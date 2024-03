Công an truy tìm người phụ nữ trộm 16 thùng bia ở hai đại lý

Ngày 13/3, Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) đang trích xuất camera điều tra 2 vụ trộm bia tại 2 đại lý bán nước giải khát trên địa bàn.

Khoảng 12h15 ngày 12/3, người phụ nữ đội nón, đeo khẩu trang kín mít, lái xe máy đến đậu gần đại lý bán nước giải khát của chị T.Đ. ở huyện Thạnh Hóa.

Khi thấy chủ nhà đi ra phía sau bếp, người này liền chạy vào đại lý nhiều lần, ôm liên tiếp 9 thùng bia chất lên xe, chạy ra quốc lộ 62 bỏ trốn.

Khoảnh khắc người phụ nữ ôm 2 thùng bia của chị T.Đ. ở huyện Thạnh Hóa (Ảnh: T.Đ.)

Trước đó, trưa ngày 11/3, người phụ nữ trên cũng đứng canh tại đại lý bia của ông Thanh Hùng (41 tuổi) ở xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa.

Phát hiện không thấy ai, bà này liền vào ôm liên tục 7 thùng bia lên xe máy tẩu thoát.

"Tôi vừa ra phía sau nhà, người phụ nữ lao vào nhà vác bia, khi phát hiện mất đã muộn", chủ đại lý bia Thanh Hùng nói.

Sau vụ việc, chủ hai đại lý trên đã đến công an địa phương trình báo vụ việc.

Một nguồn tin cho biết, Công an huyện Thạnh Hóa xác định 2 vụ việc cùng do một người gây ra vì nhân vật cùng mặc 1 bộ đồ trang phục, trùng biển số xe và loại xe.

Ngày 10/3, trên địa bàn TP Tân An (Long An) cũng xảy ra vụ người đàn ông lợi dụng đêm khuya, cắt khóa đột nhập tiệm tạp hóa trộm 7 thùng bia và bịch khô bò. Người này đã bị công an vào cuộc bắt giữ.