Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025

Trong hai ngày 25 và 26/10/2025, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025 với chủ đề “Chống tội phạm mạng – Chia sẻ trách nhiệm – Hướng tới tương lai”.

Sự kiện quy tụ khoảng 1.800 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao của hơn 80 nước và 100 đoàn đại biểu từ các tổ chức quốc tế, khu vực.

Tổ chức bảo vệ, kiểm soát phương tiện ra vào khu vực cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đây là lần đầu tiên tên Thủ đô Hà Nội được gắn với một công ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc, là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, uy tín và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.

Nhận thức sâu sắc tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện, CATP Hà Nội đã vào cuộc từ sớm với quyết tâm cao nhất.

CATP Hà Nội đã xây dựng phương án tổng thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND Thành phố, ngay từ đầu tháng 10/2025, CATP Hà Nội đã xây dựng phương án tổng thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Ngày 23/10, Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc CATP đã chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai phương án đến toàn bộ chỉ huy các phòng chức năng, đơn vị nghiệp vụ và lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ.

Các tổ công tác làm nhiệm vụ dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết phương tiện, phối hợp nhịp nhàng

Phương án được xây dựng kỹ lưỡng, tuân thủ phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ), đảm bảo sự chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong xử lý mọi tình huống.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, trong hai ngày 25 và 26/10, CATP Hà Nội đã đồng loạt ra quân triển khai lực lượng trên diện rộng. Tại các khách sạn nơi đại biểu quốc tế lưu trú và khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các tổ công tác thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ và Công an phường sở tại được bố trí ứng trực 24/24 giờ, tạo thành vành đai an ninh vững chắc.

Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tại khách sạn Melia, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại biểu quốc tế.

Trên các tuyến giao thông huyết mạch dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động phối hợp nhịp nhàng thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, đảm bảo hành trình di chuyển của các đoàn đại biểu diễn ra tuyệt đối an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc.

Các chốt kiểm soát, bảo vệ tại khu vực diễn ra sự kiện và dọc các tuyến đường trọng yếu được tổ chức khoa học, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ.

Các chốt kiểm soát được thiếp lập trên các tuyến giao thông huyết mạch dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự công cộng, CATP Hà Nội còn đặc biệt chú trọng đến mặt trận an ninh mạng. Các đơn vị nghiệp vụ liên tục rà soát, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các nguồn thông tin xấu độc, các âm mưu xuyên tạc, kích động nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước và sự thành công của sự kiện.

Toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực chiến đấu 50%, đảm bảo sẵn sàng cơ động, nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Công an các phường, xã cũng đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn cơ sở.

Tại các địa bàn cơ sở, Công an các phường, xã cũng đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt vào ban đêm. Công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện được siết chặt.

Lực lượng công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng... giữ gìn trật tự đô thị, tạo dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, an toàn và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển tại các nút giao trọng điểm.

Trong suốt thời gian diễn ra Lễ mở ký Công ước, CATP Hà Nội tiếp tục duy trì nghiêm các phương án bảo vệ tại các điểm, tuyến trọng yếu, đồng thời đảm bảo an ninh cho các hoạt động bên lề và các sự kiện khác diễn ra cùng thời điểm trên địa bàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm cao, CATP Hà Nội quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025, góp phần vào thành công của sự kiện ngoại giao mang tầm vóc quốc tế.