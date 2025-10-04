Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Cán bộ công an xã Đông Thái Ninh giải thích, cảnh báo cho bà S về thủ đoạn của kẻ lừa đảo. Ảnh: TG

Ngày 4/10, Công an xã Đông Thái Ninh cho biết đã kịp thời ngăn chặn bà B.T.S. (SN 1941, trú xã Nam Thái Ninh) chuyển 130 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Trước đó, vào trưa 3/10, Công an xã Đông Thái Ninh nhận được tin báo của ông L.T.T (SN 1965, trú xã Đông Thái Ninh) trình bày về việc bà B.T.S có dấu hiệu chuyển tiền 130 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Nhận được thông tin, lực lượng công an xã nhanh chóng tiếp cận bà S để xác minh.

Quá trình xác minh, công an xác định có một người lạ gọi điện thông báo bà S liên quan đến một tổ chức tội phạm về ma túy, yêu cầu phải chuyển gấp 130 triệu đồng vào số tài khoản chỉ định để chứng minh không phạm tội. Người này đe doạ, nếu không chuyển tiền sẽ liên lụy đến con trai đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Do tuổi cao, không còn minh mẫn và sống một mình lại sợ bị liên lụy đến con trai nên sau khi nhận được điện thoại, bà S. đã ra ngân hàng chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Sau khi được cán bộ công an giải thích, cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, bà S đã dừng việc giao dịch chuyển tiền.

Công an xã Đông Thái Ninh đánh giá đây là vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mang tính chất tinh vi, nhắm vào người cao tuổi với thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.