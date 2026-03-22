Công an Hà Nội cảnh báo nóng về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội rao bán trên mạng
Rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng thực chất là thông tin bịa đặt, và hai người ở Hà Nội vừa bị xử phạt vì chiêu trò này.
Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook có đăng tải các bài viết đề cập đến nội dung chuyển nhượng, rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất mua sớm”… các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội (NOXH).
Qua xác minh, làm việc, chủ đầu tư các dự án NOXH khẳng định không rao bán, chuyển nhượng, cũng như không thực hiện bất kỳ hợp đồng giao dịch dân sự, hợp đồng uỷ quyền, uỷ thác về việc rao bán, chuyển nhượng các căn hộ thuộc dự án NOXH với bất kỳ cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh doanh nào. Việc một số cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung rao bán, chuyển nhượng “suất chắc mua”, “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất mua sớm” các căn hộ thuộc dự án NOXH là thông tin sai sự thật.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với 02 chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin là Đ.Đ.Đ (Sinh năm 1970) và N.V.T (Sinh năm 1990), cùng thường trú tại Hà Nội. Tại cơ quan Công an, cả hai đã thừa nhận việc đăng tải bài viết rao bán “suất nhà ở xã hội” trên tài khoản facebook cá nhân nhằm thu hút người có nhu cầu.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025).
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin liên quan đến nhà ở xã hội trên mạng xã hội. Khi tham gia mạng xã hội cần lưu ý:
- Không tin tưởng các bài đăng quảng cáo “suất nội bộ”, “bao làm hồ sơ”, “bao đậu nhà ở xã hội”.
- Không chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ cho các cá nhân, tổ chức không rõ ràng.
- Tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội từ cơ quan chức năng hoặc chủ đầu tư chính thức.
- Kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi rao bán, môi giới nhà ở xã hội trái quy định trên không gian mạng.
Gia cảnh éo le của Đại uý công an Nguyễn Xuân Hải hy sinh khi bắt tội phạmThời sự - 7 giờ trước
Đại uý Hải có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố mẹ già yếu, bố anh Hải mắc bệnh suy thận mãn tính phải thường xuyên chạy thận.
Nguyên nhân 2 chị em ruột tử vong trong căn nhà cấp 4Thời sự - 9 giờ trước
Người bà đi ra ngoài và khép cửa lại thì xảy ra vụ cháy nhà khiến người chị 7 tuổi và người em 5 tuổi tử vong.
Dự báo về đợt không khí lạnh ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá?Thời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Không khí lạnh hoạt động yếu nén rãnh áp thấp có thể gây ra các đợt mưa dông, đặc biệt vào thời điểm chiều tối, có thể kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ nay tới 20/4.
Tin sáng 22/3: Công an vào cuộc vụ tài xế đỗ ô tô chắn đường, bị tố ‘thiếu hợp tác’; Chọn số theo ngày sinh, người đàn ông bất ngờ trúng Vietlott hơn 35 tỷ đồngThời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Xe bán tải đỗ chắn kín ngõ khiến các phương tiện không thể đi qua, dù được đề nghị di chuyển, chủ xe không hợp tác; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 35 tỷ đồng cho người chơi may mắn.
Tuyên Quang: Nam sinh 14 tuổi nhảy cầu Tình Húc xuống sông Lô tử vongThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Tuyên Quang khi một nam sinh 14 tuổi bất ngờ nhảy từ cầu Tình Húc xuống sông Lô, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.
Hà Nội: Có nồng độ cồn vẫn thuê xe đạp điện công cộng để di chuyểnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn trong tối cuối tuần, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có cả người điều khiển xe đạp điện công cộng sau khi đã sử dụng rượu bia.
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường lệch Đông, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù, trong khi vùng núi và trung du có mưa rào, cục bộ, có nơi mưa to.
Tin sáng 21/3: Từ ngày 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật; Tin vui của ca sĩ Hòa MinzyThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh; Ca sĩ Hòa Minzy là 1 trong số 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025...
Từ vụ lùm xùm giữa tài xế Grab và nhạc sĩ: Nhận diện thách thức thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhânThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Vụ việc tài xế Grab tự ý phát tán video hành khách lên mạng xã hội không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh cãi cá nhân, mà đã trở thành "ca lâm sàng" điển hình phản ánh khoảng cách lớn giữa quy định pháp lý và nhận thức thực tế của cộng đồng sau ba tháng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực.
Cứu nạn thành công tài xế mắc kẹt trong xe trộn bê tông lật xuống ao ở Bắc NinhThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sau 45 phút khẩn trương cứu nạn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng, kịp thời cứu nạn thành công một nạn nhân bị mắc kẹt trong xe trộn bê tông bị lật xuống ao.
Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc có gây rét đậm, rét hại?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 20-21/3 một đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn về miền Bắc, khiến vùng núi trung du Bắc Bộ có thể có mưa rào, nhiệt độ giảm không đáng kể.