngang phía trước, tài xế Lốp không giảm tốc độ mà chỉ bấm còi xin đường rồi tiếp tục lái xe vào ngã tư. Khi xe con không nhường, Lốp phanh gấp và đánh lái để tránh va chạm, tuy nhiên do khoảng cách quá gần, đầu xe tải vẫn đâm mạnh vào xe con, khiến cả hai phương tiện lao xuống ruộng. Xe tải bị lật nghiêng, đè lên xe con.

Hậu quả, anh Đậu Minh Đức và 4 cháu nhỏ trên xe bị thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 100%. Hai phương tiện hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại trên 214 triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, phương tiện và giám định kỹ thuật hình sự, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tai nạn là do lỗi của tài xế xe tải Phạm Văn Lốp không giảm tốc độ, thiếu chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện qua nơi giao nhau.