Mâu thuẫn vì vịt chết, một người bị đâm trọng thương

VKSND khu vực 1 – Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Bồng (SN 1963, trú tại thôn Hưng Lộc, xã Thiên Cầm) về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu từ công an, từ cuối tháng 7/2025, Nguyễn Đình Bồng có nuôi khoảng 80 con vịt tại khu vực gần nhà. Do hạn hán, ông Bồng nhiều lần lùa đàn vịt xuống ao của ông Hoàng Trọng Tuần (SN 1954, trú cùng thôn) khiến hai bên phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Trưa 4/10, sau khi đi uống rượu về, phát hiện 3 con vịt bị chết bất thường, nghi ngờ ông Tuần bỏ thuốc độc nên ông Bồng điều khiển xe máy sang nhà hàng xóm để chất vấn.

Tại khu vực trước cổng nhà ông Tuần, trong lúc hai bên cãi vã, do bức xúc, ông Bồng mở cốp xe lấy con dao gọt hoa quả mang sẵn, đâm vào vùng bụng ông Tuần. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, giám định thương tật xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34%.

Sau khi gây án, Nguyễn Đình Bồng đã đến Công an xã Thiên Cầm đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.