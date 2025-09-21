Công an vào cuộc ngăn chặn tình trạng dựng rạp, tự ý phân lô bán nền gây 'sốt đất ảo' ở Hà Tĩnh
GĐXH - Trước thực trạng 'cò đất' từ các nơi khác kéo đến dựng rạp, tự ý phân lô, bán nền gây nhiễu loạn giá đất tại xã Toàn Lưu, công an đã vào cuộc để chấn chỉnh, lập lại trật tự.
Những ngày qua, sau khi Hà Tĩnh công bố quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây TP. Hà Tĩnh cũ với quy mô gần 200 ha thuộc xã Toàn Lưu, mỗi ngày hàng trăm ô tô biển số ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An... đổ về địa bàn này để môi giới, mua bán bất động sản.
Tình trạng cò đất mua đất của người dân rồi tự chia lô, lôi kéo người dân mua bán nhằm thổi giá đất lên cao, gây nhiễu loạn thị trường. Hậu quả là giá đất tại đây bị đẩy vượt xa giá trị thật, người mua chịu nhiều rủi ro trong khi ngân sách và quy hoạch địa phương bị ảnh hưởng. Hậu quả là giá đất bị đẩy vượt xa giá trị thật, người mua chịu nhiều rủi ro, trong khi ngân sách và quy hoạch địa phương bị ảnh hưởng.
Trước thực trạng trên, Công an xã Toàn Lưu đã có mặt để kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự và giám sát tính hợp pháp của các hoạt động mua bán. Đồng thời, phát đi thông báo trên Fanpage, cảnh báo người dân đề phòng chiêu trò của "cò đất".
Để bảo vệ quyền lợi của mình và giữ ổn định thị trường bất động sản, Công an xã Toàn Lưu đề nghị người dân cần tìm hiểu thông tin quy hoạch, pháp lý đất đai tại cơ quan chức năng trước khi giao dịch.
Không nghe theo tin đồn thất thiệt, không tham gia các “cơn sốt ảo” và chỉ ký hợp đồng mua bán khi đã rõ ràng, công chứng hợp pháp khi giao dịch. Lực lượng Công an cũng đề nghị người dân cần báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa môi giới để đẩy giá, lừa đảo.
Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh, đề nghị tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý về sàn giao dịch, môi giới theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 96/2024/NĐ-CP.
Cá nhân hành nghề môi giới chỉ được hoạt động khi có chứng chỉ hợp lệ, làm việc trong doanh nghiệp được cấp phép và phải ghi rõ số chứng chỉ khi quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội để minh bạch thông tin, tránh gây tác động tiêu cực tới thị trường.
Chủ đầu tư dự án phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và phòng, chống rửa tiền; chỉ được đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện.
Ngoài ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh được đề nghị xử lý nghiêm các hành vi đưa tin sai sự thật, đầu cơ trục lợi, trốn thuế, gây rối loạn thị trường. UBND cấp xã, phường và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cần công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ dự án, ngăn chặn tình trạng tung tin đồn, tạo "sốt đất".
Ragasa là cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Công an TPHCM cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô tông tử vong 3 mẹ con tại xã Phước Thành vi phạm nồng độ cồn, không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông.
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người mang trong mình tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những điều mới mẻ.
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.
Trưa nay, vị trí tâm bão Rasaga ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.
Nguyễn Duy Tuấn bị cáo buộc dùng hình ảnh, video nhạy cảm của bạn gái cũ để đe dọa, buộc nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.
Một tài xế vừa bị công an bắt giữ do lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường.
Theo luật sư, hành vi của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là lời cảnh tỉnh giới trẻ về hệ quả nặng nề từ một phút nóng giận, có thể hủy hoại cả tương lai.
GĐXH - Cần đáp ứng điều kiện gì để người lao động nhận được chế độ trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.
GĐXH - Với thủ đoạn thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê xe ô tô tự lái, đối tượng Vũ Mạnh Hùng đã mang cầm cố và chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...
