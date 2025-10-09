Liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn nhẹ dạ 'sập bẫy' lừa đảo trực tuyến

Sập bẫy lừa đảo trực tuyến

Thời gian qua, tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng thương mại điện tử hoặc giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nổi lên gần đây là các chiêu trò nhắm đến sinh viên mới nhập học, sống xa gia đình, thiếu kinh nghiệm xã hội. Chúng giả danh công an, viện kiểm sát, nhân viên cấp học bổng hoặc tổ chức du học; thậm chí dựng lên các vụ "bắt cóc online", "việc nhẹ lương cao" để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tiền.

H. bị lừa gần nửa tỷ do chiêu trò giả mạo công an.

Điển hình, cuối tháng 8/2025, em N.V.H. (19 tuổi, tạm trú phường Phú Xuân, TP Huế), sinh viên một trường đại học, nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, thông báo tài khoản bị lợi dụng để rửa tiền, mua bán ma túy và yêu cầu "chứng minh vô tội".

Theo hướng dẫn, H. cài ứng dụng Zoom, thấy hình ảnh người mặc sắc phục công an nên tin thật, cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân và chuyển tổng cộng 470 triệu đồng theo yêu cầu. Sau đó, các đối tượng còn dàn dựng "vụ án giả", ép H. thuê nhà nghỉ, chụp ảnh gửi cho gia đình, đe dọa "bị bắt cóc, nợ nần" để chiếm thêm tiền.

Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, gia đình trình báo Công an phường Phú Xuân. Lực lượng Công an TP Huế nhanh chóng xác định nơi H. đang ở và kịp thời ngăn chặn hành vi của các đối tượng.

Trong khi đó, vào giữa tháng 9, Công an phường Dương Nỗ (TP Huế) phối hợp với gia đình ngăn chặn kịp thời một nam thanh niên bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc. Trước đó, anh T.V.V. (trú tổ dân phố Mậu Tài) bị các đối tượng trên Telegram hứa hẹn công việc nhàn hạ, thu nhập "khủng", thậm chí đặt vé máy bay từ Huế vào TP HCM để đưa qua biên giới.

Nhận thấy con có biểu hiện bất thường, gia đình trình báo công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, gặp gỡ, phân tích để anh V. hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo và từ bỏ ý định xuất cảnh. Gia đình sau đó gửi thư cảm ơn Công an phường Dương Nỗ vì kịp thời can thiệp.

Công an phường Dương Nỗ tuyên truyền anh V. về các thủ đoạn "việc nhẹ lương cao".

Công an TP Huế khuyến nghị người dân nêu cao cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên mạng, nhất là các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng. Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội và không bao giờ yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra".

Người dân khi nhận cuộc gọi, tin nhắn đe dọa "bị truy tố", "có lệnh bắt" cần bình tĩnh, không hoảng sợ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP, không chuyển tiền và không tự cách ly theo yêu cầu của đối tượng.

Gia đình khi nhận thông tin người thân "bị bắt cóc" phải liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tuyệt đối không làm theo chỉ dẫn của kẻ xấu.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

Tại TP Huế, dù các cơ quan chức năng thường xuyên phát cảnh báo và tổ chức tuyên truyền, song nhiều sinh viên vẫn sập bẫy. Từ đầu năm 2025 đến nay, cơ quan chức năng tiếp nhận hàng trăm trình báo về các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Trong đó, thủ đoạn phổ biến là giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hoặc hứa "giúp lấy lại tiền" đã mất.

Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho sinh viên về thực trạng tội phạm công nghệ cao, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa.

Trung tá Lê Ngọc Minh,

Tại các buổi tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo cho sinh viên, Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là với các thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án.

Khi nhận thông báo bị truy tố, có lệnh bắt qua điện thoại, cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền. Nếu nhận tin người thân bị bắt cóc, phải liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Theo Trung tá Minh, để phòng ngừa lừa đảo trực tuyến, người dân cần ghi nhớ khẩu hiệu "năm không, hai phải".

Năm không gồm, không tin vào các tin nhắn, cuộc gọi, email lạ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ. Không làm theo yêu cầu chuyển tiền, thanh toán hay đầu tư của kẻ lạ. Không tải ứng dụng, phần mềm không rõ nguồn gốc. Không tham gia các hội nhóm, diễn đàn có dấu hiệu lừa đảo.

Hai phải gồm phải trình báo cơ quan công an khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm lừa đảo và phải xác minh thông tin qua kênh chính thức hoặc người thân trước khi hành động hay cung cấp dữ liệu cá nhân.