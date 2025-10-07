Hỗn chiến trong đêm ở Nghệ An khiến 1 người trọng thương
GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên ở Nghệ An rượt đuổi, ném sắt vào nhau trong đêm trung thu khiến một người trọng thương, 11 người bị bắt chỉ sau một ngày.
Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, vừa bắt 11 đối tượng trú tại huyện Đô Lương (cũ) và huyện Tân Kỳ (cũ) gây rối trật tự công cộng, làm một người bị thương nặng.
Trước đó, tối 4/10, tại khu vực xóm Đông Sơn 3, xã Lương Sơn (Nghệ An), hai nhóm thanh thiếu niên lao vào hỗn chiến khiến một người bị thương nặng phải chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng, phối hợp công an các xã Lương Sơn, Bạch Ngọc, Tân Kỳ và Nghĩa Hành truy xét các đối tượng liên quan. Sau 24 giờ, 11 thanh thiếu niên trú tại huyện Đô Lương và Tân Kỳ (cũ) bị bắt giữ.
Tang vật thu được gồm 5 mô tô, 1 thanh sắt và nhiều vật chứng khác. Bước đầu, các đối tượng khai nhận vụ việc xảy ra khi cả hai nhóm mâu thuẫn bột phát trong lúc đi chơi trung thu. Nguyễn Hữu Phúc (SN 2009, trú xã Nghĩa Hành) dùng thanh sắt ném trúng Đinh Xuân Tài (SN 2009, trú xã Thuần Trung) khiến nạn nhân trọng thương.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.
