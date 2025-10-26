Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025

Chủ nhật, 11:31 26/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội 2025), trong hai ngày 25-26/10, Công an TP Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án góp phần vào thành công của sự kiện ngoại giao mang tầm vóc quốc tế.

Trong hai ngày 25 và 26/10/2025, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025 với chủ đề “Chống tội phạm mạng – Chia sẻ trách nhiệm – Hướng tới tương lai”.

Sự kiện quy tụ khoảng 1.800 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao của hơn 80 nước và 100 đoàn đại biểu từ các tổ chức quốc tế, khu vực.

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025 - Ảnh 1.

Tổ chức bảo vệ, kiểm soát phương tiện ra vào khu vực cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đây là lần đầu tiên tên Thủ đô Hà Nội được gắn với một công ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc, là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, uy tín và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.

Nhận thức sâu sắc tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện, CATP Hà Nội đã vào cuộc từ sớm với quyết tâm cao nhất.

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025 - Ảnh 2.

CATP Hà Nội đã xây dựng phương án tổng thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND Thành phố, ngay từ đầu tháng 10/2025, CATP Hà Nội đã xây dựng phương án tổng thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Ngày 23/10, Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc CATP đã chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai phương án đến toàn bộ chỉ huy các phòng chức năng, đơn vị nghiệp vụ và lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ.

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025 - Ảnh 3.

Các tổ công tác làm nhiệm vụ dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết phương tiện, phối hợp nhịp nhàng

Phương án được xây dựng kỹ lưỡng, tuân thủ phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ), đảm bảo sự chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong xử lý mọi tình huống.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, trong hai ngày 25 và 26/10, CATP Hà Nội đã đồng loạt ra quân triển khai lực lượng trên diện rộng. Tại các khách sạn nơi đại biểu quốc tế lưu trú và khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các tổ công tác thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ và Công an phường sở tại được bố trí ứng trực 24/24 giờ, tạo thành vành đai an ninh vững chắc.

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025 - Ảnh 4.

Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tại khách sạn Melia, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại biểu quốc tế.

Trên các tuyến giao thông huyết mạch dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động phối hợp nhịp nhàng thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, đảm bảo hành trình di chuyển của các đoàn đại biểu diễn ra tuyệt đối an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc.

Các chốt kiểm soát, bảo vệ tại khu vực diễn ra sự kiện và dọc các tuyến đường trọng yếu được tổ chức khoa học, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ.

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025 - Ảnh 5.

Các chốt kiểm soát được thiếp lập trên các tuyến giao thông huyết mạch dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự công cộng, CATP Hà Nội còn đặc biệt chú trọng đến mặt trận an ninh mạng. Các đơn vị nghiệp vụ liên tục rà soát, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các nguồn thông tin xấu độc, các âm mưu xuyên tạc, kích động nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước và sự thành công của sự kiện.

Toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực chiến đấu 50%, đảm bảo sẵn sàng cơ động, nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025 - Ảnh 6.

Công an các phường, xã cũng đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn cơ sở.

Tại các địa bàn cơ sở, Công an các phường, xã cũng đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt vào ban đêm. Công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện được siết chặt.

Lực lượng công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng... giữ gìn trật tự đô thị, tạo dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, an toàn và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025 - Ảnh 7.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển tại các nút giao trọng điểm.

Trong suốt thời gian diễn ra Lễ mở ký Công ước, CATP Hà Nội tiếp tục duy trì nghiêm các phương án bảo vệ tại các điểm, tuyến trọng yếu, đồng thời đảm bảo an ninh cho các hoạt động bên lề và các sự kiện khác diễn ra cùng thời điểm trên địa bàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm cao, CATP Hà Nội quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025, góp phần vào thành công của sự kiện ngoại giao mang tầm vóc quốc tế.

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025 - Ảnh 8.Tin sáng 24/10: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội từ 25-26/10; Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10; Dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 520 thủ tục hành chính (TTHC).

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sáng 24/10: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội từ 25-26/10; Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh

Tin sáng 24/10: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội từ 25-26/10; Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh

Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắn

Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắn

Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp

Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp

Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất

Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất

Việt Nam sắp tham gia công ước về việc làm cho người khuyết tật

Việt Nam sắp tham gia công ước về việc làm cho người khuyết tật

Cùng chuyên mục

Bắt nữ quái cướp điện thoại của cụ ông tàn tật bán vé số

Bắt nữ quái cướp điện thoại của cụ ông tàn tật bán vé số

Pháp luật - 2 giờ trước

Chỉ sau gần 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp giật điện thoại của một cụ ông bán vé số ngồi xe lăn.

Hà Nội: Dùng khẩu trang che biển số xe, nam thanh niên nhận 'kết đắng'

Hà Nội: Dùng khẩu trang che biển số xe, nam thanh niên nhận 'kết đắng'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi video một thanh niên điều khiển xe máy che kín biển số được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và xử lý nghiêm người vi phạm.

Làm rõ vụ nam thanh niên bị đánh tại phố đi bộ ở Huế

Làm rõ vụ nam thanh niên bị đánh tại phố đi bộ ở Huế

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ một nam thanh niên bị đánh tại khu phố đi bộ.

Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công an

Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công an

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội giải cứu cô gái trẻ bị Công an “rởm” khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Chặt đứt "mắt xích" trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiền tỉ từ Campuchia

Pháp luật - 16 giờ trước

Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chặt đứt "mắt xích" chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Camphuchia, khởi tố 17 đối tượng liên quan.

Bất ngờ lời khai của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Bất ngờ lời khai của chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Anh Điệp (chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”) khai nhận, bản thân đăng tải các clip lên mạng có nội dung xúc phạm người dân miền Nam nhằm câu like, câu view và để nổi tiếng.

Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hội

Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, Khoa giả danh đại lý bán pháo hoa qua mạng xã hội, lừa đảo nhiều người trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Công an TPHCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh Điệp

Công an TPHCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh Điệp

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an TPHCM đã bắt TikToker Lê Anh Điệp, chủ tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” do đăng tải clip có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, 'quậy phá' trên quốc lộ

Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, 'quậy phá' trên quốc lộ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, liên tục lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 39, đã bị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên) xử phạt gần 60 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe.

Ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi

Ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đối tượng liên hệ qua Zalo để đặt hàng trăm triệu tiền hàng của một người kinh doanh 70 tuổi rồi chỉnh sửa hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả để đe dọa, lừa đảo tiền từ nạn nhân.

Xem nhiều

Đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng khai gì tại cơ quan công an?

Đối tượng định ném trẻ sơ sinh, cầm dao đâm nữ điều dưỡng khai gì tại cơ quan công an?

Pháp luật

Bàn Văn Vỹ khai nhận, do cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức và nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi nên đã bức xúc, mất kiểm soát, dẫn đến hành vi bột phát.

Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, 'quậy phá' trên quốc lộ

Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, 'quậy phá' trên quốc lộ

Pháp luật
Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời tước dao, khống chế nam thanh niên có ý định tự tử trên cầu Chương Dương

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời tước dao, khống chế nam thanh niên có ý định tự tử trên cầu Chương Dương

Pháp luật
Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà Nội

Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà Nội

Pháp luật
Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công an

Phát hiện con gái 18 tuổi có 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng, người đàn ông vội báo công an

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top