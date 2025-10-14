Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình
GĐXH - Chiều 14/10, trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, mối quan hệ giữa Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) và người vợ hiện tại là diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường.
Chiều 14/10, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech, do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT, đại tá Thành Kiên Trung - Phó phòng PC03 Công an TP Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại Cơ quan điều tra chưa nhận được thông tin gì về hoạt động ly hôn hay hoạt động khác của Nguyễn Hòa Bình.
"Quan hệ hôn nhân của ông Nguyễn Hòa Bình và vợ là diễn viên phương Oanh là quan hệ dân sự, cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được thông tin gì về hoạt động ly hôn hay hoạt động khác ngoài vợ chồng. Hiện Shark Bình và vợ vẫn là mối quan hệ vợ chồng chính thức", đại tá Trung nói.
Trước đó, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình công khai yêu nhau hồi tháng 8.2022 và đăng ký kết hôn ở Phủ Lý hồi tháng 6/2023. Thời gian gần đây, trước thông tin Shark Bình vướng "vòng lao lý", mạng xã hội bắt đầu lan truyền nhiều thông tin cho rằng diễn viên Phương Oanh và chồng đã ly hôn.
Công an Hà Nội cho biết, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giảPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa BìnhPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Một nút giao ở Hà Nội có 3.700 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI 'vạch trần'Pháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Sau hơn hai tuần vận hành, hệ thống camera AI (camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo) đã cho thấy hiệu quả vượt trội khi phát hiện hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Các lỗi phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
Công an triệu tập Lương Bằng Quang, khám xét nhà Ngân 98Pháp luật - 8 giờ trước
Công an đã làm việc với một số cá nhân liên quan đến các công ty, hộ kinh doanh do Ngân 98 thành lập để phân phối thuốc giảm cân không đạt chất lượng, hàng giả.
Ngân 98 có thể đối diện mức án nào với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”?Pháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, Ngân 98 có thể đối mặt với khung hình phạt nào theo quy định pháp luật?
Nam thanh niên cho người phụ nữ vay với lãi suất "cắt cổ" lên tới 2.190%/1 nămPháp luật - 14 giờ trước
2 người phụ nữ đã trình báo Quách Đức Anh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 2.190%/1 năm.
Vụ Ngân 98 bị khởi tố: Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng QuangPháp luật - 20 giờ trước
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.
Nam thanh niên Hải Phòng trộm hàng loạt xe máyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, Phong khai nhận ngoài việc lấy cắp phương tiện của chị T., đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn phường Gia Viên. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Ngọc Bảo Phong về tội trộm cắp tài sản.
Bắt giữ kẻ lao ô tô vào quán nhậu, tông chết người ở Gia LaiPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn, khiến mẹ chủ quán tử vong.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa BìnhPháp luật
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.