Hà Tĩnh siết chặt hoạt động môi giới bất động sản, ngăn chặn tình trạng sốt đất ảo

Thời gian qua, thị trường bất động sản Hà Tĩnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện nhu cầu nhà ở và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, tại một số khu vực nông thôn, đặc biệt là xã Toàn Lưu đã xuất hiện tình trạng giá đất tăng bất thường, vượt xa giá trị thực, gây biến động thị trường và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân.

"Cò đất" dựng cả lán để phục vụ việc giao dịch, môi giới tại xã Toàn Lưu. Ảnh: HN

Qua rà soát, nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động đầu cơ, môi giới tự phát và một số hội nhóm lợi dụng thông tin quy hoạch để thổi giá, tạo "sốt ảo". Đáng chú ý, thông tin bị bóp méo, lan truyền trên mạng xã hội khiến không ít người dân vội vàng đầu tư theo tâm lý đám đông, dẫn đến nguy cơ thiệt hại kinh tế.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 4833/SXD-QLN1 ngày 18/9/2025 yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là hoạt động môi giới.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu, cá nhân chỉ được hành nghề môi giới khi có chứng chỉ môi giới bất động sản còn hiệu lực và phải làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Các cá nhân khi rao bán bất động sản trên mạng xã hội phải công khai số chứng chỉ hành nghề. Việc này giúp cơ quan chức năng kiểm soát tốt hơn, đồng thời tạo sự minh bạch cho người mua, hạn chế tình trạng tung tin sai sự thật để thao túng giá đất.

Cùng với cá nhân môi giới, các sàn giao dịch bất động sản cũng được tăng cường kiểm soát. Doanh nghiệp mở và vận hành sàn phải tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 96/2024. Những sàn chưa đủ điều kiện về pháp lý, nhân sự hay cơ chế kiểm soát giao dịch phải khẩn trương hoàn thiện.

Ngoài siết môi giới và sàn giao dịch, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng yêu cầu, chủ đầu tư dự án tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, chỉ đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện.

Công an tỉnh xử lý hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, hoạt động môi giới và sàn giao dịch trái phép, trốn thuế.

UBND các xã, phường công khai thông tin quy hoạch, tiến độ hạ tầng, kiểm soát hoạt động môi giới tại địa bàn, phối hợp với báo chí cảnh báo người dân trước chiêu trò đầu cơ.

Các sở, ngành liên quan quản lý chặt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công chứng giao dịch, quảng cáo bất động sản theo đúng quy định pháp luật.

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, việc tăng cường quản lý không chỉ nhằm lập lại trật tự thị trường bất động sản mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, ngăn chặn nguy cơ “bong bóng” giá đất ở nông thôn, góp phần ổn định kinh tế xã hội và thu hút đầu tư bền vững cho địa phương.