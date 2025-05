Công an TP. Hải Phòng tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên QL10

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hải Phòng vừa phát đi thông báo tìm nhân chứng liên quan đến một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào hồi 15h ngày 21/4/2025, tại điểm mở Km 54 trên Quốc lộ 10, hướng Thái Bình – Hải Phòng, thuộc địa phận xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 15F-010.32 do anh Phạm Văn Trường (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng Thái Bình – Hải Phòng đã va chạm vào phần sau của xe ô tô tải BKS 15C-332.74 do anh Nguyễn Ngọc Hồi (SN 1983, trú tại tổ dân phố Kiều Hạ, phường An Hải, quận An Dương, TP. Hải Phòng) lái, chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cú va chạm khiến xe tải BKS 15C-332.74 tiếp tục tông vào phần sau xe ô tô BKS 14C-117.42, do anh Lương Văn Phúc (SN 1987, trú tại thôn Tô Đê, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển đang di chuyển cùng chiều phía trước và chuyển hướng rẽ trái quay đầu qua điểm mở.

Hậu quả, anh Nguyễn Ngọc Hồi bị thương; hai phương tiện là xe ô tô khách 15F-010.32 và xe tải 15C-332.74 bị hư hỏng.

Phòng CSGT Công an TP. Hải Phòng đề nghị cá nhân nào chứng kiến vụ tai nạn, có thông tin liên quan hoặc thiết bị ghi hình (camera hành trình, điện thoại, v.v.) lưu lại diễn biến sự việc, vui lòng liên hệ với Trạm CSGT Quang Trung – Phòng CSGT Công an TP. Hải Phòng để phối hợp phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Khoảnh khắc xe đạp điện đấu đầu ô tô trong đêm khiến người đàn ông tử vong