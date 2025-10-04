Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo
Công an xã Đông Thái Ninh (Hưng Yên) đã kịp thời ngăn chặn cụ bà 84 tuổi chuyển 130 triệu cho đối tượng giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.
Ngày 4/10, Công an xã Đông Thái Ninh cho biết đã kịp thời ngăn chặn bà B.T.S. (SN 1941, trú xã Nam Thái Ninh) chuyển 130 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.
Trước đó, vào trưa 3/10, Công an xã Đông Thái Ninh nhận được tin báo của ông L.T.T (SN 1965, trú xã Đông Thái Ninh) trình bày về việc bà B.T.S có dấu hiệu chuyển tiền 130 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.
Nhận được thông tin, lực lượng công an xã nhanh chóng tiếp cận bà S để xác minh.
Quá trình xác minh, công an xác định có một người lạ gọi điện thông báo bà S liên quan đến một tổ chức tội phạm về ma túy, yêu cầu phải chuyển gấp 130 triệu đồng vào số tài khoản chỉ định để chứng minh không phạm tội. Người này đe doạ, nếu không chuyển tiền sẽ liên lụy đến con trai đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.
Do tuổi cao, không còn minh mẫn và sống một mình lại sợ bị liên lụy đến con trai nên sau khi nhận được điện thoại, bà S. đã ra ngân hàng chuyển cho đối tượng lừa đảo.
Sau khi được cán bộ công an giải thích, cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, bà S đã dừng việc giao dịch chuyển tiền.
Công an xã Đông Thái Ninh đánh giá đây là vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mang tính chất tinh vi, nhắm vào người cao tuổi với thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.
Công an xã Đông Thái Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mối quan hệ ảo, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản, mã OTP, CCCD, mật khẩu khi chưa xác minh.
Đồng thời, cần xác minh kỹ các tin nhắn, cuộc gọi bất thường, đặc biệt từ người tự xưng là người thân hoặc cơ quan chức năng, tránh để bị lừa đảo. Nếu có nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an để xác minh, làm rõ.
GĐXH - Quá trình làm việc, L.T.T khai nhận bản thân đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bị hại với tổng số tiền 350 triệu đồng tại két sắt kê trong phòng ngủ. Sau khi trộm, đối tượng nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.
GĐXH - Giữa lúc mưa lũ gây ngập sâu, một thanh niên ở Hà Tĩnh lợi dụng sơ hở để trộm chiếc xe máy của người dân.
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đức Hợp đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây ra vụ phá kính xe ô tô của anh H. và trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Quyền. Đáng chú ý, đối tượng này cùng thôn với nạn nhân.
Lợi dụng hình ảnh "người thầy nhân ái" trên mạng xã hội, Nguyễn Mạnh Tuân đã kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng. Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
"Do năng lực của tôi yếu kém, tôi không nhận ra những vấn đề trong vận hành, chỉ chú trọng bán hàng và quảng cáo", Hoàng Hường khai.
GĐXH - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Thông tin từ Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook, mất 900 triệu đồng.
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.
Người phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.
GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.
