Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình

Chiều 14/10, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech, do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT, đại tá Thành Kiên Trung - Phó phòng PC03 Công an TP Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại Cơ quan điều tra chưa nhận được thông tin gì về hoạt động ly hôn hay hoạt động khác của Nguyễn Hòa Bình.

Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan công an.

"Quan hệ hôn nhân của ông Nguyễn Hòa Bình và vợ là diễn viên phương Oanh là quan hệ dân sự, cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được thông tin gì về hoạt động ly hôn hay hoạt động khác ngoài vợ chồng. Hiện Shark Bình và vợ vẫn là mối quan hệ vợ chồng chính thức", đại tá Trung nói.

Trước đó, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình công khai yêu nhau hồi tháng 8.2022 và đăng ký kết hôn ở Phủ Lý hồi tháng 6/2023. Thời gian gần đây, trước thông tin Shark Bình vướng "vòng lao lý", mạng xã hội bắt đầu lan truyền nhiều thông tin cho rằng diễn viên Phương Oanh và chồng đã ly hôn.

Công an Hà Nội cho biết, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

