Hà Nội: Tìm nhân chứng vụ tai nạn ô tô va chạm xe máy tại xã Kiều Phú, khiến một phụ nữ tử vong
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang thụ lý, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tỉnh lộ 421B (đoạn qua xã Kiều Phú) khiến một phụ nữ tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h50 ngày 12/8/2026, tài xế Phí Công Trường (SN 1990, trú tại xã Dương Hoà, Hà Nội) điều khiển xe ô tô Ford Everest BKS 30G-249.57 lưu thông trên tỉnh lộ 421B theo hướng từ xã Phú Cát đi xã Quốc Oai.
Khi đến Km8+300 thuộc địa phận thôn Cấn Thượng (xã Kiều Phú), ô tô bất ngờ va chạm với xe máy Honda Wave BKS 33L8-9110 do bà Đào Thị Nga (SN 1973, trú tại xã Kiều Phú) điều khiển đang chuyển hướng qua đường (hướng từ trái sang phải theo chiều đi của ô tô).
Hậu quả, vụ va chạm mạnh khiến bà Nga tử vong, cả hai phương tiện bị hư hỏng.
Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị người dân trực tiếp chứng kiến hoặc các phương tiện có camera hành trình ghi nhận diễn biến tai nạn chủ động cung cấp thông tin, dữ liệu qua các đầu mối:
Công an xã Kiều Phú: Tại thôn Liên Sơn, xã Kiều Phú, TP Hà Nội.
Điều tra viên thụ lý: Đồng chí Nguyễn Xuân Mạnh – SĐT: 0984.149.289.