Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến các tội danh "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

5 đối tượng bị khởi tố gồm: Đàm Hồng Hùng (trú tại TPHCM) về tội đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (trú tại TPHCM), Lưu Trần Hiến (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (trú tại TP Đà Nẵng) cùng tội môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (trú tại TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng trong đường dây chạy án bị công an khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Theo công an, quá trình điều tra xác định các đối tượng đã cùng nhau cấu kết, chi hơn 1 tỷ đồng để "chạy án" cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng mà Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý.

Tuy nhiên, đối tượng Trần Thế Anh đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ có thể "can thiệp", "tác động" cơ quan điều tra giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho bị can để nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Ngày 23/12/2025, lực lượng công an đã phá án, bắt giữ các đối tượng cùng số tang vật trên, thu giữ đầy đủ tài liệu, tang vật, chứng minh cho hành vi vi phạm của các đối tượng.

Trước các bằng chứng thuyết phục do lực lượng công an thu thập được, các đối tượng đã ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.