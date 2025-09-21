Xa màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV giờ là Thượng úy công an, U40 viên mãn, sở hữu nhiều bất động sản

Bảo Thanh đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân sau nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của cô, kết hợp giữa nghệ thuật và trách nhiệm của một sỹ quan công an. Nữ diễn viên từng tâm sự: "Tôi thích công an. Chồng tôi cũng là một chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ, nó giống niềm tự hào và hãnh diện. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu vì sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ thì anh ấy đồng ý ngay".