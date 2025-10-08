Một phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi tham gia nhóm pickleball trên mạng
GĐXH - Tham gia nhóm chơi thể thao trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị các đối tượng lừa đảo hướng dẫn thực hiện các "nhiệm vụ" chuyển tiền với lời hứa nhận lại lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.
Ngày 8/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.M. (trú tại phường Trần Phú) về việc bị lừa đảo hơn 600 triệu đồng thông qua một nhóm mạng xã hội.
Theo trình bày, chị M. tham gia nhóm Facebook có tên "Giải đấu Pickleball – từ trái tim Việt". Sau khi vào nhóm, chị được các thành viên hướng dẫn làm “nhiệm vụ” như chuyển tiền để đầu tư, từ thiện và được hứa hẹn sẽ nhận lại lợi nhuận cao.
Tin tưởng, chị M., đã nhiều lần chuyển khoản với tổng số tiền lên tới hơn 600 triệu đồng. Sau khi không thể liên lạc lại với các đối tượng, chị mới biết mình bị lừa và đến công an trình báo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, pickleball là môn thể thao đang thu hút nhiều người tham gia. Lợi dụng nhu cầu đó, một số kẻ xấu đã lập các hội nhóm pickleball trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để phòng tránh lừa đảo, người dân cần cảnh giác khi tham gia hội nhóm pickleball trên mạng xã hội khi chưa tìm hiểu rõ ràng. Đặc biệt, phải hết sức thận trọng khi được yêu cầu gửi tiền hoặc tham gia các giao dịch đầu tư lợi nhuận cao.
