Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1A

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 20/3, tại Km 559+250 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Kỳ Khang xảy ra vụ tai nạn giao thông làm anh T.S.S (SN 1999, trú tại xã Dào San, tỉnh Lai Châu) tử vong. Nạn nhân được xác định là người đi bộ. Sau khi xảy ra tai nạn, phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua xác minh ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc có hai xe mô tô di chuyển theo hướng Nam – Bắc đi qua khu vực trên, gồm một xe Vision màu đen chở hai nam giới (trước đó có ghé đổ xăng tại khu vực Kỳ Văn) và một xe mô tô côn tay màu xanh do một nam giới điều khiển, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu màu trắng.

Cơ quan điều tra nhận định những người đi trên hai phương tiện này có thể là nhân chứng quan trọng, biết hoặc chứng kiến diễn biến vụ tai nạn.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cá nhân liên quan hoặc người dân có thông tin về hai phương tiện nêu trên liên hệ cung cấp cho điều tra viên Bùi Việt Cường (0969.997.323) hoặc Nguyễn Xuân Thanh (0946.892.899). Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cho biết, việc sớm làm rõ vụ việc sẽ góp phần xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.