Xa màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV giờ là Thượng úy công an, U40 viên mãn, sở hữu nhiều bất động sản
GĐXH - Sau thời gian dài vắng mặt trên màn ảnh, mỹ nhân phim giờ vàng VTV một thời giờ là Thượng úy công an, có cuộc sống viên mãn ở tuổi U40 với nhiều ngôi nhà mơ ước.
Top món ốc nóng ngon khó cưỡng cho ngày thu se lạnh, ăn một lần là mê títỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Từ ốc luộc lá chanh gừng sả thơm lừng, ốc xào me chua ngọt, ốc xào bơ tỏi béo ngậy cho đến ốc hấp tiêu xanh cay nồng... tất cả đều khiến ai thưởng thức một lần là “ghiền” mãi không thôi.
Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộcỞ - 10 giờ trước
GĐXH – Tiết Thu Phân sẽ bắt đầu từ ngày 23/9 – 8/10. Cùng với sự thay đổi của tiết trời, vận khí phong thủy của 12 con giáp cũng biến đổi. Dưới đây là cách khai vận cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân để vận khí hanh thông, đón cát lành.
Khởi điểm tiết khí Thu Phân 2025 và bí quyết giúp bạn đón tài lộc, may mắnỞ - 13 giờ trước
GĐXH – Là một trong 24 tiết khí quan trọng trong năm, tiết khí Thu Phân sẽ có nhiều biến đổi. Theo chuyên gia phong thủy, vào tiết Thu Phân 2025 tới, mọi người nên biết bí quyết để hút may mắn dưới đây.
Những điều “kiêng kỵ” khi đặt máy tínhỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Máy tính đã trở thành một vật dụng thiết yếu với mỗi chúng ta. Bên cạnh đó nó cũng ảnh hưởng lớn tới phong thủy nhà ở và công việc của bạn. Cùng tìm hiểu những lưu ý khi đặt máy tính ở nhà giúp bạn “ăn lên làm ra”.
Cây phong thủy trồng ở mộ mang lại may mắn, phú quý cho con cháuỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Trồng cây cạnh mộ vừa tốt, vừa không tốt, chủ yếu là do việc chọn loại cây phong thủy phù hợp và cách trồng chính xác để làm đẹp cho nghĩa trang và mang lại may mắn, phú quý cho con cháu.
Những điều đại kỵ khi bố trí bàn ănỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Việc bố trí bàn ăn theo phong thủy luôn có nhiều điều kiêng kỵ, khi phạm vào những điều này dễ gặp điều không may mắn. Gia chủ nên lưu ý tránh những điều sau để mang đến bình an, sức khỏe và tài lộc cho bản thân và gia đình.
Trồng đinh lăng đúng chỗ, gia chủ dễ hút lộc, tiền vào như nướcỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Trong quan niệm phong thủy, cây đinh lăng vốn được xem là loài cây mang lại nhiều điều cát tường, giúp xua tan tà khí, bảo vệ bình yên cho gia đạo. Nếu đặt đúng vị trí cây đinh lăng sẽ giúp thu hút tài lộc và may mắn.
Ngày cuối cùng tháng 7 âm lịch 2025, 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để sang tháng mới hanh thông, tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo quan niệm dân gian, ngày 30/7 âm lịch hàng năm là ngày Quỷ Môn Quan đóng, cũng là thời điểm các vong linh trở về âm giới. 12 con giáp nên biết điều kiêng kỵ và cách hóa giải này để một tháng mới hanh thông, tài lộc.
Ngày mai cuối tháng 7 âm nên có một mâm lễ tạ này để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an đắc linh ứngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo nghi lễ truyền thống, cuối tháng 7 âm nên chuẩn bị mâm lễ tạ. Vậy vì sao tháng cô hồn cần tri ân?
Vật phẩm trấn trạch canh giữ nhà cửa, xua đuổi tà khíPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm của dân gian, việc sử dụng các biểu tượng, đồ tạo tác có thể xua đuổi tà khí cho căn nhà vững vàng. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây xem đó là những vật phẩm nào.
Cách nhận biết dấu hiệu nhà có âm khí nặng, cách hóa giảiỞ
GĐXH - Những nơi nào có nhiều âm khí thường u ám, người ở đây sẽ cảm thấy bức bối, nặng nề. Vậy làm sao để biết rằng ngôi nhà bạn đang ở có âm khí hay không. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.