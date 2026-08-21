Hà Nội: Tìm nhân chứng vụ tai nạn ô tô va chạm xe máy tại xã Kiều Phú, khiến một phụ nữ tử vong

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Bị đình chỉ vẫn hoạt động gây cháy làm 3 người chết, xưởng sản xuất ở Chương Mỹ chính thức bị khởi tố GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" để điều tra, làm rõ trách nhiệm sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h50 ngày 12/8/2026, tài xế Phí Công Trường (SN 1990, trú tại xã Dương Hoà, Hà Nội) điều khiển xe ô tô Ford Everest BKS 30G-249.57 lưu thông trên tỉnh lộ 421B theo hướng từ xã Phú Cát đi xã Quốc Oai.

Khi đến Km8+300 thuộc địa phận thôn Cấn Thượng (xã Kiều Phú), ô tô bất ngờ va chạm với xe máy Honda Wave BKS 33L8-9110 do bà Đào Thị Nga (SN 1973, trú tại xã Kiều Phú) điều khiển đang chuyển hướng qua đường (hướng từ trái sang phải theo chiều đi của ô tô).

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang thụ lý, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tỉnh lộ 421B (đoạn qua xã Kiều Phú) khiến một phụ nữ tử vong. Ảnh minh họa

Hậu quả, vụ va chạm mạnh khiến bà Nga tử vong, cả hai phương tiện bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị người dân trực tiếp chứng kiến hoặc các phương tiện có camera hành trình ghi nhận diễn biến tai nạn chủ động cung cấp thông tin, dữ liệu qua các đầu mối:

Công an xã Kiều Phú: Tại thôn Liên Sơn, xã Kiều Phú, TP Hà Nội.

Điều tra viên thụ lý: Đồng chí Nguyễn Xuân Mạnh – SĐT: 0984.149.289.

Từ ngày mai, Hà Nội tổng lực chỉnh trang hạ tầng, bảo đảm giao thông thông suốt dịp Quốc khánh 2/9 GĐXH - Từ 7h ngày 22/8 đến hết ngày 2/9, các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông Hà Nội đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, sửa chữa mặt đường, điều tiết luồng tuyến và bố trí lực lượng trực 24/24h phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.