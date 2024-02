Công an nhặt được cọc tiền hơn 10 triệu đồng, tìm người mất để trả lại

Ngày 28/2, Công an Bình Dương thông tin, lúc 7h30 ngày 27/2, tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Thủ Dầu Một trong lúc tuần tra trên tuyến đường Phú Lợi đoạn qua phường Phú Hòa (gần trụ sở Công an phường Phú Hòa) có nhặt được 1 cọc tiền với nhiều mệnh giá khác nhau.

Cọc tiền CSGT Bình Dương nhặt được (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong cọc tiền (hơn 10 triệu đồng) có một tờ giấy với nội dung ghi các món cần mua như bò, ếch, cá...

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Thủ Dầu Một thông báo ai là chủ sở hữu số tiền nói trên liên hệ Thượng úy Nguyễn Bảo Tiến (điện thoại 0981.897.897) để nhận lại tài sản.