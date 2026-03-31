Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1A

Thứ ba, 07:22 31/03/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh khiến một nam thanh niên tử vong. Công an đang điều tra, đồng thời kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin để làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 20/3, tại Km 559+250 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Kỳ Khang xảy ra vụ tai nạn giao thông làm anh T.S.S (SN 1999, trú tại xã Dào San, tỉnh Lai Châu) tử vong. Nạn nhân được xác định là người đi bộ. Sau khi xảy ra tai nạn, phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường.

Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1A - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua xác minh ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc có hai xe mô tô di chuyển theo hướng Nam – Bắc đi qua khu vực trên, gồm một xe Vision màu đen chở hai nam giới (trước đó có ghé đổ xăng tại khu vực Kỳ Văn) và một xe mô tô côn tay màu xanh do một nam giới điều khiển, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu màu trắng.

Cơ quan điều tra nhận định những người đi trên hai phương tiện này có thể là nhân chứng quan trọng, biết hoặc chứng kiến diễn biến vụ tai nạn.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cá nhân liên quan hoặc người dân có thông tin về hai phương tiện nêu trên liên hệ cung cấp cho điều tra viên Bùi Việt Cường (0969.997.323) hoặc Nguyễn Xuân Thanh (0946.892.899). Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cho biết, việc sớm làm rõ vụ việc sẽ góp phần xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

GĐXH - Phòng CSGT Công an TP. Hải Phòng tìm nhân chứng vụ tai nạn liên hoàn trên QL10 (địa phận Vĩnh Bảo) khiến một người bị thương, xe ô tô khách BKS 15F-010.32 và ô tô tải BKS15C-332.74 bị hư hỏng.

Sinh đúng giờ 'hoàng kim', 3 con giáp này hưởng trọn phú quý, dễ thành đại gia

GĐXH - Một số con giáp nếu sinh đúng giờ Âm lịch đặc biệt sẽ được hưởng nhiều phúc khí, cuộc sống đủ đầy, ít phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.

Năm 2026, không cần hộ chiếu (passport) công dân Việt Nam vẫn nhập cảnh vào Trung Quốc khi có loại giấy tờ này

GĐXH - Không cần đến hộ chiếu (passport) hay visa (thị thực), người dân Việt Nam dùng loại giấy tờ này thay thế để có thể nhập cảnh Trung Quốc.

Khởi tố, bắt giam ổ nhóm trộm hộp đen xe container bán lấy tiền tiêu xài

GĐXH - Trộm hộp đen xe container bán lấy tiền tiêu xài, 3 thanh niên bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt giam.

Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đêm nay (31/3) một đợt không khí lạnh yếu tràn về nước ta khiến khu vực miền Bắc khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo mưa đá, gió giật mạnh.

Tin sáng 31/3: Phá đường dây 'phù phép' thịt lợn bệnh vào trường học, chợ dân sinh; 13 người bị thương vong do dông lốc, mưa đá ở các tỉnh miền Bắc

GĐXH - Cơ quan chức năng đã khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi với quy mô cực lớn từ các tỉnh về Hà Nội; Mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra ngày 29 - 30/3 đã gây thiệt hại nặng nề làm 4 người chết, 9 người bị thương.

Nữ sinh Thanh Hóa giành học bổng hơn 11 tỷ đồng đến Mỹ

Nữ sinh Lê Thu Hà, lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa vừa giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD từ Wesleyan University, Mỹ.

Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước trên sông Lam sau hơn 1 ngày tìm kiếm

GĐXH - Sau hơn một ngày huy động lực lượng tìm kiếm xuyên suốt, thi thể nam sinh đuối nước trên sông Lam đã được phát hiện gần khu vực gặp nạn.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các tồn tại.

Tìm bị hại vụ sàn Merry Trade và Công ty TNHH Merry Global

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử Merry Trade do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu

GĐXH - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính chính thức thiết lập khung chính sách thuế đối với tài sản mã hóa tại Việt Nam, với ba sắc thuế gồm GTGT, TNDN và TNCN. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng không chịu thuế GTGT, còn cá nhân và tổ chức phải nộp thuế theo tỷ lệ hoặc thuế suất cụ thể, áp dụng trong giai đoạn thí điểm thị trường.

Ngày sinh Âm lịch của người có phúc đức sâu dày, cuộc đời rực rỡ 'như hoa như ngọc'

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày sinh Âm lịch được xem là mang nhiều may mắn, dễ tích lũy phúc đức, cuộc sống thuận lợi và được nhiều người yêu quý.

Hà Nội: Phẫn nộ cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị hàng xóm hành hung ở phố Lò Đúc

3 con giáp làm đâu thắng đó, tài lộc đổ về liên tục năm 2026, có bạn không?

Tai nạn thương tâm, chú rể tử vong trước ngày cưới

Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc

