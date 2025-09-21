Mới nhất
Xa màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV giờ là Thượng úy công an, U40 viên mãn, sở hữu nhiều bất động sản

Chủ nhật, 15:00 21/09/2025 |
GĐXH - Sau thời gian dài vắng mặt trên màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV một thời giờ là Thượng úy công an, có cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 với nhiều ngôi nhà mơ ước.


Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 1.

Tại lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, nhiều khán giả náo nức vì sự xuất hiện của diễn viên Bảo Thanh. Khác với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh, cô mặc bộ quân phục công an với quân h tửu xã hội.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 2.

Bảo Thanh đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân sau nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của cô, kết hợp giữa nghệ thuật và trách nhiệm của một sỹ quan công an. Nữ diễn viên từng tâm sự: "Tôi thích công an. Chồng tôi cũng là một chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ, nó giống niềm tự hào và hãnh diện. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu vì sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ thì anh ấy đồng ý ngay".

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 4.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Bảo Thanh còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Bảo Thanh cũng được biết đến là “phú bà của showbiz Việt". Chỉ trong vòng 4-5 năm, cô liên tục mua thêm bất động sản và sắm xe sang. Gia đình họ đang sống trong căn hộ rộng 200m2 tại Hà Nội. Cô còn có một căn hộ khác ở Hà Nội, diện tích 200m2.. Được nhiều bạn bè gọi là "phú bà" của làng diễn viên, cô cho biết mỗi năm cố gắng có thêm một sổ đỏ.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 5.

Hồi tháng 8/2024, nữ diễn viên khoe căn hộ mới nhận tại thành phố Bắc Giang. Đây cũng là món quà đặc biệt cô dành tặng chồng nhân dịp sinh nhật.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 6.

Bảo Thanh từng công khai một bất động sản khác là villa mang tên mình ở Hội An. Villa có bốn phòng ngủ, hồ bơi riêng với tổng diện tích 270 m2 nằm trong quần thể làng Cẩm Thanh, cách phố cổ Hội An hai km, được nữ diễn viên rao bán giá hơn 6 tỷ đồng từ tháng 7/2024 nhưng hiện vẫn chưa được "chốt đơn".

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 7.

Bảo Thanh giới thiệu: "Villa 4 ngủ hồ bơi - Hội An full nội thất, khách thích thì chỉ cần decor thêm chút theo style riêng là ở và khai thác được luôn nhé ạ. Villa của mình nằm trong quần thể làng Cẩm Thanh - cách phố cổ Hội An 2,5km. Khách vẫn đạp xe vào phố cổ chơi đông vui như hội".

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 8.

Bên trong rộng rãi, gây ấn tượng bởi bộ sopha đa sắc.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 9.

Vì chọn làm nơi cho thuê nghỉ dưỡng nên đồ vật trong nhà khá giản dị, gần gũi với người dùng.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 10.

Bàn ăn dài đủ sức chứa cho hơn 10 người.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 11.

Phòng ngủ thoáng đẹp, nhìn ra phố.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 12.

Ngoài khối tài sản trên, vợ chồng cô hiện đang sống tại một cơ ngơi rộng 200m2 sang trọng tại Hà Nội.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 13.

Nhà Bảo Thanh có hai màu trắng và gỗ chủ đạo, tạo điểm nhấn bằng sofa in họa tiết.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 14.

Phòng khách có không gian rộng rãi để hai con của nữ diễn viên thoải mái chạy nhảy, nô đùa và cả nhà quây quần xem tivi vào buổi tối.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 15.

Phòng bếp được Bảo Thanh sắm nhiều thiết bị hiện đại.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 16.

Mọi ngóc ngách của căn hộ được nữ diễn viên chia sẻ.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 17.

Hành lang nối giữa các phòng gây ấn tượng với bức ảnh vẽ nữ diễn viên.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 18.

Phòng ngủ mang phong cách thanh thoát, nhẹ nhàng.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 19.

Một số góc khác ít được lên sóng bên trong không gian sống của nữ diễn viên "Về nhà đi con".

Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000, sống trong căn biệt thự được thiết kế phong cách Tây ÂuCuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000, sống trong căn biệt thự được thiết kế phong cách Tây Âu

GĐXH - MC Long Vũ cùng vợ con sống trong căn biệt thự có thiết kế "rất Tây".

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 20.Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn 'phu nhân hào môn'

GĐXH - Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng.

Bảo Thanh từ màn ảnh đến thượng úy công an: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 - Ảnh 21.Á hậu có bằng Thạc sĩ là BTV xinh đẹp của VTV, sở hữu căn nhà sang trọng, ấn tượng

GĐXH - Qua những khung hình chụp không gian sống có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội.

Phương Nghi (t/h)
